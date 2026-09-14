Само в "24 часа" на 14 септември: Как ще се изчисляват новите тол такси за магистралите

Само в "24 часа" на 14 септември четете:
4 евро ще е тол таксата за магистрала до морето
Какво става в класната стая - шум, разсейване с телефони, отсъствия
Скъпите дизел и зърно май качват цената на хляба до 1 евро
Започваш работа на 22 г. и след пенсиониране вземаш 58,5% от заплатата
Ще познаете ли Катето Евро, Григор и Дони като първокласници? А коя ще е новата звезда с буквар?
Качеството и екологията, а не най-ниската цена ще са водещи при обществените поръчки
10 млрд. евро повече годишно за иновации, за да стават добри идеи работещ бизнес
Инвестицията в нов тип училище е безценна – АI и книгите ще създават умения за критично мислене - интервю с инж. д-р Румяна Вълканов
Вижте първите страници на "24 часа" от 14 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.