ЦРУ в Москва: Тайните шпионски канали

В миналото с подобни "технологии" на няколко пъти са избягвани ядрени конфликти и войни

25 август 2026 г. Самолет на американското правителство каца в Москва. Никой не го е обявил, нито е съобщил кои са пътниците на борда. Престоят на машината на московското летище е 8 часа и 30 минути. "Вашингтон пост" съобщава, че първоизточниците на информацията са хора, които проследяват полети. Така става ясно, че самолетът е излетял за Москва от база "Андрюс" в Мериленд.

По-късно е установено, че на борда е директорът на ЦРУ Джон Ратклиф. Първото посещение на действащ шеф на могъщата разузнавателна служба в руската столица след визитата на Уилям Бърнс през ноември 2021 г. Тоест първата след нахлуването на Русия в Украйна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщава, че Ратклиф е разговарял с руските си колеги, но отказва да назове участниците и темите. Вероятно в тях е участвал шефът на разузнаването Сергей Наришкин. Джон Ратклиф Снимка: Х/ @bestrategic2

Потвърждението, че при тайното посещение е създаден шпионски канал, дойде дни по-късно. Тогава специалният пратеник на президента Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, и зет му - Джаред Къшнър, направиха кратка визита в Москва и веднага след това в Киев.

Сергей Наришкин СНИМКА Уикипедия

По всяка вероятност целта на канала е да постигне мир до ноември, когато са първичните избори в САЩ, тъй като за Тръмп подобен международен мирен пробив е от изключително значение при сриващия му се рейтинг.



До конструирането на тайни канали се е прибягвало често и в миналото. Особено когато ситуацията е критична, а дипломатите и политиците отказват да седнат на една маса. Или не могат да си ги позволят, или не са в състояние да говорят открито – без обичайните пропагандни клишета.

От Карибската криза, когато светът е пред ядрен апокалипсис, разузнаванията конструират подобни канали, където може да се говори в прав текст. Общото между тях е участието на поне един опитен шпионин. Останалите играчи могат да са политици, дипломати или журналисти. Благодарение на някои от тези канали в миналото са правени удивителни пробиви в името на мира. Други се използвали за заблуждаващи маневри на противника и са били прекратявани. Трети се провалят. В статията ще се спрем на някои от най-интересните.

1 декември 1960 г. Вашингтон. Американският журналист от "Ню Йорк дейли нюз" Франк Холман казва на шофьора на такси да спре на тиха улица, за да вземе приятел. Съветски офицер. Прикритието му е кореспондент на руското списание USSR в столицата на САЩ. Таксито ги оставя пред страничен вход от задната страна на Министерство на правосъдието. А на вратата ги очаква братът на президента Джон Кенеди – Робърт. По риза, с хлабава вратовръзка, преметнал сако през рамо.

"Здравей, Георгий, отдавна не сме се виждали", усмихва се главният прокурор на САЩ. По-късно е установено, че двамата са се срещали преди 7 години. Срещата е уредена от Ед Гътман, журналиста, носител на наградата "Пулицър", който по това време е пресаташе на Робърт Кенеди. За организацията на тайния канал му помага колегата Франк Холман.

Братята Джон и Робърт Кенеди в Белия дом

През следващата година и половина Робърт Кенеди и руският шпионин ще се срещнат над 35 пъти.

Любопитното е, че Робърт Кенеди не записва нито едно изречение по време на тези визити. Предава само устно разговорите на брат си.

Събеседникът му е Георги Болшаков. Един от най-опитните шпиони на Москва, служител на военното разузнаване ГРУ. Отлично знае как да предразположи събеседника и да спечели доверието му. В това отношение младият прокурор, който все още е в началото на мандата си, е доста по-наивен.

И разбира се, по-открит. Робърт Кенеди уверява руския шпионин, че брат му иска среща на върха със съветския лидер Никита Хрушчов. Но не и в началото на мандата си.

"Кенеди се надява, че отношенията му с Хрушчов ще бъдат по-добри от тези на президента Айзенхауер – казва Робърт Кенеди. - Той обаче няма да се съгласи на среща на върха, ако се съмнява в положителните резултати. През първите три или четири месеца от президентството си, преди да е представил програмата си пред Конгреса, той няма да може да участва в такава среща."

Робърт Кенеди предупреждава руския разузнавач, че брат му е защитник на Запада и не би искал Москва да го провокира

Особено по линия на горещия картоф Германия. Там напрежението тлее и месеци по-късно на границата между ФРГ и ГДР ще изникне Берлинската стена.

От първия петчасов разговор Георги Болшаков разбира предостатъчно - че Джон Кенеди изпитва страх, че Хрушчов може да го смята за слаб лидер. И че изпитва още по-голям ужас от ядрения арсенал на СССР, затова ще настоява за споразумение за забрана на опитите.

