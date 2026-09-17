Васил Терзиев: Гордея се с всеки проект - от оправената плочка и посаденото дърво до новите детски градини, булеварди и паркове

Хората трябва да разберат колко важна е тяхната роля. Нито кмет, нито премиер, нито някой, който обещава с магическа пръчка да поправи нещата, ще успее без тях, казва в интервю кметът на София

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С Витоша и завършването на околовръстното решаването на проблемите, уви, не зависи само от общината

Променяме модела кой носи отговорност да чисти малките кошчета - това, че сега те често преливат, дразни софиянци

Ако се справяме добре и съм доволен от резултатите за града, защо да не се кандидатирам отново

- Г-н Терзиев, София е град с богат културен живот, фестивали и спортни събития. Kакво посетихте последно и къде бихте поканили всеки българин или чужденец, който пристига в столицата?

- Бях на няколко мача на националния отбор по волейбол. Имаше страхотна атмосфера в залата на европейското първенство по волейбол, на което съм много щастлив, че София е домакин. За мен винаги е било изключително важно да имаме наситен културен календар със събития за различни аудитории - от класическа музика до топдиджеи. Същото важи и за спортните събития. През цялата година в София се случва нещо, дори и през лятото, което е сравнително слаб сезон, беше пълно със събития. Очаквам с нетърпение най-голямото издание на Софийския маратон. Знаете колко успешно премина етапът в София на “Джиро д'Италия”. София е сред осемте финалиста за Европейска столица на туризма през 2027 г., което е реална оценка на усилията ни да я направим привлекателна и за туристите, и за хората тук.

Какво бих препоръчал? Предлагаме преживявания за всички възрасти и интереси, надграждаме. Искам София да е жив град. Град на възможностите, който е еднакво добър за тези, които живеят в него, и за хората, които го посещават.

- С кой проект най-много се гордеете и за кой най-много ви е яд, че още не сте завършили?

- Трудно ми е да посоча само един проект, с който се гордея, всички са ми като деца - от посаденото дърво до ремонтираната улица. Обекти, чакали десетилетия да бъдат отпушени, като парковете “Кукуряк”, в “Младост 3”, бул. “Копенхаген”, детските градини и училищата. Всеки е еднакво ценен. Всяка поправена плочка, поставена кашпа с цветя. Радва ме и малкото, и голямото, защото всичко има значение. Трябва и големите проекти да се случват, но и малките, свързани с поддръжката, които показват отношението към града.

Целта е на всеки проблем, който гражданите виждат, да намираме максимално бързо решение, което не е никак лесно, защото е свързано с много работа и финансиране. Но се гордея с всичко, което правим за това София да бъде зелена и поддържана, инфраструктурата, развитието на градския транспорт и метрото. Вече пуснахме 3 метростанции в район “Подуяне”. Строят се още 7, които ще са готови до 2 г. Списъкът с големи победи е дълъг, но има и такива, за които не съм доволен, че не сме успели да се справим. Например голямата тема за достъпността на Витоша, но там много малко зависи от нас. Направихме пътна карта, за да разберат всички какъв е проблемът, кой какво трябва да свърши, кой не е активен и какви са стъпките. Благодарение на усилията ни се съживиха всички с отношение към проблема и вече има разговори за нови лифтове, нужните законодателни промени и енергия да се върви към възстановяване на лифтовия транспорт на Витоша. Това е една от темите, които не зависят само от мен, но много искам да бъде придвижена по-бързо.

Същото важи и за довършването на околовръстния път, за което се изисква партньорство с държавата. Това са два казуса, които с много институции трябва да решим.

- Ще успеете ли с обещанието за поне един работещ лифт до края на мандата, или се оказа по-сложно от очакванията, с които влязохте в кметския кабинет?

- Да, това е една от темите, за които си давам сметка къде свършва ентусиазмът и къде започва дълбочината на проблемите, с които се сблъскваш. За 1 г. до края на мандата могат да се случат доста неща, за да започне този процес. Ще бъда щастлив, ако има необратим път поне един лифт да се случи, дори да не му прережем лентичката, но софиянци да са спокойни, че има посока. Работим по много проблеми за достъпа до планината, които години не са решавани - сервитути, устройствени планове, срещаме съпротива на всяко ниво, но не се отказваме и си изпълняваме задълженията - от обследването на състоянието на съоръженията до нормативна подготовка за нови лифтове. Паралелно правим и всичко, което е в нашите ръце: градски транспорт, пътеки, ремонти, детски лагери. Витоша и връзката на софиянци с планината е от изключителна важност в нашите политики.

- От миналия 17 септември насам столицата преживя тежка година с кризата с отпадъците. Справихте ли се вече с този проблем?

