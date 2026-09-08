Защо PISA ни горчи?

PISA е съкращението на международните тестове, които мерят знанията и уменията на 15-годишните в десетки държави по света. Идеята им е да оценяват реална подготовка на младите за живота - могат ли да мислят самостоятелно. Да преценяват критично това, което четат. Да решават прагматично. Да умеят да се конкурират във все по-шеметно забързващия се свят наоколо.

Не с множество откъслечни парчета от знание. А с връзки между тях.

Всеки път поредните резултати от PISA хвърлят в смут образователната система и родителите у нас, защото показват, че училището не дава на децата ни това, което получават в други държави.

Може би е вярно, че другаде подготвят учениците по-добре за този тип тестове - които проверяват практически умения. Когато се състезаваш, трябва не просто да си подготвен - трябва да си подготвен по правилата на конкретното състезание.

Проблемът не е само в системата, проблемът е на обществото. Важно е учителят да е сладкодумен, но е важно и родителят да е загрижен. И да не се сочат с пръст обвинително едни други. Оттам нататък проблемите (много са) трябва да се решават - зле фокусираният учебен материал, писукащите и пристрастяващи телефони, редът и дисциплината в час...

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