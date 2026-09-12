Само в "24 часа" на 12 септември: Всеки пети учител - вече млад и cool, не иска да преподава математика, а физическо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 12 септември четете:

Всеки пети учител - вече млад и cool, не иска да преподава математика, а физическо - съботен очерк

След 50 минути на стола тялото ти изключва защитите от рак, мисли те за мъртъв

Кои са другите звезди на “Евровизия”

Заплатата на учител не стига на Бончо Генчев за бензин до Самоводене, но помни уроците на дядо си Генчо Даскала

Хари се връща към активна работа в Англия със скок с парашут

Вижте първите страници на "24 часа" от 12 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.