Болшаков умело анализира необходимата информация, но и талантливо заблуждава младия главен прокурор – че съветската страна е готова на някои отстъпки.

Робърт Кенеди приема думите му за чиста монета. Той така е очарован от събеседника си, че дори му предлага дискретно да го закара до дома му. Няколко часа по-късно шпионинът изпраща секретно съобщение до Москва с пълен доклад за срещата.

На свой ред Робърт информира незабавно Джон Кенеди за всичко. Президентът настоява ЦРУ да се държи в неведение за тези разговори. Вероятно защото в началото на мандата си той все още минава за ястреб. Години по-късно ще стане ясно, че е изпитвал ужас, че някой откачен или впиянчен дядо начело на СССР може да изпепели планетата.

Заедно с това Кенеди е наясно, че ако започне разговори на дипломатическо ниво със Съветите, в САЩ ще му поискат оставката. В онзи период Вашингтон и Москва водят ожесточени спорове за статута на Берлин, за редица конфликтни точки в Азия и военните дрънчат заплашително с оръжията си от двете страни на океана.

Затова Джон Кенеди избира разговорите със Съветите да са тайни и се доверява единствено на брат си. Благодарение на благословията му каналът започва да работи пълноценно 6 месеца по-късно – от май 1961 г. Има периоди, в които Болшаков се среща с Робърт Кенеди по 2-3 пъти месечно. Така е избегнат военен сблъсък още през октомври 1961 г. Няколко месеца след изграждането на Берлинската стена на знаменития контролно-пропускателен пункт "Чарли" възниква спор за правата на достъп. Според споразуменията персоналът на съюзниците Великобритания, Франция, СССР и САЩ трябва да може свободно да се движи из разделения на две части Берлин. Искрата пламва, когато източногермански служители започват да спират американски дипломати и да изискват документите им. Проблемът е, че никой от съюзниците не признава ГДР освен СССР. В отговор САЩ изпращат военен ескорт, което вбесява Москва. Часове по-късно танковете на Америка и СССР стоят на 100 метра един от друг със заредени оръдия. Благодарение на задкулисния канал между Болшаков и Робърт Кенеди Хрушчов и Джон Кенеди постигат споразумение и оттеглят военните части. Така конфликтът приключва без нито един изстрел.

Никита Хрушчов и Джон Кенеди

Но каналът не е безопасен. Съветският шпионин, спечелвайки доверието на младия главен прокурор на САЩ, умело започва да го манипулира. През лятото на 1962 г. Болшаков е приет лично от Хрушчов, след което се връща с устно послание при Робърт Кенеди: СССР доставя на Куба изключително и само отбранителни оръжия. Но по това време вече тайно е задействана съветската операция "Анадир" и се смята, че е в своята заключителна фаза – с нея в Куба в строга секретност трябва да се разположат 40 000 руски войници и ракети със среден обсег на действие.

Братята Кенеди твърде късно разбират, че Болшаков ги е лъгал, за да приспи не само тяхното внимание, а и на американските военни. Затова незабавно прекратяват канала и създадат нов. Със съветския посланик Анатолий Добринин. Въпреки това напрежението стига своя пик, когато американски разузнавателен самолет заснема балистичните ракети на 14 октомври 1962 г. САЩ са категорични, че няма да допуснат съветски ядрен арсенал в своя "заден двор" – Куба.

Москва отказва да се оттегли под претекст, че пази режима на Фидел Кастро, и избухва Карибската криза.

12 дни по-късно, на 26 октомври, резидентът на КГБ във Вашингтон Александър Семьонович Феклисов с псевдоним Александър Фомин звъни настойчиво на журналиста Джон Скъли, кореспондент на ABC News към Държавния департамент. Самият Фомин е легенда в занаята - човекът, вербувал Клаус Фукс и част от учените в САЩ, предали атомните тайни на СССР.

Шпионинът настоява спешно да се види с репортера на обяд в ресторант Occidental. Скъли си поръчва кюфтета, а руснакът - свинска пържола. Сервитьорът, без да иска, разменя поръчките им, но никой не обръща внимание на това. По-късно Скъли ще сподели защо се получава така и ще разкаже подробности от разговора им. Шпионинът започва припряно: "Изглежда, че ще избухне война, трябва да се направи нещо, за да се спаси положението".

"Трябваше да помислите затова, преди да вкарате ракетите", лаконично отговаря Скъли.

"Може да има изход – замислен казва разузнавачът. - Какво бихте казали за предложение, при което ние обещаваме да махнем ракетите си под наблюдение на ООН, г-н Хрушчов обещава никога повече да не вкарва такива настъпателни ракети в Куба? Би ли бил готов президентът на САЩ да обещае публично да не нахлува в Куба?"

