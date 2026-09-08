47% у нас убедени: мъжът да има последната дума у дома, в Швеция - 2%

В семейството мъжът трябва да има последната дума, убедени са 47% от българите, по данни от Специалното издание на Евробарометър за половите стереотипи. Малко повече - 49%, са поляците, които споделят същото.

Резултатите на унгарците (44%) и словаците (41%) са близки до тези на лидерите в тази интересна класация. Очевидно моделът на партньорство у дома сред първите в тази класация е мъжът да е глава на семейството и основен негов защитник. Подобна роля споделят, че приемат, по една четвърт от австрийци, естонци, италианци, чехи, кипърци.

Големите западни държави като Германия (12%), Франция (8%), Испания (11%) разчитат на равноправието в семейството между мъжа и жената.

Сред шведи (2%), финландци (5%) и нидерландци (3%) моделът на партньорство у дома се възприема като споделена отговорност, а не като йерархия, което обяснява ниските дялове на убедените, че последната дума у дома е на мъжа.