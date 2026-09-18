Д-р Мария Христова: София се конкурира с европейските градове за хора и идеи

И вече привлича инвестиции, които оставят знания, технологии и талант

Столицата създава близо 44% от БВП на България, казва в интервю главният изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции

– Д-р Христова, София създава около 44% от БВП на България. Какво ни казва това за икономиката на столицата и каква трябва да бъде следващата стъпка?

– София безспорно е икономическият център на България. БВП на човек е над 2 пъти по-висок от средния за страната. Това е силна позиция, но и голяма отговорност. Следващата ни цел не трябва да бъде просто повече инвестиции, а инвестиции с по-висока добавена стойност – повече технологии, R&D, собствен продукт и висококвалифицирани работни места. Конкуренцията между градовете днес е за талант, технологии, капитал и идеи. Компаниите сравняват не само разходите, а качествата на кадрите, инфраструктурата, скоростта на администрацията, научния капацитет, достъпа до енергия и качеството на живот. Нашата задача е да надграждаме предимствата на София.

– Каква е ролята на Invest Sofia в тази конкуренция?

– През последните години целенасочено разширяваме ролята на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции – от институция, която представя инвестиционните възможности на София и работи на “едно гише” с бизнеса, към

активен инструмент

за икономическото

развитие на града

Казано най-кратко - от посредник към партньор и от предоставяне на информация към даване на решения. Една от основните ни дейности е и остава индивидуалното обслужване на инвеститорите. Предоставяме икономически и секторни данни, информация за пазара на труда, съдействаме при избора на локация и свързваме компаниите с институции, университети, експерти и потенциални бизнес партньори. Развиваме устойчиво модела “едно гише” и “Зелената карта” за административно обслужване, защото за инвеститора времето и предвидимостта са икономически ресурс.

Разширяваме и платформа Sofia IS - партньорската ни мрежа от компании и организации, които подпомагат инвеститорите с експертиза и услуги. В нея вече членуват над 70 организации и инициативата работи като платформа за подкрепа на бизнес проектите в столицата, включвайки експерти от следните области: бизнес анализ и стратегическо планиране, финансово и юридическо консултиране, пазар на труда и човешки капитал, управление на риска и административно обслужване. Наши партньори са бизнеси и организации, които работят в цялата страна, и то не само в тази платформа.

Втора много важна посока е работата с компаниите, които вече са в София. Една от най-силните оценки за бизнес средата е решението на установен инвеститор да инвестира отново – да разшири дейността си или да премести тук функции с по-висока добавена стойност. Третият ни фокус са стартиращите и иновативните компании. Работим и за свързването на български компании с международни партньори и инвеститори. И все по-важна става аналитичната функция на агенцията. Данните вече не са допълнение към инвестиционната политика, а нейна инфраструктура.

– Какъв тип компании трябва да търси София през следващите години? Изчерпва ли се моделът, основан основно на IT и бизнес услуги?

– IT секторът и бизнес услугите остават изключително важна част от икономиката на София. Но следващата стъпка трябва да бъде нагоре по веригата на добавената стойност. Това значи повече собствен продукт, научноизследователска и развойна дейност, изкуствен интелект, биотехнологии, зелени технологии, микроелектроника, аерокосмически и други високотехнологични дейности. Не трябва да противопоставяме услугите и производството. Модерната индустрия е комбинация от софтуер, инженерни знания, наука, роботизация и автоматизация. София има потенциал и за чисто високотехнологично производство. Икономиките на бъдещето се изграждат в екосистеми. И ние работим и сме част от създаването на такъв тип връзки.

– Поставяте специален акцент върху стартиращите и иновативните компании. Какво конкретно прави Invest Sofia за тях и колко важни са стартъпите за икономиката на столицата?

