Пробивът в Германия - докъде ще стигнат войнствените племена на популизма

Политическата класа трябва да реши ще проведе ли докрай битката с АзГ, или ще се опитат да интегрират тези групи

Няколко основни фактора допринасят в най-голяма степен за успеха на Алтернатива за Германия – преди всичко в източната част на страната (бившата ГДР), но все повече и в останалите – „стари" федерални провинции. Повечето от тези фактори са дългосрочни – техните ефекти се наблюдават от десетилетия. Затова

маската на изненада

от случилото се в неделя в Саксония-Анхалт не е съвсем убедителна.

На границата между 20 и 21 век канцлерът Герхард Шрьодер проведе „операция" по придвижването на немската социалдемокрация към един „нов център", който трябваше да изиграе ролята на „трети път", практикуван от Тони Блеър в Лондон и – все повече – от други социалдемократически партии, чиято традиционна политика бе подкопавана от господстващия пазарен фундаментализъм на неолиберализма/глобализма. Шрьодер оряза социалната държава – и може би заради това – изгуби изборите от 2005 г. Новият канцлер – Ангела Меркел от ХДС – продължи дългосрочно „политиките на адаптация" на Германия към епохата на неолибералния глобализъм. Тя придвижи основната дясноцентристка сила в страната към политическия център и дори подмина центъра (който в Германия и без това е твърде вляво) в практикуването на отчетливо ляволиберални политики. Стратегическата цел на Меркел бе да навлезе в пространството на социалдемократическия и „зелен" реформизъм и устойчиво да откъсне съществена част от традиционната му политическа подкрепа.

Меркел превърна ХДС в основната немска политическа сила, осъществяваща двете ключови направления на либералния глобализъм. Пазарният неолиберализъм – смекчен от частично съхраненото наследство на „социалното пазарно стопанство" - и ляволибералния синтез на екологизъм, мултикултурализъм и глобалистки универсализъм. В тази посока тя прекрачи дори собствените си „червени линии", очертани в първите стъпки на дейността й като канцлер – отхвърлянето идеологията на мултикултурализма, защитата на ядрената енергетика – макар с условието за ограничаването й в бъдеще, по-строгата имиграционна политика, заменена с решението през 2015 г. Германия да приеме над милион нелегални мигранти, (вървящи пеша,

без документи, но с активирани смартфони

от гръцките острови до централна Европа и Скандинавия). Това мощно преместване на най-голямата дясноцентристка партия в Германия към ляв либерализъм бе легитимирано с необходимост от лидерство на една нова, обединена в политически съюз Европа.

Изтеглянето на ХДС до и отвъд политическия център наляво оголи десния политически спектър на Германия. „Сестринският" баварски ХСС остана като самотен остров вдясно от центъра – доколкото е възможно да брани своята ключова роля в политическата система на ФРГ – да бъде „най-дясната партия", дефинираща границите на системния политически живот „отдясно". Много трудна – накрая оказала се непосилна задача. Преместването вляво на ХДС създаде политическа система на ляволиберална хегемония – дори и най-умерения традиционализъм или консерватизъм бе третиран с подозрението за „съмнителна носталгия", особено нелегитимна в една Германия, дълбочинно ревизираща своето наследство от 20 век... Но в една демократична система политическият спектър не може да стои на „куц крак" – независимо дали ляв или десен. Липсващата алтернатива ( както вдясно, с олевяването на ХДС, така и вляво, с отслабването на СДП) неизбежно се запълва от политически синтез, който отразява текущия дневен ред на обществото. Този дневен ред може да е умерен, но в условия на динамична обществена промяна се радикализира – както вляво, така и вдясно. На сцената – една след друга – се появяват „Die Linke" (преформатираните източногермански комунисти), левите популисти на Сара Вагенкнехт – за които СДП и Зелените са прекалено „умерени", а отдясно – Алтернатива за Германия... В началото Алтернативата е като цяло умерена либертарианска партия, скандализирана от изоставянето на германската марка в полза на общата европейска валута. С течение на времето партията се възползва от „вакуумните пространства" в текущия политическия дебат в Германия. От хаотичната миграционна политика, даваща убежище на всеки, който е успял „да прескочи оградата". От екстремалните измерения на зелената идеология,

