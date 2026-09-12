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Само в "24 часа" на 12 септември: Всеки пети учител - вече млад и cool, не иска да преподава математика, а физическо

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Само в "24 часа" на 12 септември четете:

Всеки пети учител - вече млад и cool, не иска да преподава математика, а физическо - съботен очерк

След 50 минути на стола тялото ти изключва защитите от рак, мисли те за мъртъв

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Заплатата на учител не стига на Бончо Генчев за бензин до Самоводене, но помни уроците на дядо си Генчо Даскала

Хари се връща към активна работа в Англия със скок с парашут

Вижте първите страници на "24 часа" от 12 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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