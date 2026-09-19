Арх. Любомир Георгиев: Система за мониторинг ще следи темпа на застрояване на всеки квартал в София

Пилотно в "Младост 1А" ще приложим принципа за повишената стойност на земята - който натоварва територията с нови жилища, да допринесе с детска градина, място за спорт или озеленяване, казва в интервю зам.-кметът по градско планиране и развитие на София

Още акценти от интервюто:

Подготвяме цялостен модел за управление на минералните води

- Арх. Георгиев, измина половин година от административната реформа в градоустройството на столицата, предизвикала полемики - заработиха ли промените?

- Десетилетия в София беше изграждан модел, при който устройството на територията и всички свързани с него дейности функционираха като отделна губерния на главният архитект. Получила се беше нездравословна комбинация между добрия замисъл за независимост на тази експертна роля и прехвърлянето на твърде много отговорности от кмета към него. Направление “Архитектура и градоустройство” (НАГ) имаше отделни, различни информационни и деловодни системи, както и банкови сметки - община в общината. Все още имаме и отделен сайт, единственото такова направление в общината. Петър Диков, дългогодишният главен архитект, създател на тази система, а сега председател на Съюза на архитектите, се оттегли не когато го приканваше за това кметът Фандъкова, а когато той прецени. Това показва доколко структурата се бе доближила до феодално владение.

В среда на свръхконцентрация на власт беше създаден и Общият устройствен план (ОУП) на София, чието последно изменение е от 2009 г. В него има десетки изключения: сред зони с ниско застрояване се появяват имоти с много високи параметри, а други са “наказани” и можем само да предполагаме причините.

Този план е предопределил

свръхзастрояването на София

В “Манастирски ливади” и “Малинова долина” виждаме резултат от планиране, което може и да е приложимо в Дубай, но не и в София. Градът няма нито средствата, нито нужда от толкова интензивно застрояване.

С реформата връщаме на общината водещата роля в устройственото планиране. Вместо администрацията да обработва стотици частни преписки парче по парче и имот по имот, разглеждаме територията цялостно. Реформата разделя ролята на зам.-кмета като част от управленския екип на кмета от експертната функция на главния архитект, чиято задача по закон е да следи дали инвестиционните проекти съответстват на устройствените планове и на ЗУТ. Много от хората, участвали в стария модел за управление на територията, са израснали в тоталитаризма и са възприели 90-те години като време за еманципация от него. Но са стигнали до другата крайност – убеждението, че пазарът решава всичко, публичната власт е ненужна. Това не съответства нито на моето разбиране, нито на виждането на кмета Терзиев. И противоречи на закона.

- Как работи новото направление по градско планиране и развитие?

- За много посетители на НАГ символ на системата бяха кашоните по коридорите и забавените преписки. Когато поех поста на 1 февруари, коридорът на отдела за съгласуване на инвестиционни проекти беше заринат с кашони. Днес ги няма и основната заслуга за това има именно и.д. длъжността по това време главен архитект Боян Недев. Главният архитект може да преглежда и оценява по-добре и по-бързо проекти, когато не се занимава с една камара допълнителни задачи. От юли 2025 г. до края на август 2026 г. броят на чакащите преписки и заявления, свързани с разрешения за строеж, е намалял с 35%.

Протакането и неяснотата, а може би и тенденциозното задържане на проекти вече ги няма. Това не означава те да се спускат по най-бързата писта и че си затваряме очите. С временно изпълняващите длъжността главни архитекти прилагаме консервативен подход към одобряването на проекти. За сгради, в които има апартаменти, изискваме отстоянията, приложими за жилищни сгради, дори когато предназначението е смесено. Подхождаме по-стриктно и към озеленяването. Насърчаваме инвеститорите

да оформят партерните

помещения към улиците

като активни фасади

- с магазини и обществени функции, които оживяват средата, вместо с гаражи. А с въведеното приемно време в отделите на НАГ всеки гражданин, проектант или инвеститор може да разговаря пряко с хората, които работят по неговата преписка.

- Конкурсът за главен архитект обаче май е пред провал след отказа на Съюза на архитектите и на Камарата на архитектите да излъчат представители в комисията за оценяване?