– Стартиращите компании са изключително важна част от икономическата екосистема на София, защото именно при тях често се раждат технологиите, продуктите и бизнес моделите, които след няколко години могат да се превърнат в значими компании и работодатели. Затова нашата цел не е просто в София да се регистрират повече стартъпи, а да създадем среда, в която добрите идеи могат да преминат целия път. Данните за екосистемата показват потенциала, който имаме – в България оперират около

650 стартъпи и scaleup

компании с 15 000 заети,

като значителна част от тази предприемаческа и технологична активност е концентрирана в София. Затова разширяваме инструментите, с които Invest Sofia подкрепя предприемачите. Чрез партньорството ни с Founder Institute можем да препоръчваме перспективни компании и да финансираме участието им в международната pre-seed акселераторска програма. Така предприемачите получават достъп до ментори, инвеститори, международна мрежа и практически знания за изграждането на устойчив бизнес.

Осигуряваме и достъп до информация за възможностите за финансиране чрез партньорството ни с Fininfo.bg, както и възможности за бизнес контакти и участие в професионални събития чрез Connect CARD. А за стартиращите високотехнологични компании е достъпна и “Зелената карта” на Invest Sofia, която може да осигури административно съдействие, консултации, посредничество с институции и връзка с потенциални партньори и финансиращи организации.

Развиваме и Startup Space на Invest Sofia – безплатно пространство в центъра на София за работа, срещи и развитие на предприемачи и млади компании. Идеята е подкрепата да не бъде само една програма или еднократно финансиране, а цяла среда - място, контакти, менторство, информация, капитал и достъп до международни възможности. Всеки е добре дошъл да се запознае с възможностите на Startup Space. Затова за мен една от важните мерки за успеха на София през следващото десетилетие ще бъде не само колко международни компании сме привлекли, а колко компании, започнали своя път тук, сме успели да превърнем в международни истории на успеха.

Lions of Bulgaria е още един инструмент, чрез който подкрепяме предприемачите с потенциал да изградят успешни и международно конкурентни компании. В партньорство с инициативата даваме възможност на перспективни предприемачи да получат достъп до обучение, менторство, бизнес опит и контакти, които могат да ускорят развитието им. За нас е важно да откриваме именно хората, които имат амбицията да изградят компания с потенциал за устойчив растеж. Това е част от по-голямата ни политика към стартъп екосистемата. София трябва не само да привлича готови международни компании, но и да създава условия следващите големи компании да бъдат създадени тук.

– А къде физически ще се развива този бизнес? Как ще изглеждат новите бизнес зони?

– Районът около “Цариградско шосе”, Sofia Tech Park, летището и новото метро има потенциал да се развива като още по-силна технологична и бизнес ос. Трябва

да гледаме към северните

и западните територии,

където има възможности за нови икономически дейности. Има потенциал и в старите индустриални зони. Не смятам, че всички те трябва автоматично да се превръщат само в жилищни квартали. Част от тях могат да запазят производствена функция, но с чисто високотехнологично производство, а други да се превърнат в смесени градски райони. Европейската тенденция е такава – вместо изолиран бизнес парк с офиси и паркинги се създават райони, в които се срещат бизнес, наука, образование, жилища, услуги и зелени пространства. Инвеститорът вече пита има ли транспорт, достатъчно енергия, добра техническа инфраструктура и среда, в която служителите му биха искали да живеят и работят. По-важният въпрос е каква стойност ще създават инвестициите – колко квалифицирани работни места, технологии и развойна дейност ще останат тук и как българските компании и университети ще могат да бъдат включени.

– Как тогава си представяте бизнес София след 10 години?

– Като град, който не просто привлича международни компании, а им дава причина да останат и да инвестират отново. Град, в който българските компании могат да намерят път към международните пазари и в който науката, предприемачеството и капиталът се срещат. Искам и Invest Sofia да бъде измервана именно по този начин - с промяната, която създаваме: по-кратък път от инвестиционното намерение до реализацията, повече международни възможности, повече растящи стартъпи и повече инвестиции с висока добавена стойност. Вярвам, че истински успешната инвестиционна политика не е политика за следващата сделка. Тя е политика за следващото десетилетие. Амбицията ни е София да бъде сред градовете, в които бъдещето на европейската икономика не просто се обсъжда, а се създава.