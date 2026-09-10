Макрон издигна водещият европейки конкурент на OpenAI, сега компанията търси път без него

Хората, които подкрепят стартъпа, идват от елита на френския бизнес и технологичния сектор

Френският президент Еманюел Макрон се превърна в един от най-силните поддръжници на Mistral AI, а близките му отношения с ръководството на компанията помогнаха на френския стартъп да се наложи като сериозен европейски конкурент в надпреварата за надмощие на изкуствения интелект. С наближаването на края на президентството на Макрон обаче пред Mistral стои нов въпрос – може ли компанията да запази позициите си и без неговата политическа подкрепа. За отношенията на Макрон с ръководството на компанията пише журналистката на "Политико" Осеан Ереро. Ето какво разказва тя:

На 11 юни 2025 г. основателят на френската компания за изкуствен интелект Mistral излезе на сцената заедно с Дженсън Хуанг, влиятелния главен изпълнителен директор на гиганта в производството на чипове Nvidia, за да обявят партньорство между двете компании. Когато към тях се присъедини френският президент Еманюел Макрон, тайванско-американският ръководител се обърна към младия изпълнителен директор на Mistral Артур Менш и каза нещо, което се чу в залата пред парижката публика от представители на технологичния сектор и държавни служители: „Вашият президент работи много усилено за вас."

Шефът на Nvidia имаше предвид сделката, която компанията му току-що беше сключила с Mistral за изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект в Европа. „Казах на президента, че Артур и Mistral имат нужда от подкрепата на най-големите френски компании. Г-н президентът ми каза: „Кои от тях? Нека им се обадя!"", разказа Хуанг.

Когато сделката беше официално обявена, компаниите можеха да съобщят, че BNP Paribas, Orange, SNCF и Thales са заявили интерес към партньорството. Това даде на Mistral официален тласък в глобалната надпревара за изчислителна мощ.

Дори за ръководителя на Nvidia, най-ценната компания в света, подобна президентска активност е била впечатляваща

Тя показва отдадеността на френското правителство към подкрепата на местния стартъп и начина, по който Mistral използва връзките си с изпълнителната власт в Париж, за да се опита да достигне нивото на някои от най-големите компании за генеративен изкуствен интелект.

Според дузина държавни служители и представители на френската технологична екосистема, възходът на Mistral през последните три години до голяма степен се дължи на привилегированите отношения, които компанията е изградила с Макрон. Те са позволили на компанията да установи силни връзки с френската държава и да получи място на масата редом до водещите световни компании в областта на изкуствения интелект.

Сега, когато президентските избори във Франция ще сложат край на двата мандата на Макрон, подробностите за дълбочината на тези отношения - много от които се разкриват за първи път, повдигат въпроси за бъдещето на Mistral при друг президент.

Във вторник компанията обяви нов кръг на финансиране от 3 млрд. евро, в който участват Европейският съюз и южнокорейският технологичен гигант Samsung. Това оценява Mistral на над 21 млрд. евро. Макар тази стойност да е далеч под оценките на Anthropic и OpenAI,

новината потвърждава френския стартъп като единствения сериозен европейски играч в надпреварата за изкуствен интелект

Докато Европа поставя под въпрос способността си да се конкурира с китайските и американските технологични гиганти, Менш и екипът му вече трябва да планират живота след Макрон.

Mistral AI е основана през 2023 г. от трима души — Менш, Гийом Лампл и Тимоте Лакроа. Компанията си поставя за цел да създаде пълноценен голям езиков модел, който да се конкурира с OpenAI и Anthropic. За да постигне това, парижкият стартъп от самото начало следва ясна стратегия: да изгради отношения с френската изпълнителна власт и по-специално с Макрон.

Сред първите му партньори е Bpifrance, френската публична инвестиционна банка и един от ранните инвеститори в компанията.

„Бяхме наясно с въпросите, свързани със суверенитета в областта на изкуствения интелект", припомня си Арно Кодю, заместник главен изпълнителен директор на Bpifrance. „Имахме добра представа кои са малкото п само няколкостотин по света по онова време, доказани експерти в сектора, сред които бяха и основателите на Mistral", казва Кодю.

Инвестицията на Bpifrance е част от рекордния за френски стартъп първи кръг от 105 млн. евро. Но Кодю отбелязва: „Около люлката имаше много феи кръстници."

Хората, които подкрепят стартъпа, идват от елита на френския бизнес и технологичния сектор и играят ключова роля като посредници, покровители и набиращи средства. Сред тях са милиардерът от телекомуникационния сектор Ксавие Ниел, както и Жан-Шарл Самюелиан-Вер и Шарл Горентен, съоснователи на застрахователния стартъп Alan.

Те са водени от една и съща цел - да помогнат за появата на европейски гигант в областта на изкуствения интелект

Използват контактите си, за да открият най-обещаващите френски изследователи в областта. Именно тези трима бизнесмени свързват Менш, Лакроа и Лампл.