кастрираща немската енергетика,

индустрия и разумен начин на живот. От все по-авторитарния диктат на постмодерния либерализъм в налагане на „алтернативни ценности" и „вкарване в ъгъла" на традиционното културно наследство – преди всичко на провинциална, консервативна Германия.

Германия е водеща страна по пътя на постмодерния либерален прогресизъм, но тя върви по този път заедно с целокупна (Западна) Европа. Неолибералният идеологически синтез има своя ясно очертана цел – създаване на мултикултурно „глобално село", в което съвместяването на култури има отчетлив приоритет спрямо съхраняването на чието и да било културно наследство, особено на „западното"... Америка води в този процес, но обединена Европа е не просто последовател. Европа носи самочувствието и мисията на лидер, който в реализацията на ЕС създава един успешен и привлекателен първообраз на бъдещия глобален свят. Тази претенция далеч не е илюзорна. През 80-те години Европа интегрира Гърция, Испания и Португалия, където рухнаха дългогодишни диктатури и трите страни се превърнаха във витрина на един мощен модел на демократична модернизация - „визитна картичка" на европейската интеграция. След 1989 г. посткомунистическа Източна Европа жадуваше да се присъедини – „да се върне в Европа". И успя да го направи благодарение на волята на ЕС за реализация именно на тази стратегия за „първообраз на бъдещия глобален свят". Огромен брой страни – на „ръба" и „отвъд ръба" на Европа жадуваха (и все още жадуват) да се присъединят към сензационния успех на Стария континент по пътя на този „първообраз" на глобалния свят. Европа насърчава това. През 2007 г. на либералния британски историк Тимоти Гартън Аш задават въпроса – „Къде свършва Европа?" Той отговаря – „Европа не свършва, тя отшумява". ("Europe does not end, it withers away".) Какви граници очаквате да има една политическа конструкция – в случая континентална – ако основна нейна ценност е да разшири мащабно своята структура и идентичност. От днешна гл. точка е лесно да се критикува Европа за „утопичност", „непрактичност" и дори за „елитарна злонамереност". (Вижте само диванетата, които бичуват „Урсулата"...) Само че

една друга Европа щеше да остави източните си съседи

– и много други – отвъд своите твърди граници, ако в началото на 21 век бе управлявана от антистемния популизъм на АзГ, на мадам льо Пен или Качински...

Основният политически инструмент на либерално-глобалистка Европа, която ни прие в началото на 21 век, бе деформирането на политическия спектър в посока „ляво" – и не просто вляво, а в глобалистко, неолиберално ляво. С приоритет за икономическа интеграция, мултикултурност, толерантност към различията – включително към миграцията и глобален „зеленизъм" – спасяване на природата от ... каквото и да е... Консерватизмът и дясната политика подозрително „миришеха на национализъм". На този национализъм, чиито екстремуми доведоха до катастрофите от първата половина на 20 век. Традиционализмът вдясно прави трудна интеграцията между различни култури и религии, а липсата на разкаяние за миналото на Европа препятства сближаването с постколониалните народи... Консерватизмът, национализмът и традиционализмът трябваше да бъдат „пенсионирани" по ъглите на националната политика на всяка отделна европейска страна, а общата европейска политика трябваше да бъде доминирана от този ляволиберален синтез, който прави възможна реализацията на прогресисткия модел за Европа като „първообраз на глобалното бъдеще". Проблемът с това „заточение" на консервативния традиционализъм е в това, че когато изгониш някого през вратата – той влиза през прозореца, или през комина.

