Само в "24 часа" на 7 септември: Мерцедес и БМВ сред любимите марки на депутатите на Радев

На 7 септември само в "24 часа" ще прочетете:
Мерцедес и БМВ сред любимите марки на депутатите на Радев, но имат лодки, мотори, дори трактори
Минималната пенсия догонва все по-бързо средната. Делят ги 157 евро
Новите коли няма да поевтинеят никога
Тирове – убийци? Не! Шофьорите са убийците – безотговорни и самонадеяни
Три обгорели греди в артинсталация – това е спасената от огъня памет на прочутата гимназия в Трявна
Скъпи са ви жилищата? Още може
"Давай, изкорени блокадата!" – как се стигна до присъдата до живот на Омар, прегазил полицаите
Вижте първите страници на "24 часа" от 7 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.