Само в "24 часа" на 9 септември: Как ДС спаси Аспаруховия мост, за да го открие Живков за рождения си ден

Само в броя на "24 часа" на 9 септември ще прочетете:
Поне 4 руски атаки срещу България преброиха САЩ, нашите военни отказват да обвинят Москва
Мръсната истина за президентските избори - анализ на Валери Найденов
Реакциите в социалните мрежи след насилието стават "награда" за извършителя, казва в интервю преподавателката във факултет "Полиция" при Академията на МВР гл. ас. д-р Благородна Макева
А в специалния проект "168 истории: четете:
Как ДС спаси Аспаруховия мост, за да го открие Живков за рождения си ден
Пачките, мутрите и торбите с бакшиши през 90-те
ЦРУ в Москва: Тайните шпионски канали
Загубената война с чалгата
Годината на звездните юбиляри
Вижте първите страници на "24 часа" от 9 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.