И влиза озлобено, радикализирано,

влиза да разрушава дома, а не да го изгражда... В освободеното пространство за легитимна дясна политика в епохата на Меркел влиза антиситемната партия АзГ. Влиза не само защото системното дясно е „емигрирало" наляво. А защото хегемонната ляволиберална политика на целокупния системен политически живот в Германия и в Европа не обръща внимание на това, че нарастващи групи от хора не припознават системните партии за свои представители. Не виждат логика в това ХДС и СДП – двете големи партии вдясно и вляво – десетилетия наред да управляват в „голяма коалиция" в открита демонстрация на това, че вътрешната солидарност на политическия елит е взела връх над необходимостта от политическа конкуренция, в която гражданите да решават посоката, в която да се управлява страната.

Процесите, които „се случват" на хората и народите не са непременно „лоши" или „добри" – те се разгръщат във времето и са подвластни на същата логика, на която е подвластен и отделния човек. В Гьоте-вия „Фауст" четем - „Всичко, което възниква, заслужава да загине"... Глобализацията 1.0 създаде огромни нови богатства, намали – в някои случаи драстично – разликите в богатството между Първия и Третия свят, гарантира световна стабилност чрез търговия и развитие, ограничи войните... Кризата от 2008-2010 г. демонстрира изчерпването на този модел на световно развитие и отвори пространства за бумерангов ефект на всички „сенчести" аспекти на глобализацията, завръщащи се като кризи, конфликти и системен разпад. Международният ред бе заменен от възродено геополитическо съперничество, често по „законите на джунглата". Информационните революции откриха епоха на обществена поляризация, конфликт и непримиримост между носителите на промяната и тези, които искат да съхранят традициите на досегашния си живот. Отвореният, инклузивен, егалитаристки модел на европейска интеграция, базиран върху презумпцията „всички обичат Европа и всички искат да са част от нея" бе все по-силно притиснат до стената. Путин, който десетилетия „тънко" се подиграваше на Европа, използвайки нейната добронамереност като слабост, тръгна открито срещу логиката на пацифизма и инклузивността, практикувани от европейските елити. Брутални ултиматуми, войни и претенции за господство върху (Източна) Европа замениха змийската кротост на поразената в Студената война Москва... Възродената вражда към Европа от Изток, Юг и дори (по-късно) от Запад доведе до бруталното унижение на Стария континент с организираната мигрантска криза от 2015 г. А вътре в самата Европа се надигнаха тези групи от населението, които отказват да плащат сметката на един все по-илюзорен ляволиберален глобализъм в една нова епоха на съперничество, конфликт и ново тържество на груба сила. Те имат своя легитимна позиция. Не можеш да отвориш порти за света, когато пришълците искат да те завладеят и подчинят, а не да се интегрират. Не можеш да превърнеш обществото в лабораторен експеримент за ултралиберални ценности и ляворадикална политика, когато оградата на дома ти вече гори. Когато ти е необходим не пацифизъм, а по-силна армия. Когато ти е необходима стопанска мощ, а не „зелени" идеологически утопии. Когато ти е необходима граница, разделяща свой от чужд – и съхраняваща идентичност, а не претенция за заличаване на граници в условия на враждебни инвазии – от Москва, от Близия изток, а вече и от Запад...