"Не знам, но ще се опитам да разбера", свива рамене журналистът.

Скъли си урежда среща с държавния секретар на САЩ Дийн Ръск същата вечер около 18,45 ч. Забелязва, че на бюрото на дипломат номер едно на САЩ стои писмото от Никита Хрушчов. Текстът в него е идентичен с посланието, което Фомин вече е предал на Скъли.

Фидел Кастро

Час по-късно журналистът се среща отново със съветския шпионин: "Имам основание да смятам, че правителството на САЩ вижда реални възможности в това... Категоричното ми впечатление е, че времето е много спешно и много кратко."

Фомин го пита няколко пъти дали тази позиция идва от високопоставен източник.

Отговорът на Скъли е, че нивото е изключително високо.

Фомин иска да знае дали инспектори на ООН освен изтеглянето на съветските ракети биха могли да проверят и американски бази във Флорида и Карибите.

"Това би създало ужасно усложнение за президента Кенеди в момент, когато времето е от съществено значение", отговаря Скъли. Фомин си тръгва замислен и видимо недоволен.

Напрежението расте, светът е на крачка от ядрен апокалипсис. Джон Кенеди няма друг избор, освен да покани Скъли да присъства на секретните заседания на кризисния щаб. Опитва да се шегува с присъствието на журналиста и тогава всички се досещат, че има канал. На 3 ноември репортерът отново се среща с руския разузнавач, който му представя план в 5 точки. За него няма писмени следи, но благодарение на тази афера СССР изтегля ракетите си и Карибската криза приключва.

Коронована особа и Мосад умиротворяват арабския свят

Агент на Щази разменя шпиони и политзатворници между Изтока и Запада

Специалните служби избират различни посредници, за да функционират тайните канали. СНИМКА: ГЕТИ

На един тесен мост край Берлин в мразовитото утро на 10 февруари 1962 г. двама мъже тръгват един срещу друг от противоположните краища. Снегът под краката им скърца. Разминават се, без да си проговорят. Встрани от тях в мъглата стои трети човек. Източногермански адвокат, облечен в дебело палто. Той току-що е сключил невъзможната сделка.

Волфганг Фогел работи за източногерманското разузнаване Щази, но се ползва с особен статут и в Западна Германия. Всъщност това е най-необяснимата фигура от ерата на студената война, която свободно пресича Желязната завеса в двете посоки.

Само преди минути той е направил немислимото. Уговорил е размяната на прочутия съветски шпионин, заловен в Ню Йорк, Рудолф Абел с американския пилот Франсис Гари Паурс. Неговият разузнавателен самолет U-2 две години по-рано е свален над СССР. На моста до пилота е и американският студент Фредерик Прайър, задържан от другата страна на Берлинската стена.

Самият Фогел бил тайният канал между Изтока и Запада.

За него нямало затворени врати в Бон и Берлин. Срещал се с министри и лидери в двете страни винаги, когато пожелаел. Съдбата му отредила да е единственият посредник между разделените Германии. Смята се, че в резултат на усилията му нито веднъж не се стига до остър въоръжен сблъсък, макар че е имало много поводи за това. Фогел с лекота преговарял между двете правителства и потушавал възникналите кризисни ситуации.

Благодарение на него е спасен може би най-прочутият шпионин в историята на ФРГ и ГДР – Гюнтер Гийом. Бил личен сътрудник на канцлера Вили Бранд и години наред предавал тайни от кабинета в Бон на Щази. До разкриването му през 1974 г. Още витаят съмнения, че Бранд през цялото време е знаел, че държи "къртица в пазвата си". Правел го в името на идеята да убеди Източна Германия, че правителството му не предприема нищо срещу ГДР.

Вили Бранд

Че в контактите си той е искрен и желае единствено мир и сътрудничество. Доброто му намерение обаче предизвиква опустошително цунами от скандали и Бранд подава оставка през 1974 г. 7 години по-късно Фогел успява да размени съветника му Гийом срещу заловени западни агенти. Пет години след това, през 1986 г., той изтъргува свободата на съветския дисидент Анатолий Шчарански. Отново на моста "Глинке". Други над 150 шпиони също са спасени от юриста. Повече от 34 хил. източногермански политзатворници и близо 215 хил. граждани на ГДР се събират отново с близките си във ФРГ благодарение на неуморните му преговори.

В Бон му плащали за услугите в марки, а той носел парите на шефовете си в Щази. Каква част е задържал за себе си, никой не може да каже. Каналът "Фогел" за едни бил спасение, за други спекулирал с човешкото отчаяние от режима. След падането на Берлинската стена той е изправен пред съда, но впоследствие е оправдан по всички обвинения. Вероятно за заслугите си на моста "Глинке" пред обединената вече Германия.

