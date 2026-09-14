Само в "24 часа" на 14 септември: Как ще се изчисляват новите тол такси за магистралите

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Само в "24 часа" на 14 септември четете:

4 евро ще е тол таксата за магистрала до морето

Какво става в класната стая - шум, разсейване с телефони, отсъствия

Скъпите дизел и зърно май качват цената на хляба до 1 евро

Започваш работа на 22 г. и след пенсиониране вземаш 58,5% от заплатата

Ще познаете ли Катето Евро, Григор и Дони като първокласници? А коя ще е новата звезда с буквар?

Качеството и екологията, а не най-ниската цена ще са водещи при обществените поръчки

10 млрд. евро повече годишно за иновации, за да стават добри идеи работещ бизнес

Инвестицията в нов тип училище е безценна – АI и книгите ще създават умения за критично мислене - интервю с инж. д-р Румяна Вълканов

Вижте първите страници на "24 часа" от 14 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.