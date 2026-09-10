Зеленски залага на натиск върху Путин, но дали ще спечели?

Украинският президент Володимир Зеленски залага, че пренасянето на войната по-дълбоко в Русия ще окаже достатъчно силен натиск върху руския му колега Владимир Путин, за да го принуди да приеме сериозно мирните преговори.

През по-голямата част от войната руският президент успяваше да предпази обикновените руснаци от най-тежките последици от конфликта. Сега украинският лидер се опитва да пробие тази изолация – като нарушава въздушния транспорт и нанася удари по рафинерии, заводи, складове и други цели дълбоко в територията на Русия, пише в свой анализ журналистите Джейми Детмър и Дария Захарова от европейското издание "Политико".

Логиката е брутално проста

- икономическата и политическата цена на войната за руснаците да се увеличава по-бързо, отколкото Путин може да повишава военните и цивилните разходи за Украйна чрез засилващите се въздушни атаки. С тази цел през август Украйна извърши една от най-мащабните вълни от удари срещу Русия от началото на войната преди повече от четири години.

Кампанията бързо се разшири и обхвана не само традиционни военни обекти, но и петролни рафинерии, заводи и огромните складове на руските гиганти в онлайн търговията „Уайлдбърис" и „Озон". Обикновените руснаци изразиха недоволство от недостига на гориво, нарушенията във въздушния транспорт и проблемите с руската електронна търговия. Украйна увеличи и производството на ударни дронове в страната, опитвайки се да направи войната непоносима за Москва.

Засега обаче има малко доказателства, че нарушенията представляват сериозна заплаха за властта на Путин. И преди са били прогнозирани преврати. Европейски разузнавачи, украински представители и руски емигранти многократно са предвиждали, че дните на Путин са преброени, че руснаците ще се обърнат срещу него или че ще бъде свален при бунт в Кремъл от олигарси и представители на руския елит.

Путин обаче оцеля

Това, което въздушната кампания на Украйна изглежда е постигнала, е да направи войната по-трудна за пренебрегване от обикновените руснаци. Това е значимо, като се има предвид, че Кремъл до голяма степен успя да заглуши обществения протест, а базираните в Русия медии са подложени на строг контрол.

„Не мисля, че рейтингът на одобрение на властта може да не спадне, когато хората излязат навън и видят огромен стълб дим, издигащ се над града, или когато отидат на бензиностанция и няма гориво, а по телевизията им казват, че Русия е велика петролна сила", заяви Иън Матвеев, руски политически анализатор и сътрудник на покойния руски дисидент Алексей Навални.

Матвеев добави, че въздушната кампания на Зеленски е показала, че руската армия не е в състояние напълно да защити страната. Това беше подчертано през май, когато Кремъл неохотно ограничи мащаба на тържествата за Деня на победата, отбелязващи победата на Червената армия над нацистка Германия.

Малко след това, през юни, Украйна многократно нанесе удари по руски петролни рафинерии и инфраструктура за гориво, включително в района на Москва. През юли украински дронове достигнаха до рафинерията в Омск, най-голямата в Русия, която се намира на около 2700 километра от териториите под украински контрол. Според информацията атаката е била извършена с усъвършенстван дрон.

До този момент украинските удари бяха засегнали много от големите руски рафинерии, петролни терминали и съоръжения за съхранение на гориво. В същото време Украйна започна операция срещу т.нар. руски „сенчест флот" в Черно и Азовско море, като по данни на украински представители са били атакувани над 200 плавателни съда.

Руските медии съобщиха за последиците от ударите по складовете на „Уайлдбърис" и „Озон" за малкия бизнес. Продавачи на дрехи и електроника се оплакаха, че са загубили години работа и дори препитанието си. Блогъри, подкрепящи войната, също не спестиха критиките си, като обвиниха руските въоръжени сили в неефективност.

Но достатъчни ли са тези оплаквания, за да разтревожат Путин и да го подтикнат да спре войната?

Ударите очевидно поставят руския авторитарен лидер в неудобно положение, заяви Джон Лоу, бивш представител на НАТО, който сега работи в Центъра за новоевразийски стратегии – аналитичен център, основан от руския бизнесмен в изгнание и известен опозиционен лидер Михаил Ходорковски.

„Тези атаки вредят на Путин – повече по отношение на доверието му сред елитите, отколкото сред населението като цяло", каза Лоу. „Те все по-ясно виждат, че войната не може да бъде спечелена при условията, които са били представени, и че той е влошил, вместо да подобри сигурността на Русия." Лоу заяви, че не очаква революция или преврат в близко бъдеще.

„Но ако проблемите с горивото продължат и още складове изгорят, населението ще започне да задава повече въпроси колко дълго ще продължи всичко това и защо изобщо е започнало", добави той.

За да засили натиска, Зеленски и неговите стратези сега искат да направят руското въздушно пространство все по-трудно за използване.

„Руското въздушно пространство на практика ще бъде затваряно", заяви украинският лидер миналата седмица. Той предупреди чуждестранните авиокомпании да стоят далеч, тъй като небето над Русия ще става все по-опасно заради операциите с украински дронове.

„Просто ще има дронове в руското небе в мащаб, който трябва да бъде взет предвид", добави той.

Тим Уиласи-Уилси, бивш британски дипломат, определи въздушната кампания на Украйна като „много, много успешна". Той обаче се опасява, че позицията на Украйна, която навлиза в поредната военна зима, е по-тежка от тази на Русия.

„Мисля, че Киев е ужасен от перспективата за още една зима, този път без средства да се защити от засилените руски атаки с балистични ракети", каза той.

Путин едва ли е пропуснал тази уязвимост. Нито пък съюзниците на Украйна

По време на срещата със Зеленски и висши представители на службите за сигурност на Великобритания, Германия и Франция миналата седмица фокусът до голяма степен не е бил върху мирното споразумение, предложено наскоро от американска делегация след посещението ѝ в Москва.

Според високопоставен украински представител, цитиран от Асошиейтед прес, основният въпрос е бил „как да се премине през зимата".