- За съжаление, конкурсът предизвика сапунена опера. Последва свръхдраматична реакция първо от САБ, а след това и от КАБ. Смятам, че водеща роля за формирането на тази позиция има председателят на САБ Петър Диков, който е ключова фигура в изграждането на описания по-горе модел на управление. Според мен тези действия са злоупотреба с положение. Законът не казва, че представителите на КАБ и САБ могат да присъстват, ако желаят, в комисията за оценяване на кандидатите, а е императивен - трябва да участват. Правото да организира конкурса принадлежи на кмета, той определя кога и как да се проведе, условията, инструментите за оценка. Ако кметът бъде лишен от правото да определя как да избира ключовите хора в администрацията си, то тогава местните избори се превръщат във формалност.

В другите общини главните архитекти се избират по същия ред, а София правеше изключение със свръхконцентрацията на власт и недосегаемост на тази фигура. Но отношението на САБ и КАБ е насочено само към София, защото е най-големият залък. Нека поставят същите въпроси в Търново, Видин, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе.

- Заявката ви беше “ПУП-че за имотче” да се замени с цялостно планиране, случи ли се?

- Да, работим по няколко направления. Едното е свързано с цялостните устройствени планове за различни територии, включително крайградските. Район “Панчарево” например има най-много заявления за частични изменения на ПУП-ове за отделни имоти. Там устройствените процедури са се развивали парче по парче, без цялостно регулиране на територията и без общо планиране на улиците, водоснабдяването и другата инфраструктура. Вече правим първите стъпки към по-цялостен подход.

Наследихме 275 цялостни плана, някои на 20 г. Насочих повече служители към работата по тях - абсурдно е изработването на един план да тече две десетилетия, и определихме кои да бъдат разгледани с предимство. Успоредно изграждаме система за мониторинг на плановете, така постоянно ще следим развитието на територията, темпа на застрояване и натоварването. Не бива да анализираме града веднъж на 20 г., когато подготвяме задание за ОУП, и едва тогава да установяваме, че нещо се е объркало.

Подготвяме задания за конкурси за нови училища и детски градини, работим и по няколко зелени проекта. Вече се изпълнява първата временна намеса по трасето на бъдещия зелен ринг, свързана с европейското първенство по волейбол – при бул. “Цариградско шосе” и “Арена 8888 София”. Планът е догодина да започне трайното изграждане на отсечката. Зеленият ринг ще е сбъдната мечта за мен и поколения граждани, урбанисти и архитекти, работили за осъществяването му. Подготвяме конкурс за парк “Кукуряк” в “Овча купел” и за превръщането на Владайска река в линеен парк по цялото ѝ протежение - постепенно да се оформи в зелен коридор с места за отдих, велосипедни алеи и удобни пешеходни връзки.

Отново поставихме темата за подробния устройствен план на Борисовата градина – един от най-трудните градоустройствени казуси, както показаха и обществените обсъждания. Оптимист съм, че с постоянство, търпение и готовност да чуем мненията можем да стигнем до добро решение. Сега

във фокуса ни е бъдещият

конкурс за обновяване

на Княжеската градина

Публичните допитвания ще се активизират през септември, ще разговаряме по-често на място с хората какъв парк искат. Работим и по концепцията за Централната минерална баня. Подготвяме цялостен модел за управление на минералните води с бизнес план, който да свърже обектите в обща система – например с една карта за достъп и преференциални условия според възрастта или социалния статус.

Друга територия, за която ще подготвим план за действие в диалог с инвеститорите и гражданите, е “Младост 1А” – зоната около бул. “Ал. Малинов”. Обсъждаме прилагането на принципа на повишената стойност на земята. Когато с устройствен план общината промени статута на един терен, стойността му нараства - например от 50 евро/кв.м земеделска земя до 500 евро за терен за застрояване. Досега добавената стойност оставаше при собственика и инвеститора, но ангажиментът за публичната инфраструктура се поемаше от общината. Водим конструктивни разговори с няколко инвеститори как техните проекти да се обвържат с подобряване на инфраструктурата - детска градина, озеленяване, пешеходен достъп, училищна и спортна инфраструктура в “Младост 1А”. Това е механизъм, който с кмета искаме да развием, включително чрез възстановяване на фонд “Благоустройство”, за да разполага общината с ресурс за изпълнение на устройствените си планове.