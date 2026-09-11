Завещание на седмицата: Вземете от чиновника любимата му играчка - и може да не се избиваме масово по пътищата

От 2001 г., когато бе приет сегашният Закон за движение по пътищата и наредбите към него, бяха направени над 100 промени по тях. Но за тези 25 години войната по пътищата само отвреме навреме намаляваше интезивността си, никога не спря напълно и България с малки изключения винаги е била на първите места в Европа по жертви от пътни инциденти.

Реформата, която правителството обяви точно на 9 септември, изглежда най-пълномащабната досега. По същество става дума за преодоляване на една сякаш неизкоренима болест на държавните ведомства - да правят феодални структури и да не споделят с други данните, които събират по свои канали. Създаването на единен орган по пътна безопасност означава точно това – информацията от толкамерите, от бодикамерите на полицаите, от общинските камери и отвсякъде другаде да се събира на едно място и органите на пътя да имат достъп до нея в реално време.

Това не само звучи невероятно, но е и изключително трудно осъществимо. Но не по технически причини, а заради манталитет.

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