Когато екипът на Alan сключва сделка с тримата млади основатели, той привлича стратегически кадър за изграждането на връзки с публичния сектор: Седрик О, бивш държавен секретар по цифровите въпроси и ранен поддръжник на Макрон, който ще изиграе важна роля при старта на компанията.

Именно О се намесва активно в Брюксел, за да се опита да осигури по-облекчени правила в рамките на Закона на Европейския съюз за изкуствения интелект, предложен за първи път през април 2021 г. За Mistral законодателството представлява заплаха: как Европа би могла да изгради собствен гигант, ако задушава иновациите?

През 2023 г. О се намесва от името на Mistral в преговорите в ЕС в опит да повлияе на разговорите. Това стига дотам, че някои законодатели го обвиняват в конфликт на интереси. Той получава и критики от Тиери Бретон, тогавашния европейски комисар за вътрешния пазар.

„Mistral лобира, това е нормално", казва роденият във Франция Бретон през последните седмици на преговорите по Закона за изкуствения интелект.

„Но ние не сме наивни. Тя защитава бизнеса си днес, а не общия интерес."

„Ролята на Седрик О по някакъв начин беше тази на гръмоотвод", казва представител на частния сектор, който е следял развитието на Mistral в ранните й дни. Като е поемал ударите, О е позволил на Менш „да израсне и да се развие като изпълнителен директор".

От самото начало Mistral залага на френската и европейската карта. Тримата съоснователи може и да са изградили кариерите си в базирани в САЩ лаборатории за изкуствен интелект - Менш в Google DeepMind, а Лампл и Лакроа във Facebook AI, но още първите концептуални документи, изготвени за старта на компанията, поставят технологичния суверенитет в центъра на проекта.

По това време Менш е дискретен 30-годишен инженер, който трябва да се превърне в публичното лице на Mistral на международната сцена. Само няколко месеца след създаването на стартъпа възпитаникът на престижната Политехника прави първата си публична поява на VivaTech 2023 - най-голямото ежегодно технологично събитие в Европа, заедно с Макрон, който вече активно призовава за европейска технологична автономия.

Двамата очевидно са на една и съща позиция. „Как Франция и Европа възнамеряват да дадат възможност на европейски лидери да се появят и как можем да гарантираме, че регулирането на изкуствения интелект няма да попречи на иновациите?", пита младият предприемач, обут в маратонки, френския президент от главната сцена.

На Менш самия е възложено да помогне за намирането на отговорите. Няколко месеца по-късно кабинетът на министър-председателя сформира експертна комисия, която да разработи френска стратегия за изкуствения интелект. Сред членовете й са Менш и О, както и Гаел Варокуоа - водещ изследовател във френския национален институт за цифрови изследвания и бивш научен ръководител на Менш при докторската му дисертация. В комисията участват още бъдещият носител на Нобелова награда за икономика Филип Агион и изследователят на Meta и носител на наградата „Тюринг" Ян Льокюн.

През 2024 г. комисията представя доклада си, а Mistral представя Le Chat - своя конкурент на ChatGPT на OpenAI

Пейзажът в областта на изкуствения интелект обаче вече се променя бързо, а Европа започва да преосмисля позицията си.

Германският конкурент Aleph Alpha, другата голяма надежда на континента в сферата на генеративния изкуствен интелект, обявява, че се отдалечава от разработването на собствени модели. Главният изпълнителен директор на компанията Йонас Андрулис дава мрачна оценка: „Самото наличие на европейски голям езиков модел не е достатъчно като бизнес модел. То не оправдава инвестицията."

Mistral също не е пощадена от тези съмнения. Много наблюдатели се опасяват, че технологията й може да изостане от американските и китайските конкуренти. Появяват се дори опасения, че стартъпът може да бъде придобит от чуждестранна компания.

През 2025 г. съобщенията за разговори с Apple предизвикват паника на най-високите нива във френската държава. Според двама съветници, посолството на Франция в САЩ и Елисейският дворец са поискали от Mistral да разберат дали информацията е вярна. В крайна сметка компанията ги уверява, че не е имало разговори „на най-високо ниво".

Вместо това френският технологичен шампион се насочва към партньор, по-близък до дома и в центъра на европейския стремеж към технологичен суверенитет - нидерландския гигант в производството на оборудване за чипове ASML. През септември 2025 г. нидерландският пионер в производството на чипове инвестира нови 1,3 млрд. евро в Mistral, за да ускори развитието на индустриалния изкуствен интелект и да запази ноу-хауто на компанията в европейски ръце.

Сделката е добре дошла за политици, сред които и Макрон, които се стремят да не допуснат САЩ до най-ценните европейски компании в областта на критичните технологии.

