Какво означава историческият пробив на „Алтернатива за Германия" за Европа?

„Сеизмична ситуация", „социално-политическо земетресение", „повратен момент за Германия". Така политически анализатори и редица медии описаха зашеметяващата победа на партия „Алтернатива за Германия" (AfD) на местните избори в Германия в неделя, пише Би Би Си.

В свой анализ журналистката на медията Катя Адлер търси отговор на въпроса преувеличени ли са тези реакции.

Саксония-Анхалт е един от най-малките сред 16-те региона на огромна Германия. Там има едва 1,7 млн. от общо 59 млн. избиратели с право на глас в страната.

Адлер пита колко значими могат да бъдат политическите настроения там, особено след като AfD не успя на косъм да спечели абсолютно мнозинство, след което кратко отговаря: много значими.

На първо място за самата Германия

Вотът може да беше регионален, но последиците му са на национално ниво. Съкрушителната победа на AfD поставя още по-силен натиск върху и без това изпадналото в затруднение центристко коалиционно правителство в Берлин. Тя може да се окаже последният пирон в политическия ковчег на дълбоко непопулярния консервативен канцлер на Германия Фридрих Мерц. Той беше обещал да намали популярността на AfD.

Тези политически проблеми допълнително ще отслабят и разсеят Германия – най-влиятелната държава в ЕС, в момент на континентална криза, докато Европа се опитва да овладее руската агресия, тарифните ходове на американския президент Доналд Тръмп и икономическата заплаха от Китай.

Резултатът в Саксония-Анхалт предизвиква и преосмисляне в цяла Германия, където нацисткото минало все още тежи. Това е първата впечатляваща изборна победа на твърдодясна националистическа партия, която получава реален шанс да управлява – в случая на регионално ниво – след падането на Третия райх през 1945 г.

Германските власти определят AfD, наред с други характеристики, като антидемократична, а няколко регионални структури на партията, включително тази в Саксония-Анхалт, са определяни като крайнодесни екстремистки.

AfD отдавна е особено популярна в Източна Германия, но сега социологическите проучвания показват, че партията е и най-голямата политическа сила в национален мащаб.

Основните германски партии очевидно са разочаровали избирателите. Какво ще направи най-голямата икономика в Европа и най-многолюдната европейска държава, ако не броим Русия?

Малката Саксония-Анхалт предизвиква реакции и извън Германия

Не кой да е, а американският президент бързо публикува екзитпола от Саксония-Анхалт в своята социална мрежа Truth Social в неделя.

Антиимиграционното и анти-„уок" послание на AfD, както и лозунгът „Германия за германците", се припокриват до голяма степен с посланията на Доналд Тръмп и движението му MAGA („Да направим Америка отново велика"). Подобно на редица други националистически партии в Европа, AfD до голяма степен заимства от стратегията на Тръмп – подкопава доверието в традиционните медии, поставя под съмнение безпристрастността на съдиите и обещава да „направи Германия отново велика".

Интересно е обаче, че американският президент рядко е споменаван по време на предизборни кампании в Европа. Политиците са напълно наясно колко непопулярен е той сред избирателите.

Само часове след публикацията на Тръмп в социалните мрежи в неделя вечерта се включи и влиятелният руски бизнесмен Кирил Дмитриев, главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции. Той определи резултата на AfD като „исторически", германското национално правителство – като „дискредитирано", а германския канцлер – като „унижен", сравнявайки Фридрих Мерц с бившия британски премиер Киър Стармър, който това лято беше принуден да подаде оставка.

Какъв интерес би имала Русия към германски регионални избори, може би ще попитате, и какво точно означаваше нападката на Дмитриев срещу Великобритания?

Германското правителство е най-големият единичен донор на Украйна, а Великобритания е известна с това, че е предоставила на Киев ракети, използвани за удари по цели на руска територия. Това силно разгневи Москва.

За разлика от тях AfD е открито проруска. Партията иска да бъде прекратена военната помощ за Украйна, да бъдат отменени санкциите срещу Москва и Германия отново да започне да купува много по-евтина руска енергия. Енергоемката германска индустрия понесе тежък икономически удар, след като страната спря вноса на руски енергийни ресурси след пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г.

