Румяна Милова: ЦГМ променя начина, по който София пътува и паркира

Над 10 000 карти вече са виртуални, с тях са направени повече от 350 хил. валидации

Поставяме 130 спирки, изграждаме паркинг с 400 места при метростанция "Бесарабия"

Центърът за градска мобилност преминава през една от най-сериозните си дигитални промени след въвеждането на електронната система за таксуване.

Фокусът е все повече услуги да бъдат достъпни без посещение на гише, информацията за движението да бъде по-точна, а пътуването и паркирането в София – по-лесни и предвидими. С директора на ЦГМ Румяна Милова разговаряме за дигиталните услуги, градския транспорт, спирките, превозните документи и новите паркинги в столицата.

– Г-жо Милова, кое е най-видимото ново за пътниците в обществения транспорт в момента?

– Най-голямата промяна е, че все повече услуги вече са в телефона или на друго смартустройство. През май стартирахме Sofia2Go – приложението за градския транспорт на София. Чрез него могат да се управляват карти, да се купуват и зареждат превозни документи, да се следи историята на пътуванията, да се проверяват разписания и да се планира маршрут. Потребителите могат да свържат персонализираната си карта чрез QR код, а при поддържаните устройства да използват дигитален превозен документ през Google Wallet.

Знаем, че и потребителите на Apple очакват подобна възможност, и продължаваме да работим с нашите партньори в тази посока. Sofia2Go не е завършен продукт, който просто сме пуснали и оставили. Напротив – развиваме го непрекъснато според обратната връзка от пътниците. С последното обновление направихме картата на спирките по-ясна, виртуалното табло по-компактно, а списъците с резултати от търсене, близки спирки, пунктове за продажба и любими обекти – по-удобни. Вече по-лесно се различават видът на превозното средство и номерът на линията, а от самото разписание, когато има информация в реално време, човек може да види на картата къде се намира превозното средство, което изпълнява конкретния курс. За нас това е много важно – не просто да чуваме какво казват пътуващите, а да реагираме в кратки срокове.

– Преди години имаше немалко съмнения дали електронната система за таксуване изобщо ще заработи добре в София. Как изглежда картината днес?

– Когато започна промяната с въвеждането на т.нар. тикет система, имаше много предупреждения, че тя няма да бъде удобна за София и че хората трудно ще я приемат. Днес картината е съвсем различна. Огромна част от пътуванията вече се реализират чрез електронни превозни документи: над 10 000 карти вече са виртуализирани и с тях са осъществени над 350 000 валидации до момента. Перфораторите вече са част от историята на градския транспорт, който сега празнува своята 125-а годишнина, а ние всеки ден надграждаме дигиталните услуги според начина, по който хората реално пътуват. В края на този месец още повече ще облекчим пътуването на студенти и пенсионери откъм административно обслужване. Имаме достъп до системите на университети и НОИ, през които “виждаме” статута на пътника и можем да му издадем превозен документ с преференция бързо и удобно, без излишно администриране в случаите, в които висшите училища и НОИ са актуализирали своевременно съответния статут в своите бази данни.

Смятам, че на територията на Столичната община ЦГМ е сред дружествата, които въвеждат най-много технологични решения непосредствено в ежедневието на гражданите. Но технологията сама по себе си не е цел. Целта е сигурност, удобство и предвидимост на пътуването. Това е ключово, ако искаме общественият транспорт да бъде предпочитаният начин за придвижване.

– И кога общественият транспорт действително ще се превърне в предпочитан избор пред автомобила?

– Реално този процес вече се случва. С развитието и разширяването на метрото броят на хората, които го използват, расте: над 500 000. Но си даваме ясна сметка, че това не може да стане само с нови линии или нови превозни средства. Трябва да се развива цялата среда на пътуване. Затова ежедневно работим и за подобряване на състоянието на спирките и спирконавесите. В тази посока предстои и изграждането на нови около 130 спирконавеса в различни части на София с цел да осигурим по-добри условия за изчакване и по-комфортна, функционална и приветлива среда за пътниците. Тук сериозно предизвикателство остава вандализмът, но все повече граждани ни помагат – подават сигнали и пазят градската среда.

Работим едновременно за по-добра физическа среда и за по-точна информация. Системата ни поддържа данни за разписанията, маршрутите, временните промени и местоположението на превозните средства, а тази информация достига до електронните табла, Sofia2Go и външни приложения. За пътника е важно да вижда реалното, а не само плановото време на пристигане. Затова развитието за нас не означава само “нова линия” или “нов автобус”, а по-добро свързване на цялата мрежа – разписания, прекачвания, временни маршрути и по-бърза реакция при закъснения и промени. Колкото по-бързо разполагаме с точната информация, толкова по-бързо можем да реагираме оперативно.

– Паркирането става все по-голямо предизвикателство за София. Каква е ролята на ЦГМ?

– На първо място, спазваме точно действащите нормативни разпоредби. Това е ключово, за да има ред, предвидимост и еднакви правила за всички. В същото време се опитваме да бъдем максимално гъвкави в една изключително динамична градска среда. Дигитализацията и тук е водеща. Sofia Plus продължава да се развива като приложение за паркиране – чрез него може да се плаща престой, да се проверява зоната, да се получава информация за буферните паркинги, да се вижда историята на плащанията и дистанционно да се заплаща освобождаването на автомобил със скоба. Непрекъснато обновяваме функционалностите и работим за още по-лесни електронни услуги, включително по отношение на платеното локално паркиране. Идеята е все по-малко административни услуги да изискват посещение на място.

От 1 август ЦГМ пое буферния паркинг при метростанция “Бизнес парк”. В процес на завършване е новият буферен паркинг при метростанция “Ген. Владимир Вазов” с около 100 места. Следващ голям проект е този при “Бесарабия”, където са предвидени около 400 места и предстои избор на изпълнител. Работим и по проектите при “Витиня” и “Сливница”. Подготвя се и основна реконструкция на подземния паркинг “Витоша” в кв. “Иван Вазов”. За нас тези обекти не са просто места за оставяне на автомобил. Те са част от транспортната система. Ако човек може удобно да остави колата си до метрото и да продължи с обществен транспорт, това директно намалява натиска върху централните градски части.

– Тоест паркирането и общественият транспорт трябва да се разглеждат като една система?

– Точно така. Това е и философията на градската мобилност. Човек не тръгва сутрин с мисълта коя общинска структура отговаря за автобуса, коя – за спирката, и коя – за паркинга. Той иска да стигне от точка А до точка Б възможно най-бързо и удобно. Ролята на ЦГМ е да бъде връзката между транспортните оператори, общината и пътника. Следим изпълнението на транспортната задача, управляваме системата за таксуване, информацията за пътуване, платеното и буферното паркиране и значителна част от ежедневната комуникация с гражданите. За мен най-важният критерий е прост – услугата да се усеща като една система. Човек трябва да може лесно да планира, плати и осъществи пътуването си.

– Какво ще бъде следващото голямо развитие на ЦГМ?

– Да съберем още повече услуги в една удобна дигитална среда и да продължим да подобряваме качеството на информацията. Технологията е инструмент. Истинската цел е градската мобилност да отнема по-малко време и нерви на хората. ЦГМ трябва да бъде услуга, която е до тях в телефона, на спирката и на улицата. Можем да го направим, така както сме работили в последните 125 години: толкова време в София има обществен транспорт. Използвам случая да честитя празника на обществения транспорт на всички колеги от миналото до днес и да им благодаря за техния професионализъм, всеотдайност и труд! Събрали сме тази история на транспорта на София в книга и филм, които скоро ще покажем.