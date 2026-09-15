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Само в "24 часа" на 15 септември: В Европа вече отказват да застраховат китайски коли

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Само в "24 часа" на 15 септември четете: 

Не бива образованието на детето да се определя от пощенския му код - интервю с министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев

Габрово опитомява дъжда в резервоари, ще използва всяка капка за напояване на зелените системи

В специалните страници SMART четете:

Изкуственият интелект излиза от клетката. Колко време имаме до "Терминатор"?

Кой е Меркатор и защо ООН променя неговата карта на света, съществувала 457 години

Защо се проваля руската алтернатива на Starlink

Новите автомобили получават дигитален паспорт

Вижте първите страници на "24 часа" от 15 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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