- Проблемът е в процес на решаване зона по зона и ще може да се похвалим, че сме приключили темата, когато за всички райони има дългосрочни договори и се види съвсем нова услуга. Подписахме договор за зона 3 - “Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне”, и за месец от влизането на новата фирма вече се виждат резултати. Вдигат се всички контейнери, започна миене, почистване - всички дейности, които гражданите очакваха месеци наред. Ще си постигнем целите - да имаме договори за почистване, които се разминават във времето, за да не бъде София никога заложник на който и да било изпълнител, да има по-голяма конкуренция, да изградим общински капацитет, който да използваме. И най-важното - да постигнем по-добра услуга, но и да спестим няколкостотин милиона евро на софиянци. Звучи хипотетично, но ако бяхме бръкнали в портфейла на всяко домакинство с 1000 евро, щеше да се усети от всеки. Избрахме по-трудния път да кажем “Не” и да подредим тази система, въпреки че това изискваше дискомфорт за гражданите, и им благодаря. Районите, които бяха засегнати от кризата, ще бъдат компенсирани. Не говоря за връщане на платена такса смет, защото никой не би усетил ефект, а да покажем отношение към тези квартали, които изстрадаха кризата.

В системата има и други проблеми, които не са свързани с договорите, а с разделението на отговорностите. Един от тях са малките кошчета, които постоянно преливат и гражданите са недоволни. Хората не знаят, че това е отговорност на районните администрации, за което те получават пари и невинаги си вършат добре работата. Затова мисля в посока как всички дейности по почистването да отидат при фирмите и Столичния инспекторат като контролиращ орган, за да има яснота кой не си е свършил работата.

Вторият системен проблем е свързан с едрогабаритните отпадъци. Наредбата позволява всеки да изхвърля колкото си иска, когато си иска и какъвто си иска отпадък до сивите кофи. И тук идва и отговорността на самите хора, не само на фирмите за почистване. Те не могат постоянно да сноват из града като линейки, за да дебнат кой къде си е изхвърлил строителните материали, матраци и стари мебели. Затова говоря за отговорност на гражданите - ако искаме да живеем в хубав град, има начин да си изхвърлиш едрогабаритните отпадъци: като си наемеш контейнер или провериш какъв е графикът за твоя район. Всеки от нас има отношение с действията си към чистотата на града и апелирам гражданите да са по-съвестни за едрогабаритния отпадък, защото тези гледки около сивите контейнери не ги е направил кметът. И да изхвърлят разделно - това е една от най-добрите инвестиции, които всеки може да направи, защото ще ни струва много по-малко през годините да имаме чист град. Работим и по промяна на наредбата с нов модел за изхвърляне на едрогабаритен отпадък по заявка или до специални пунктове.

- Харесва ли ви как изглежда градът?

- Все повече ми харесва как изглежда София, защото знам какъв напредък отбелязваме, включително за проблеми, на които години никой не е обръщал внимание - подлези, липсващи плочки, изсъхнали дървета, графити. Водим битка за отвоюването на всяко пространство. Колкото повече напредваме, толкова повече се вижда разликата и прави впечатление, когато една сграда е почистена, а другата до нея е надраскана с графити. Хората бързо забравят как изглеждаха НДК, библиотеката, но сграда по сграда, стена по стена се борим да ги приведем във вид. За съжаление, трудно се наваксват десетилетия без поддръжка на улично осветление, зелени пространства, но полагаме големи усилия.

Дали сме постигнали това, което искам да видя - не. Затова колегите се шегуват, че знаят откъде съм минал само по сигналите, които пращам - няма значение дали съм се разхождал пеш, бил съм по работа или уикенда с колелото, винаги имат дълъг списък от сигнали, които съм подал. Според много чужденци, които идват тук, София е чиста и подредена, но ние като софиянци си виждаме основно проблемите. И аз като кмет виждам основно проблемите, но мотивацията ми е да решаваме всеки, за да стане целият град като аптечка. Доволен съм, че много от новите проекти - инфраструктурни и за озеленяване, се правят по-качествено. Поддръжката вече не е фиктивна и пространство по пространство се справяме, но е непрестанна битка.

- Скоро бюджет 2026 на София ще влезе за обсъждане в Столичния общински съвет. Предлагате рекордна финансова рамка, кои са приоритетите?

- Рекордна, но недостатъчна за нуждите на града и когато се сравнява как било във Виена, Копенхаген или Осло, не трябва да се забравя, че там бюджетът на глава от населението е над 10 пъти отгоре от софийския. Нашият е силно недостатъчен, за да реализираме всичко, което искаме. Затова е много важна децентрализацията и част от данъците върху доходите да остават в общината, в която са генерирани, за да имаме по-голяма автономност и повече възможности за инвестиции. Новото метро, инфраструктурните проекти и ключовите политики изискват стотици милиони евро годишно финансиране.

