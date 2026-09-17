Цветомир Петров: София не иска привилегии от държавата, а справедлив дял от средствата, които създава

Няма да позволя бюджетът на столицата да бъде разкъсан от партийни пазарлъци и предизборен популизъм, казва в интервю председателят на Столичния опбщински съвет

- Г-н Петров, най-важната задача в новия политически сезон на Столичния общински съвет е бюджет 2026 на София. Безпрецедентно - бюджетът за настоящата година ще се приеме почти в края ѝ, какви са приоритетите?

- Забавянето на бюджета за 2026 г. наистина е безпрецедентно, но не е резултат от бездействие в София. Всички общини се оказаха в тази ситуация заради продължителната политическа нестабилност. София обаче не чака със скръстени ръце - през юни приехме разчета за общинските приходи и разходи, с който надградихме капиталовата програма и осигурихме финансиране за ключови проекти. А на първото заседание след ваканцията приехме стратегически доклад за поемане на дългосрочен общински дълг до 367 млн. евро под формата на заеми от Европейската инвестиционна банка и други институции. Това ще ни позволи да реализираме нашите основни приоритети без забавяне. Парите са целеви и с тях ще финансираме мащабно обновяване на градския транспорт - купуваме 345 нови превозни средства: 200 автобуса, 75 тролейбуса, 50 електробуса и 20 трамвая. Паралелно стартираме изграждане и основен ремонт на ключови булеварди и улици и сериозна инвестиция от 40 млн. евро за ремонт на тротоари в кварталите.

Приоритети са: довършване на започнатите детски градини, модернизация на училищните дворове, подобряване на градския транспорт и инвестиции в кварталите. Повечето проекти ще бъдат преходни, затова рамката трябва да бъде приета бързо. На този етап данъците в София няма да бъдат увеличавани. В дългосрочен план обаче трябва да постигнем по-справедлив модел, при който част от данъците, платени от софиянци, остават в града и се инвестират в тротоари, осветление, чистота и др. София не иска привилегии, а справедлив дял от средствата, които създава.

- Очаквате ли подкрепа или опит за прекрояване на бюджета като през 2025 г.?

- В СОС няма трайно мнозинство, но това не отменя нашата отговорност. Ще разговарям с всички политически сили, но няма да допусна бюджетът на София да бъде разкъсан от партийни пазарлъци и предизборен популизъм. Гласуването ще е на 24 септември и София трябва да има работещ бюджет. Задачата ми като председател е да осигуря това.

- Защо твърдите, че държавата се държи като мащеха към столицата? Заложеното в държавния бюджет ще постави ли под риск проекти и системи на града?

- Защото фактите го доказват. Приемането на държавния бюджет в този му вид беше директна атака срещу софиянци и брутална политическа обида към нуждите на близо 2 милиона граждани. Неприемливо е столицата, която генерира огромна част от БВП на страната, да бъде съзнателно ощетявана и наказвана от централната власт по политически причини. Последните действия на МРРБ за задвижването на 265 млн. евро за метрото и градския транспорт са важна стъпка, която приветстваме, трябва обаче да бъдем честни пред софиянци - това са европейски средства, които държавата пренасочи спешно, за да не бъдат изгубени, но не отменят факта, че националният бюджет остава длъжник на София.

- Текат конкурси за ръководствата на общинските дружества и лечебни заведения - ще поемат ли нови хора общинската икономика?

- Провеждането на честни конкурси е наш приоритет от първия ден на мандата. Твърде дълго общинските дружества и болници се управляваха по неясни критерии. Целта не е да сменим едни “наши хора” с други, а партийното назначение да бъде заменено с професионален избор. Очаквам промени там, където досегашните ръководства са показали неефективност. Въведохме ясни изисквания и гаранции за прозрачност. Биографиите на кандидатите и концепциите им ще са публични. Решенията за управлението на милиардния ресурс на София трябва да се вземат пред очите на гражданите, а не в партийни кабинети. Общинските дружества трябва да работят ефективно и да предоставят качествени услуги, а не да са черни дупки.

- Предлагате такситата да се движат в бус лентите, няма ли да пречат на градския транспорт?