Три години след създаването на компанията френското правителство вече не просто популяризира един обещаващ млад стартъп.

Държавата е готова да направи всичко възможно, за да запази компания, чиито технологии вече се интегрират в работата на държавната администрация

След като в началото на 2025 г. подписва стратегическо партньорство с френската национална служба по заетостта, Mistral сключва сделка и с френското Министерство на въоръжените сили за разработване на изкуствен интелект за отбраната. От 2025 г. Le Chat постепенно се внедрява и сред 10 000 държавни служители.

Публично Менш омаловажава значението на държавните субсидии и правителствената подкрепа за компанията. В частни разговори обаче екипите на Mistral открито признават, че привилегированите отношения са сериозен актив за компанията.

С помощта на Макрон френската компания получава достъп и до най-големите международни срещи на върха - чак до Г-7.

През последните две години Менш е пътувал с президента при почти всяко негово задгранично посещение

Това му дава многократни възможности да развива и популяризира своята визия за изкуствения интелект, която се противопоставя на доминиращия модел на Силициевата долина.

През последните няколко месеца ръководителят на Mistral — който открито използва мотото на Политехниката „За нацията, науката и славата" - многократно защитава позиция, близка до тази на Макрон: Европа трябва да насърчава технологичния суверенитет и да предложи на останалия свят модел, който отчита повече културните и езиковите особености от американските и китайските конкуренти.

През февруари, по време на срещата на върха за изкуствения интелект в Ню Делхи, на която присъстват Дарио Амодей от Anthropic, Демис Хасабис от Google DeepMind и Сам Алтман от OpenAI, Менш защитава тезата, че изкуственият интелект е „инструмент за овластяване, а не за господство".

Той говори за значението на това кой контролира внедряването на изкуствения интелект, кой се възползва от него и как може да се гарантира, че той служи на обществения интерес, а не само на няколко могъщи играчи.

Това се случва в момент, когато държави по света се надпреварват да получат информация от американските компании и администрацията на Доналд Тръмп за това как новите модели на изкуствен интелект създават сериозни нови рискове от хакерски атаки.

През юни, в Евиан-ле-Бен на Женевското езеро, Менш обядва с лидерите на Г-7 и ръководители на компании за изкуствен интелект, сред които и Алтман. Той отново влиза в ролята на бунтар, противопоставяйки се на американските си конкуренти, които настояват технологичните стандарти да бъдат изработвани под ръководството на САЩ.

„Все още трябва да сме много внимателни", казва Менш след срещата. „Вярно е, че американските компании са склонни да изтъкват аргумента: „Доверете ни се — ние ще определим стандартите тук и след това ще ги изнесем при вас.""

Подготовка за наследяване

Докато Mistral навлиза в инфраструктурата чрез изграждането на центрове за данни и продължава да внедрява решенията си в големи компании, някои започват да се съмняват дали тя може да остане в надпреварата за разработване на „гранични" модели — най-мощните модели изкуствен интелект, налични на пазара.

За Макрон срещата на Г-7 през юни беше една от последните възможности да остави своя отпечатък върху глобалния дебат за изкуствения интелект, преди президентството му да приключи през пролетта на следващата година. За Mistral отношенията с неговия наследник все още предстои да бъдат изградени.

Габриел Атал, бивш премиер и кандидат за президент от бизнес ориентирания блок на Макрон, открито демонстрира връзките си с Mistral и поставя изкуствения интелект в центъра на предизборната си платформа. Той дори включва Le Chat в комуникационните си инструменти.

Центристкият му съперник Едуар Филип също почти сигурно би продължил да подкрепя Менш.

Макар Mistral публично да не се свързва с крайнодясното Национално обединение на Марин льо Пен, националистическата партия разглежда компанията като стратегически актив за френския суверенитет.

Отляво партиите единодушно подкрепят компанията и призовават за суверенен изкуствен интелект в отговор на риска американските модели да бъдат използвани като оръжие срещу европейски държави.

В същото време Mistral разчита на международно финансиране и на големи партньорства с американски гиганти като Amazon, Nvidia и Microsoft. Привличането на ASML като ключов инвеститор означава, че Mistral остава здраво свързана с Европа, но същевременно част от влиянието върху компанията се премества към централата на ASML във Велдховен, Нидерландия.

Този факт може да подкопае френския консенсус в подкрепа на Mistral точно когато изкуственият интелект се превръща във важна тема в кампанията за президентските избори.

„Трябва да сложим край на тази абсурдна идея, че е възможно да притежаваме капитала и следователно да финансираме сами, на френско или европейско ниво, стотиците милиарди, от които се нуждае инфраструктурата за изкуствен интелект. Това просто е невъзможно", казва Брюно Бонел, френски бизнесмен, който ръководи мащабната публична инвестиционна програма „Франция 2030" към кабинета на министър-председателя.