Тълпи развяваха германски знамена на партийното събитие на AfD след края на изборния ден, а на сцената беше изписан лозунгът на партията: „Всичко е възможно".

По-меката позиция на AfD към Русия има и друга привлекателност за Източна Германия, която продължава да бъде значително по-бедна от западната част на страната. Това се случва въпреки похарчените от Германия между 2,3 и 3 трилиона евро – според различни оценки и в зависимост от това дали е отчетена инфлацията – за интегрирането на бившата комунистическа част на страната след падането на Берлинската стена през 1989 г.

Саксония-Анхалт е най-бедният регион на Германия и там, както и в голяма част от Източна Германия, сред избирателите често се среща т.нар. „Осталгия" – по същество носталгия по Изтока и по сравнително по-стабилните времена на комунизма.

Изборите в Саксония-Анхалт бяха следени внимателно и от Европейския съюз

Следващите 12 месеца ще бъдат наситени с избори в ЕС. Очаква се гласуване в ключови държави като Франция, Италия, Испания и Полша. Брюксел се опасява, че повече „екстремни" партии – както от левия, така и особено от десния политически спектър – могат да спечелят позиции.

Лидерът на испанската националистическа партия Vox Сантяго Абаскал написа в X в неделя, че победата на AfD в Саксония-Анхалт е „голяма надежда за Германия и Европа".

За разлика от него министърът по европейските въпроси на Франция Бенжамен Адад, съюзник на центристкия президент Еманюел Макрон, предупреди: „Това е сериозен момент за Европа, виждайки крайната десница да печели регионални избори в Германия."

Нито AfD, нито други европейски партии, определяни като „крайнодесни" или „твърдодесни", приемат тези определения. Те също така се различават по тон и политически програми. Френското „Национално обединение" на Марин льо Пен дори изключи AfD от своята група в Европейския парламент преди две години, тъй като я смяташе за твърде „радикална".

Това, което тези партии обикновено споделят, е антиимиграционната платформа и силно националистическите послания. Именно това тревожи Брюксел.

Независимо дали лозунгът е „Германия на първо място", „Италия на първо място" или „Франция за французите", опасението в Брюксел е, че възходът на националистическите партии разклаща европейското единство в момент, когато външните предизвикателства изискват точно обратното.

Националистически партии като AfD или италианската „Лига" обикновено са дълбоко евроскептични. Брюксел обаче твърди, че Европа трябва да остане единна, за да се противопостави например на натиска на Доналд Тръмп или ефективно да защити европейския бизнес от китайския внос.

Европейските структури, отговарящи за отбраната, също предупреждават, че разцепленията по отношение на санкциите срещу Русия или по-хладното отношение към членството в НАТО – каквото се наблюдава например при „Националното обединение" на Марин льо Пен или AfD в Германия – само окуражават Москва.

Според ръководители на службите за сигурност държавите трябва да останат единни и да продължат да подкрепят Украйна, защото в противен случай Кремъл може да бъде изкушен да атакува държава от НАТО, например някоя от балтийските страни.

Проблемът е, че европейските избиратели са напълно наясно с тези външни заплахи и с влиянието им върху живота им. Те се тревожат за последиците от войните в Украйна и Близкия изток, за влошаващите се здравни услуги у дома и за намаляващата икономическа сигурност за себе си и семействата си. Неконтролираната имиграция и сигурността по улиците също са огромни теми.

И именно тук проличава значението на вота в Саксония-Анхалт – яркочервено предупреждение както към традиционните политически партии, така и към институциите в Европа, включително съдебната система и службите за сигурност. Именно тях AfD отхвърля като част от самозаинтересования „Естаблишмънт".

Избирателите на континента се чувстват изгубени и предадени от партиите, които са подкрепяли отново и отново в продължение на десетилетия. Това, че сега на избори поглеждат надясно или наляво, не означава, че всички изведнъж са станали екстремисти.

Предизборният лозунг на AfD в Саксония-Анхалт беше оптимистичният „Всичко е възможно!", придружен от обещание отново да накара германците да се гордеят със страната си.

Досега партията не е управлявала и не е била подлагана на реалното изпитание на властта, но изглежда все повече хора са готови да й дадат шанс.