- С депутати от “Продължаваме промяната” внесохме тази законодателна инициатива с ясна цел: оптимизация на обществения превоз, а не хаос по пътищата. Законът дава възможност всяка община сама да прецени къде, кога и дали да приложи това правило. В София бус лентите остават приоритет за градския транспорт. Идеята е такситата да бъдат допускани само в участъци, където анализите показват, че това няма да попречи на автобусите и тролеите, и само когато превозват пътници. Това ще облекчи трафика, ще направи пътуването по-бързо и по-евтино за клиентите и ще намали вредните емисии в задръстванията. Виждам подкрепа и от други политически сили в СОС, което доказва, че когато едно предложение е прагматично, стъпва на реални икономически анализи и е в интерес на гражданите, партийните различия могат да бъдат преодолени.

- Карането на колело в парка и провеждането на рождени дни там предизвикаха брожения. Да разясним - кой и защо ще бъде глобяван?

- Изля се много фалшива информация и ненужна истерия. Никой няма намерение да глобява майки, които празнуват рожден ден на детето си с одеяло и торта на тревата, нито пък децата, които карат колела. София е зелен град и парковете са създадени да бъдат социални средища за отдих, култура и споделени семейни моменти. Проблемът е нерегламентираното превземане на общите пространства и превръщането на зелените площи в частни парти зони с шатри и скари, които нарушават спокойствието на хиляди хора. Получаваме ежедневно такива сигнали от граждани. Другите ограничения важат за мощни електрически тротинетки или велосипедисти, които карат агресивно и застрашават живота на пешеходците. Още от 2015 г. Законът за движение по пътищата ограничава движението на пътни превозни средства по площи, предназначени за пешеходци. Никой няма да бъде глобен, докато се движи спокойно с велосипед. Така че, уважаеми съграждани, празнувайте, спортувайте и се наслаждавайте на парковете, но с внимание към останалите, за да можем всички да живеем спокойно в динамичния град.

- Бяхте сред инициаторите София да има рамка за публично-частно партньорство за изграждане на спортни обекти - има ли вече напредък?

- В годините публично-частното партньорство се приемаше негативно. Но това е полезен модел, защото привличаме частни инвестиции, като поставяме ясни условия за защита на общинския интерес: земята остава изцяло наша собственост, инвеститорите строят със свои средства, а децата и спортните клубове от кварталите получават гарантиран безплатен или преференциален достъп до новите бази. Задействаме първите проекти – спортна зала в “Подуяне”, модерен спортен комплекс в “Овча купел” и др. Един от най-значимите проекти за спортна София е обновяването на стадион “Георги Аспарухов”. С кмета Васил Терзиев инициирахме стадионът да стане общинска собственост и се радвам, че днес градът ни има възможност да участва в осъществяването на този важен проект. Концепцията на ПФК “Левски” е изключително амбициозна. Това не е просто реконструкция, а възможност столицата да получи модерно съоръжение на европейско ниво – достойно за историята на клуба, за неговите привърженици и за София.

- Остава 1 г. до края на мандата - какви са вашите приоритети и ще ги постигнете ли в този фрагментиран СОС?

- Да ръководиш съвет без стабилно мнозинство, е огромно предизвикателство. Когато поех поста, се намирахме в безпрецедентна криза - помните месеците на блокада, безкрайните заседания, червените линии и личните атаки. Но това ме научи на нещо, което не се преподава в нито един университет - безкрайно търпение и способност да изслушваш, за да може, макар и трудно, да имаме работещ градски парламент. Когато на масата се поставят смислени проекти, решения се намират. През оставащата 1 г. няма да отстъпя от този стил.

Ще продължа да бъда диалогичен, но и безкомпромисен към всеки опит за политически рекет. Приоритетите ми са професионалното управление на общинските дружества, ускоряване на инфраструктурната програма и реализация на ключовите проекти за транспорта, кварталите и спорта. Но моят хоризонт не свършва с мандата - днес полагаме основите на развитието на София през следващото десетилетие.

- Днес столицата празнува, в каква София ви се иска да живеят децата ви?

- София не е просто жълти павета, сгради и асфалт - София са хората и нейният дух. Пожелавам им да бъдат здрави, да имат енергията да изискват повече от нас, управляващите, но и да пазят града ни с обич. Иска ми се, когато пораснат, децата ми да живеят в истински зелен, сигурен и спокоен европейски град. Град на възможностите – място, от което те да нямат нужда да бягат в чужбина, защото тук могат да получат най-доброто образование, реализация и качество на живот. Работя всеки ден с тази мисъл. Честит празник, София!