По-различен е каналът, в който е замесена кралска особа. Създаден е месеци след този на Фогел - на 24 септември 1963 г., и по него "тече" информация близо 30 години.

Срещите се уреждат в кабинета на един лондонски лекар в Сейнт Джонс Уд – Емануел Хърбърт. Пациентът не е кой да е, а кралят на Йордания Хюсеин I. Медикът е евреин и убеден ционист. Третият е представител на израелския премиер Леви Ешкол – д-р Яков Херцог. Той ще е основният събеседник на коронованата особа. Всички присъстващи са инструктирани, че трябва да наричат монарха с кодовото име "Чарлз".

Този таен канал, създаден от израелското разузнаване Мосад между крал Хюсеин и израелски политици, е най-дълготрайната задкулисна афера в Близкия изток. Заслугите са, че предотвратява поредица от войни и постига реални пробиви.

С помощта на този канал се избягва пряк сблъсък между Израел и Йордания. Включително по време на шестдневната война през 1967 г. между Израел и няколко арабски държави - Египет, Сирия, Йордания и Ирак. Израел нанася изпреварващ удар и за 6 дни превзема Синайския полуостров и ивицата Газа от Египет, Западния бряг и Източен Йерусалим от Йордания и Голанските възвишения от Сирия.

Конфликтът завършва с решителна победа за Израел и споразумение, скрепено от Резолюция на ООН "Земя срещу мир".

Израел отстъпва от някои територии, но не се отказва от идеята да си върне част от завзетото. Заради поредица от конфликти през 1973 г. арабските държави решават да си отмъстят за поражението. Крал Хюсеин е наясно с плана им и тайно предупреждава Израел за предстоящата атака. На 6 октомври Египет и Сирия стартират инвазията. Египетската армия преминава през Суецкия канал, а сирийците напредват към Голанските възвишения. Израел обаче ги изненадва с контранастъпление. Войските му изтласкват противниците си към Дамаск, а ген. Ариел

Шарон с невероятна операция успява да атакува Египет на негова територия и да обкръжи армията му в Синай. Макар че Израел печели и тази война, връща Синайския полуостров и приема споразумението за мир. Така благодарение на сътрудничеството в канала Израел и Йордания не влизат в нов сблъсък, а през 1994 г. дори подписват мирен договор.

6 години след като е формиран каналът с крал Хюсеин, възниква друг с не по-малка роля за мира в света. Всичко започва в една мразовита вечер през февруари 1969 г. Тогава през невзрачна странична врата в Източното крило на Белия дом се промъква мъж. Това е съветският посланик Анатолий Добринин. Влиза тихо и мълчаливо изкачва стълбите. Пред Картографската зала го чака съветникът на президента Никсън - Хенри Кисинджър. Там без много шум двамата мъже започват постепенно да променят света.

Официално техните разговори никога не са се случили. Никой в Държавния департамент, нито в съветското Външно министерство подозира за срещите им. Въпреки това в тази полумрачна стая двамата мъже посредничат за едни от най-важните решения за онази епоха.

Хенри Кисинджър /вляво/ на съвещание при президента Ричард Никсън Снимка: Архив

По всяка вероятност идеята за канала е на Кисинджър, защото той възниква седмици след като Ричард Никсън става президент. Замисълът е дързък и смел - Кисинджър не вярва на тромавата дипломация на Вашингтон. Години преди да встъпи в длъжност, той е забелязал, че те пропускат важните новини и се фокусират върху незначителните. Затова избира по-пряк и ефективен път. Той е съветник по националната сигурност, а Добринин е човекът, който ще прекара повече време от всеки друг съветски посланик във Вашингтон – цели 24 години. Още в началото двамата се договарят – между тях няма да има никакви посредници, няма да правят никакви протоколи за срещите си и ще си говорят само в прав текст. Без пропагандни клишета.

Именно така стартират преговорите за контрол над ядрените оръжия между двете страни, Берлинските преговори, уговарят прекратяването на войната във Виетнам и отварянето на САЩ към Китай. Един ход, който години по-късно сериозно

ще промени играта на

глобалната шахматна

дъска в полза на Запада

Днес можем само да гадаем как се е чувствал държавният секретар на САЩ или външният министър на СССР, когато техните началници са им казвали какво е договорено в "Канала". И че от тях се очаква да "облекат" неофициалните договорки в споразумения.

Каква била тайната на успеха ли? Според някои - в особената химия между Кисинджър и Добринин. Единият владее дипломацията както никой друг преди и след него. А американецът често е определян като гений в сферата на международните отношения. С поглед, вперен далеч в бъдещето, отвъд мъглата на днешния ден. Благодарение на тях, когато студената война е напът да влезе в най-експлозивната си фаза, крехкият мир се изковава в една сумрачна стая в Белия дом.