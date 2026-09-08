Прави ли са Исак Нютон и “Москва не вярва на сълзи”?

Безпомощността на държавата поставя знак за равенство между убийците от Джендем тепе и пенсионера, набил дете

Всяко действие има еднакво по големина и обратно по сила противодействие.

Исак Нютон, 1687 г.

- Сега тези момченца ще мислят, че прав е този, който е по-силен.

- Сега тези момченца ще знаят, че срещу всяка сила може да се изправи друга сила.

“Москва не вярва на сълзи”, 1980 г.

За тези два цитата, между които има почти три века, се сетих в края на миналата седмица заради един сюжет, мощно споделян и коментиран във фейсбук, а вероятно и във всички други социални мрежи. Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж след разпространено видео, на което се вижда как той напада с юмруци и обижда 14-годишно момче пред голям магазин в града. Напрежението възниква първоначално, след като възрастният мъж прави забележка на момчето, което се придвижвало с електрическа тротинетка (според очевидци – да кара по-внимателно). Малко по-късно двамата се засичат отново пред търговски обект. Следва размяна на реплики и словесни обиди, които бързо прерастват във физическа саморазправа от страна на мъжа.

Потресе ме полярността в коментарите в социалните мрежи в тази уж елементарна ситуация. Поне за мен елементарна, уточнявам изрично. Каквото и да е направило момчето, то най-малкото е било с каска, което определено дава знак за неговото чувство за отговорност и за спазване на определени правила. Каквото и да е казало то, това не трябва да е повод за физическа саморазправа. В крайна сметка нали затова имаме най-много полицаи в Европейския съюз на глава от населението? Човекът да подаде сигнал пред съответните органи и да търси справедливост по каналния ред.

Но както казах, векторите на реакцията се разминават тотално.

Според едните:

- Липса на първите 7 години. Масово се изтъква, че непълнолетните нямат респект и уважение към по-възрастните, като се посочват вулгарни реплики и сексуални обиди от страна на момчето във видеото.

- Провокация и безнаказаност. Много хора пишат, че младежът умишлено е провокирал мъжа, разчитайки на факта, че е на 14 години и законът го пази. Коментари като Малко му е и По наше време за такова поведение се ядяха шамари, събират стотици харесвания.

- Проблемът с тротинетките. Изразява се силно възмущение от масовото и опасно каране на електрически тротинетки от деца, като се настоява за глоби за родителите, тъй като законовият минимум за управлението им е 16 години.

Другите:

- Боят не е средство за възпитание. Тази група потребители твърди, че независимо от провокацията нищо не оправдава 74-годишен мъж да налита с юмруци и да бие 14-годишно дете с пластмасова бутилка.

- Критика към нападателя: Посочва се, че възрастен човек трябва да има по-голямо самообладание и че агресията показва липса на морал.

- Политизиране на конфликта. Част от коментаторите обвързаха облеклото на мъжа (който носи специфична шапка с двуглав орел във видеото) с определени политически и идеологически убеждения, наричайки го “русофил” и “копейка”, което допълнително нажежи страстите.

Последното си заслужава отделен коментар. Не може да се отрече, че сегашните управляващи, а и част от опозицията успешно прокарват определени внушения. Например, че цените са се вдигнали заради приемането на еврото, след като за нормално мислещите е ясно, че това е заради безпомощността на държавата да упражни контрол. Също така заради генералната линия за одобряване на правото на силата при агресията на Русия срещу Украйна. Това очевидно е символ-веруюто на чичото с двуглавия орел на шапката.

И ако се върнем към безпомощността на държавата, спокойно можем да поставим морален знак за равенство между въпросния (очевидно) фен на Путин и руската агресия в Украйна пенсионер и тийнейджърите, убили 37-годишния Георги Кузев на Джендем тепе в Пловдив. Всички те са си мислили, че след като държавата не прави нищо (според тях) срещу педофилите и безразсъдното каране на тротинетки, трябва да вземат нещата в свои ръце. И за себе си са прави - тези, които трябва да го правят, всъщност почти нищо не правят. Нито намереният им заглушител е заглушител, а пък като сложат някого с гривна под домашен арест, чакат испанската полиция да го арестува.

Лошото е, че ако нещата останат така, според цитатите на Исак Нютон и “Москва не вярва на сълзи” това ще продължи до безкрай.