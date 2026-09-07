Само в "24 часа" на 7 септември: Мерцедес и БМВ сред любимите марки на депутатите на Радев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 7 септември само в "24 часа" ще прочетете:

Мерцедес и БМВ сред любимите марки на депутатите на Радев, но имат лодки, мотори, дори трактори

Минималната пенсия догонва все по-бързо средната. Делят ги 157 евро

Новите коли няма да поевтинеят никога

Тирове – убийци? Не! Шофьорите са убийците – безотговорни и самонадеяни

Три обгорели греди в артинсталация – това е спасената от огъня памет на прочутата гимназия в Трявна

Скъпи са ви жилищата? Още може

"Давай, изкорени блокадата!" – как се стигна до присъдата до живот на Омар, прегазил полицаите

Вижте първите страници на "24 часа" от 7 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.