Големите конструкции се движат с голяма инерция. По-лесно се променя човек, отколкото общество. По-трудно се обновява институция, отколкото неформална група. Елитите са тези, които носят отговорност за промяната. Но те са и тези, които в най-голяма степен задържат консервативното статукво, защото не е известно дали ще останат на върха му, ако прекалено бързо „взимат завоя" на промяната. Днес Европа се променя, но се променя бавно. Защото има сложна конструкция на множествена съподчиненост, която трябва да бъде предоговаряна в многостранен и сложен процес на партньорства. Това изглежда, бавно, тромаво, безотговорно... И идват войнствените племена на антисистемния популизъм. Те искат всичко сега – и това всичко е ясно, видимо, „очевидно разумно" и все по-радикално. Част от тях са прикупени тарикати от врaговете на Европа. Друга част – обидени на статуквото и отхвърлени от йерархията мераклии за власт – намерили начин да си отмъстят. Трети, обикновени опортюнисти, виреещи навсякъде. Но основната част от хората, които ги подкрепят са просто отблъснати от едно статукво, което години наред работи все по-малко за тях – и ги кара да плащат все повече за политики, в които те вече отдавна не вярват. Колкото по-вкостенено е статуквото, толкова по-силен е популисткия, антисистемен рикошет. В разказа за успешния поход на АзГ, ключовата драматична роля не е нито за нейните лидери, нито за безкомпромистните защитници на Меркелианското статукво. Драмата се разиграва на върха на ХДС, където лидерът Фридрих Мерц от години, от десетилетия знае, че Меркел води партията и страната в погрешна посока – но нямаше политическа сила, за да я победи. Днес той прави точно това, което е необходимо за да промени Германия и Европа – упражнява политики срещу миграцията, договаря ограничения за „зеления" полет на фантазията в опит да укроти енергийната криза, прави опит да възроди автентичните основи на християндемокрацията като програма и политика. Прави го в много трудни условия – в правителство със СДП (самата тя в дълбока криза), с програма за съхраняване и усилване на Европа като стопанска и отбранителна общност – срещу подклаждания от Изток и Запад „суверенизъм". На Путин и на Тръмп им е много изгодно европейските държави да са „суверенни" – за да се разправят поотделно с всяка една от тях... Мерц се надбягва с времето... Пада му рейтингът – като лидер на статуквото, независимо от това, че работи срещу същото това статукво. На прага е АзГ – една партия, повела недоволните германци (повече от Изтока, отколкото от Запада) по път, по който значителна част от нейните обещания ще се окажат илюзорни...

И още няколко думи за това – защо АзГ...? В своите ранни публикации и изказвания като лидер на поствоенна Германия, Конрад Аденауер интерпретира по интересен начин разделянето на страната между ФРГ и доминираната от Москва ГДР. Нямаме нужда от скорошно обединение – твърди Аденауер. Бъдещето на Германия е в утвърждаването на една демократична ценностна система, носител на ценностите на Запада. Прусашкото наследство на германския Изток е традиционно препятствие пред утвърждаването на една либерална – демократична Германия. Нека първо я създадем – твърди Аденауер, а после ще мислим за обединение с „прусашкия" Изток... Този разрез на разделението между Изтока и Запада на Германия е значим за разбирането на дилемата на обединението след 1989 г. и неговите дългосрочни последствия, включително до популярността на АзГ - преди всичко в бившата ГДР. Източните немци се почувстваха унизени в процеса на обединение – от една страна преходът им бе икономически доста по-гладък от този в другите страни на Източния блок. От друга – съотечествениците от западна Германия ги отстраниха от всички позиции на управление на този преход. И до днес Изтокът на Германия е психологически, стопански и граждански доста по-обособен – може би подценен - и недостатъчно интегриран в сравнение със „старите" провинции на ФРГ. Политическата класа на Германия – както и на всяка друга европейска страна, включително и институциите на ЕС в Брюксел – трябва днес да решават един ключов въпрос. Ще проведат ли докрай битката с АзГ (битката с многообразните партии на десния популизъм в Европа) – при неопределени окончателни резултати? Или ще се опитат да интегрират – частично, гъвкаво, селективно – тези групи от населението и тяхното представителство (включително АзГ) в мейнстрим-а на демократичния политически процес, колкото и трудно да е това. Историята на либерлната демокрация познава повече примери за интеграция, гъвкавост и инклузивност, отколкото примери за пряк сблъсък, в който демокрацията да е излизала победител.

(От фейсбук)