Защо един и същ шофьор кара различно тук и в чужбина

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Че трябват бързи, ясни и обмислени действия, за да се овладее хаосът по българските пътища, е ясно на всеки.

Шофьорите масово нарушават правилата, защото знаят, че последствия по-вероятно няма да има. Е, понякога правилата са зле измислени и приложени - като прави равни участъци, където скоростта е ограничена прекалено и точно там дебне камера. Но това е отделна огромна тема.

Сега говорим за нарушенията без последствия. Защо шофьори, които фучат тук, започват внимателно да спазват знаците, щом влязат в Гърция? Защо тирове, които в други държави изпълняват стриктно регулациите, като стъпят на български път, карат, без да се съобразяват с правилата? Защото знаят, че най-вероятно ще им се размине.

Затова е добре, че правителството обмисля пакет от мерки тип “нарушители, виждаме ви, няма да ви се размине”.



Проблемът е, че през годините сме виждали безброй такива планове - и законодателни промени, и институционални. След което продължава бясното шофиране и неспирните жертви на пътя. Дано този път да е различно.

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