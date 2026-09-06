Защо САЩ губят новата Студена война? Американският политолог Франсис Фукуяма дава обяснение

САЩ са на път да загубят новата Студена война, пише в анализ световноизвестният американски политолог, политикономист и писател от японски произход Франсис Фукуяма. Според него Китай е силно подценен, а действията на Доналд Тръмп в Иран са знак за грешната американска външна политика.

Фукуяма придобива световна популярност в края на Студената война със своята провокативна теза за „Края на историята" в битката между САЩ и СССР. В анализ за новата Студена война, публикуван на persuasion.com, Фукуяма пише следното:

"Погрешната преценка на Доналд Тръмп за Иран има специфични причини, включително безразсъдното разрушаване на нормалния политически процес по време на неговата администрация. Историята на САЩ обаче е пълна с примери за сериозни погрешни преценки на нашите противници. Понякога те ни се струваха високи три метра, докато друг път не осъзнавахме истинските им силни страни.

Оценката на относителната сила е трудна, защото това, което има значение, често надхвърля официалната статистика и обективно измеримите показатели. Например в продължение на няколко десетилетия по време на Студената война, последователни издания на известния учебник по икономика на Пол Самюелсън включваха една и съща диаграма, показваща, че съветското производство нараства приблизително два пъти по-бързо от американското, макар и от по-ниска база. Това изпреварване, което Самюелсън уверено очакваше някъде между 1984 и 1997 г., никога не се материализира напълно. И все пак графиката продължи да бъде препечатвана. Дори разузнавателната общност прие статистиката за производството на СССР за чиста монета - това във време, когато Съветският съюз беше въвлечен в дълбока икономическа стагнация, ретроспективно призната за най-лошия рекорд за растеж в света.

Междувременно, преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна учтивият западен консенсус гласеше, че Киев няма шанс в конфронтация с много по-голям враг – анализ, който игнорираше мащаба на руското разхищение, корупция и кражби. В статистиката за националния доход един долар си е долар. Но докато руският БВП се е удвоил между 2000 и 2023 г., от 780 милиарда долара до 1,5 трилиона долара през 2015 г., този растеж отразява неочаквани приходи от суровини, вложени в корупционни схеми, а не устойчиво повишаване на производителността, и в крайна сметка отстъпи място на хронична стагнация, започвайки около 2012 г. Франсис Фукуяма КАДЪР: Екс/@lianchaohan

Малцина биха оспорили, че икономическият възход на Китай е бил реален и огромен, от приблизително 1 трилион долара реален БВП през 1990 г. до 16 трилиона долара през 2022 г., въпреки че остава много неяснота относно надеждността на данните за китайските доходи. Едно проницателно проучване, например, използва сателитни данни за растежа на нощната светлина, който е тясно свързан с икономическия растеж, и установява, че Китай (и Индия) вероятно са нараствали по-бавно между 1993 и 2013 г., отколкото предполага официалната статистика.

Това, което е по-важно от суровия продукт, е много по-трудно за измерване: институционалното качество и устойчивост. Както у дома, така и в „нетните оценки" на нашите противници, трябва да се опитаме да разберем колко добре се управляват нашите общества и техните и с какви стимули се сблъскват ключовите участници в нашия политически и икономически живот, тъй като те са склонни да определят дългосрочния успех и провал на геополитическите съревнования.

В новата си книга „Неограничени" разглеждам подробно работата на Стефан Посони, до голяма степен забравен мислител от Студената война, който първоначално оставя своя отпечатък през 30-те години на миналия век, развенчавайки идеите на нацистките теоретици, подготвящи се за следващата война. „Командно-контролната, автаркична икономика няма шанс да се бори в модерна, икономически и индустриално интензивна война", твърди Посони. „Само страна с достатъчно голям запас от продуктивен капитал, вграден в международното разделение на труда, ще има стратегическата дълбочина, необходима за поддържане на мащабен конфликт."

Капиталът е запас от работна ръка, която ще бъде в недостиг по време на голяма война. Всичко, което отклонява вниманието от натрупването на продуктивен капитал, включително тарифи и други икономически изкривявания, по този начин поставя икономиката на по-слаба основа преди конфликта. Нещо повече, твърди Посони, войните са по своята същност непредсказуеми – което означава, че гъвкавите пазарни икономики, които могат бързо да се адаптират към реалностите на място, се радват на естествено предимство пред индустриалните системи „отгоре надолу".

Опасността от подценяване на опонента е очевидна. Практическият риск от преувеличаване на противник, например чрез приемане на неговите водещи икономически данни, вместо да се оцени присъщата сила на неговите институции, е не по-малко реален и се свежда до имитация. Убедете се, че моделът на Пекин печели и ще започнете да го копирате. От твърда индустриална политика в преследване на илюзията за самодостатъчност, през бариери пред търговията и инвестициите, до имиграционна политика, която се отнася с подозрение към чуждестранните таланти, опитът да се победят автократите в собствената им игра няма да успее. По-скоро ще разруши основите на това, което прави Америка – и колективния Запад – силни.

Този рефлекс има огледален образ у дома. Ако водещото производство можеше да скрие съветската гнилост в продължение на десетилетия, то може да скрие и американската гнилост и го прави. Съединените щати не са изчерпали парите, инженерите или амбициите си; по водещите данни те остават лидери на развития свят. Но е спокойно да се каже, че нещо се е объркало ужасно с нашата политика.

Фактът, че делът на Запада в световната икономика е намалял в сравнение с ерата на Студената война, не ни обрича на провал. Той обаче намалява възможностите за грешки и подчертава императива на икономическия растеж. Нашият институционален капацитет да продължаваме да увеличаваме икономическия пай чрез вътрешна икономическа динамика, отвореност към имиграцията и чрез способността да ръководим коалиции от сродни нации, е нашият най-важен стратегически актив – и той е такъв, който в момента се унищожава без основателна причина.

„Освен ако нашата вътрешна сила не се подобри, дезертьорството неизбежно ще разреди редиците на нашите съюзници. Нашата собствена сила е най-убедителният залог за лоялност към приятели и съюзници", пишат Посони и неговите съавтори през 1961 г. Предупреждението им звучи още по-вярно 65 години по-късно, тъй като Съединените щати правят всичко възможно както да подкопаят източниците на своята вътрешна сила, така и да прогонят партньорите, които са най-нетърпеливи да работят с тях.

Докато този основен факт не се промени, ние сме на път да загубим новата Студена война с Китай - и, както показва примерът на Иран, много по-малки битки с много по-малко способни противници. Ако това се случи, няма да е защото враговете ни внезапно са станали високи три метра. Ще е защото не сме способни или не желаем да стоим изправени.