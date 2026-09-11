Тези конспиративни теории за 11 септември все още циркулират

25 години след атентатите от 11 септември за тях продължават да се разпространяват конспиративни теории. Кои са те и защо хората им вярват?

Терористичните удари от 11 септември 2001 година ще останат завинаги в историята. 25 години по-късно би трябвало да вярваме, че всичко около тях е отдавна разкрито и обстойно анализирано. Но много хора все още вярват в конспиративни теории, свързани с атентатите в САЩ.

Да припомним: на 11 септември 2001 година ислямистката терористична мрежа "Ал Кайда" отвлече четири пътнически самолета, два от които се врязаха в кулите близнаци в Ню Йорк, а един - в сградата на Пентагона. Четвъртият вероятно е имал за цел да удари Капитолия във Вашингтон, но се разби в Пенсилвания след намеса на пасажерите, попречили на атентатора да достигне целта си. Атентаторите самоубийци убиха 3000 души и раниха още хиляди, а кадрите от бруталните атаки потресоха целия свят. И го промениха из основи - както по отношение на терористичните атаки, така и по отношение на конспиративните теории.

"Повратна точка"

"11 септември беше повратна точка, която предизвика обществено-политически дебати, каквито преди това не е имало", обяснява историкът Клаус Оберхаузер. А Даниел Джоли, който се занимава с изследвания на конспиративните теории в университета в Нотингам, посочва, че покрай събития като това често възникват конспиративни теории. Причината: и до днес има хора, които се питат как е възможно най-могъщата страна в света да бъде изненадващо ударена толкова тежко. И някои намират отговор в конспиративните теории.

Така например според проучване на YouGov цели 20 процента от американците вярват, че правителството е било замесено. Това твърдение се разпространява от десетилетия и показва колко силно е недоверието, което мнозина изпитват към институциите и "онези там горе", посочва Даниел Джоли.

Друга конспиративна история, която допълнително подсилва този мит, гласи, че кулите близнаци са били разрушени не само от самолетите, а и в резултат от контролиран взрив. При това тази теза се подкрепя и от някои учени, които твърдят, че хоризонталните облаци дим, образували се при рухването на кулите, се дължали на контролирани експлозии в долните етажи.

Няма никакви доказателства, че на мястото е имало експлозиви или бомби. А изследвания като това на Националния институт за стандарти и технологии установяват, че именно врязването на двата самолета е довело да рухването на кулите. До същия резултат стигат и анализи на Масачузетския технологичен институт и на консултантската фирма Weidlinger Associates.

Но защо толкова много хора вярват на конспиративни истории? Събития като атентатите от 11 септември могат да доведат до това определени психологически потребности на хората да останат неудовлетворени, казва професорът по социална психология Даниел Джоли и уточнява, че става дума най-вече за потребността да запазиш контрол, да се чувстваш сигурен и да не изпитваш страх.

При внезапни брутални събития като 9/11 в началото има много открити въпроси и неясноти: как се е стигнало до удара, кой стои зад него. "Именно тези неясноти водят до появата на конспиративни теории", обяснява историкът Клаус Оберхаузер. А Даниел Джоли добавя, че податливостта към конспиративни теории зависи и от начина, по който даден човек се справя с кризисни ситуации - който е по-страхлив, е и по-податлив на конспиративни теории.

Социалните мрежи са мястото, където митовете се разпространяват особено бързо. И макар да ги е имало и преди 11 септември 2001 година, световният им пробив започна през 2004 чрез Фейсбук. Междувременно милиарди хора използват различните платформи и приложения, където наред с всичко друго се разпространяват и конспиративни истории.

Защо конспиративните теории са опасни

Има три основни фактора, които правят конспиративните теории толкова опасни. На първо място те обещават, че хората ще се чувстват по-малко уплашени и по-сигурни. Но всъщност се случва точно обратното, посочва социалният психолог Даниел Джоли. Това може да доведе до повече недоверие към правителството и околните, а оттам - до социална изолация.

На второ място конспиративната теория смесва реалността с невярна информация, но за разлика от дезинформацията не може да бъде ясно разобличена като невярна, тъй като не се базира на доказуеми или опровержими твърдения. В ядрото на една конспиративна теория стои внушението, че група съзаклятници действа тайно, а широките маси не бива да знаят нищо за това.

И на трето място: конспиративните теории имат последствия и могат да окажат сериозно влияние върху поведението на хората.

При конспиративните теории около 11 септември има една група хора, която привлича специално внимание - евреите. Един от митовете, които се разпространяват периодично в социалните мрежи, гласи, че зад атентатите стояли евреи. Това твърдение произтича от антисемитския наратив, че евреите са колектив, който се стреми към световно господство и иска да контролира света.

В тази връзка Даниел Джоли посочва, че групи като евреите, мюсюлманите и хората от ЛГБТИ общността често биват набеждавани за деяния, с които нямат нищо общо. А специално евреите особено често са обект на конспиративни теории.

Статията е написана в рамките на сътрудничество с германската обществена медия АРД.