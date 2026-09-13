Коментар на седмицата №2: Откъде Гърция, която бе на ръба на фалита, намери милиарди

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Отново публикуваме най-четените коментари през седмицата. Този е под №2 с над 33 000 прочитания.

Научи се да ги събира, и то без да убива кокошката, която снася златни яйца

Гърция обеща годишна помощ от 400 евро за пенсионерите, минимална заплата от 1000 евро, данъчни облекчения за семейства и земеделци, коледна добавка за държавните служители и подкрепа за бизнеса. Пакетът е за милиарди и логично поражда въпроса: откъде държавата, която неотдавна беше на ръба на фалита, днес намира толкова пари?

Маргарет Тачър казва: Няма такова нещо като държавни пари. Има само пари на данъкоплатците.

И това е краткият отговор, Гърция не е намерила парите. Научи се да ги събира.

Няма съкровище под Акропола,

нито маслиновите дръвчета са започнали да раждат евро

Основната част от социалните мерки ще бъде платена от гръцкия бюджет, тоест от данъците, осигуровките и останалите приходи на държавата. Европейски средства могат да бъдат използвани за отделни жилищни и бизнес програми, но не те стоят в основата на целия пакет.

Само допреди няколко години картината беше съвсем различна. Гръцките банки затваряха, тегленето на пари беше ограничено, а важните бюджетни решения се наблюдаваха от международните кредитори. Гърция беше пример как една държава може да се превърне в заложник на собствените си дългове.

Днес дългът не е изчезнал и продължава да бъде сред най-високите в Европа. Икономиката обаче расте, съотношението между дълга и размера ѝ постепенно намалява, инвестиционният рейтинг е възстановен, а доверието на финансовите пазари се върна. Страната вече не е в спасителна програма и отново може сама да определя как да разпределя част от приходите си.

Най-съществената промяна не се вижда в туристическите реклами. Тя се случва зад касовите апарати, в електронните плащания, банковите преводи и данъчните декларации. Гърция започна да следи движението на парите по-стриктно и да събира по-ефективно дължимите данъци.

Държавата е разбрала и още нещо важно:

човекът с просрочени задължения невинаги е измамник

Понякога е собственик на малка таверна след слаб сезон, семейство с непосилен заем или предприемач, попаднал във временна криза.

Ако блокираш сметките му, затвориш бизнеса и го оставиш без доход, може да го накажеш. Но едва ли ще си получиш парите.

Затова в Гърция съществуват различни възможности за разсрочване. Обичайните задължения към данъчната администрация и осигурителните фондове могат да бъдат разпределени в до 24 месечни вноски. При по-голям дълг и изпълнение на определени условия действа извънсъдебен механизъм, който позволява задълженията към държавата и осигурителната система да бъдат разсрочени до 240 вноски, а към банки и финансови институции до 420.

Това не е опрощаване

Дългът остава и трябва да бъде платен. Разликата е, че човекът получава възможност да продължи да работи, вместо да бъде превърнат в безработен длъжник без шанс да се издължи.

Така печелят и двете страни. Бизнесът оцелява, служителите запазват работните си места, текущите данъци продължават да постъпват, а старите задължения постепенно се погасяват. Държавата не проявява милосърдие. Тя просто прави сметка.

Именно тук е урокът и за България.

Не е достатъчно да налагаш запори, глоби

и наказания. Ако с едната ръка държавата търси дължимото, а с другата затваря единствения път, по който могат да дойдат парите, резултатът често е фалирал бизнес, безработни хора и несъбран дълг. Финансова дупка.

Разбира се, гръцкото възстановяване няма една-единствена причина. То е платено с години на ограничения, намалени доходи и болезнени реформи. Зад него стоят още туризмът, инвестициите, европейското финансиране, икономическият растеж, електронният контрол и ограничаването на укриването на данъци.

Новият пакет не е подарък от държавата. Това са пари, събрани от обществото, част от които сега се връщат към него.

Политическият момент също е очевиден. Парламентарните избори трябва да се проведат през пролетта на 2027 година, а голяма част от мерките ще започнат да се усещат именно тогава. Опозицията ги определя като предизборни и недостатъчни, защото според нея няма да компенсират поскъпването и загубената покупателна способност. Правителството отговаря, че обещава само онова, което бюджетът може да понесе.

Вероятно пакетът има предизборен адрес,

но това не означава, че парите са измислени. Те идват от реални приходи и от икономика, която днес е в по-добро състояние, отколкото преди десет години.

Гърция все още има дългове и нерешени проблеми. Но вече не чака някой отвън да я спаси. Тя може да върне част от постигнатото на пенсионерите, семействата, работещите и бизнеса.

Това не е чудо. Това е сметка, а умната държава знае, че ако иска утре отново да има приходи, днес не трябва да убива кокошката, която снася златните яйца.