Само в "24 часа" на 11 септември: ДНК-то, а не действията ни определят съдбата

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Само в броя на "24 часа" на 11 септември, четете:

Съдбата ни изненадващо силно зависи от гените - това показва най-голямото досега изследване на ДНК на над 1,1 милиона души за навиците, здравето и изборите им

В специалните здравни страници четете още:

Инжекция зачерква за цяла година риска в гените от инфаркт и инсулт - революционна РНК терапия блокира производството на опасния липопротеин(а) в черния дроб

Лаптопът върху гола кожа роди нова болест

Останалите теми в броя:

Нова схема за "Хемус" - строят сега, плащат, като е завършена

Как Борисов обвърза ВСС с президентския вот и кои са номинираните за съвета

Мръсни семейни тайни около мъртвото бебе във Варна

Вижте първите страници на "24 часа" от 11 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.