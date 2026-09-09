Само в "24 часа" на 9 септември: Как ДС спаси Аспаруховия мост, за да го открие Живков за рождения си ден

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Само в броя на "24 часа" на 9 септември ще прочетете:

Поне 4 руски атаки срещу България преброиха САЩ, нашите военни отказват да обвинят Москва

Мръсната истина за президентските избори - анализ на Валери Найденов

Реакциите в социалните мрежи след насилието стават "награда" за извършителя, казва в интервю преподавателката във факултет "Полиция" при Академията на МВР гл. ас. д-р Благородна Макева

А в специалния проект "168 истории: четете:

Как ДС спаси Аспаруховия мост, за да го открие Живков за рождения си ден

Пачките, мутрите и торбите с бакшиши през 90-те

ЦРУ в Москва: Тайните шпионски канали

Загубената война с чалгата

Годината на звездните юбиляри

Вижте първите страници на "24 часа" от 9 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.