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Ива Петрова: „Булгаргаз" тегли кредити, за да дава газ на „Топлофикация София"

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Министърът на енергетиката Ива Петрова

Ще има нормално топлоснабдяване на столицата през тази зима, но на „Булгаргаз" се налага да тегли кредити от търговски банки и да взима заеми от БЕХ, за да осигурява доставката на природен газ. Общите задължения на „Топлофикация София" за гориво към момента са 1,280 млрд. евро. Сами разбирате, че това не е устойчиво решение. Това каза от парламентарната трибуна енергийната министърка Ива Петрова в отговор на парламентарен въпрос.

През юни енергийното министерство е издало задължителни предписания на столичната топлофикация, които трябва да бъдат отчетени на 1 октомври, каза още министърката. 

Министърът на енергетиката Ива Петрова

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