Приоритетите не са се променяли - образование, училища, детски градини, за да се приближим към решаването на проблема с недостига на места. Вече се вижда големият пробив - тази година почти нямахме неприети деца в първа градинска група. Предстои голямата битка за яслите. 20 нови сгради на детски градини сме въвели в експлоатация, 15 се строят, проектират се още. Щастлив съм, че на национално ниво София е сред отличниците по реализирани обекти по плана за възстановяване и устойчивост. Голяма тема е и преминаването към едносменен режим на обучение и реализацията на проекта “Училището - сърцето на квартала”, с който ще покажем как трябва да изглежда тази среда като спортни съоръжения, класни стаи, общи пространства, дворове и те да са достъпни и за хората от квартала. Но имаме нужда и от подкрепата на държавата, тъй като става дума за близо 40 проекта. С Бургас, Пловдив и Варна се надяваме този въпрос да намери място в държавния бюджет за 2027 г.

Приоритет са и инвестициите в ключова инфраструктура, довършване на ринговите булеварди, ремонт на улици и тротоари. Вече са ремонтирани и изградени над 440 000 кв. м тротоари. Важно е да бъде приет инвестиционният заем, който ще осигури финансиране за ключови обекти като булевардите “Джеймс Баучер”, “Кл. Охридски”, “Копенхаген”, “Скобелев”, за да е сигурно, че в следващите 2-3 г. ще бъдат реализирани. Това е свързано и с инвестициите в градския транспорт, защото не може да купуваш нови превозни средства и после да ги разбиваш по лоши пътища. Метрото, разбира се, остава приоритет, както и инвестициите в кварталите, нови паркове, зеленият ринг. Работим и за публично-частни партньорства, за да ангажираме частния капитал за реализацията на многоетажни паркинги, спортни съоръжения и др.

- Доволен ли сте от административната реформа, която предприехте?

- Доволен съм, видно е от скоростта, с която вече работи общината след административните и кадрови промени. Работим по-стегнато, екипно и с по-голяма отчетност за всеки проект, с по-ясно разделение на отговорностите и тепърва ще се виждат повече резултати, които гражданите ще усетят. Много често тази скрита работа предшества това да ти оправят градинката, осветлението, парка, улицата. Първо трябва самата система, която произвежда тези резултати, да заработи.

- Състоянието на “Топлофикация - София” е един от горещите картофи за общината. Не получихте подкрепа от СОС за независим анализ, какво е решението?

- Да продължавам да упорствам колко е важно да се придвижи тази тема. Без много милиардни инвестиции, преструктуриране на дълга и преосмисляне на стратегията няма как “Топлофикация - София” да е печелившо дружество и да дава добра услуга на софиянци, а не постоянно да сме жертва на аварии и ремонти. Надявам се на държавническо отношение и да се върви към концесия.

- Вбесявате се на драсканиците по фасадите и вандализма в обществени пространства. Може ли общината да се справи с проблем от такъв мащаб?

- Трудно може общината да се справи сама. Целта ни е да почистим административните сгради и ключови градски пространства. Нямаме право да чистим частни обекти. Работим по програма, която да ни позволи такава дейност, но решаването на проблема е свързано с добра работа със СДВР, етажните собствености, родителите и промяна на законодателството.

- До края на мандата остава година, кои 3 неща искате да видите завършени дотогава?

- Искам да продължим с доброто темпо за училищата и детските градини. Едно от обещанията, които дадох в предизборната кампания, е да има 0 деца без грижа и място в детска градина и ясла. Всичко започва с образованието - ако нямаш хубава среда, ако децата излизат неграмотни, ако не обърнем тази тенденция като общество, всичко друго е загубена кауза. Второто е реализацията на проекти за зелената система. Предприемаме първите малки стъпчици за зеления ринг, които ще стават все по-големи и ще се ускоряват.

Казах, че съм си поставил за цел цялата система за чистотата на града да заработи по-ефективно, но ми е нужна и подкрепата на софиянци. Ще покажем проблема в реално време в целия град - кофа по кофа, но трябва всички да сме по-отговорни. Искам и още нещо да видя - да направим необратими промените, свързани с разбирането на гражданите колко е важна тяхната роля - че нито кмет, нито премиер, нито някой, който обещава, че с магическа пръчка ще поправи нещата, ще успее без тях - без изборите, които правим. Искам всеки да разбере това, да бъде въвлечен в случващото се в града през гражданските бюджети, доброволчески акции, публично обсъждане. Затова постоянно отваряме нови данни за града, стремим се всичко да е достъпно, за да имаме диалог и заедно да решаваме проблемите. Така ще върнем доверието в институцията. Общината не е някакво бездушно тяло, което не го вълнуват проблемите на гражданите. Искаме да сме добронамерен партньор и със софиянци да решаваме и по-големите, и по-малките проблеми.

- Ще поискате ли отново доверието на софиянци на местните избори догодина?

- Ако се справяме добре като екип, ако съм доволен от това, което виждам през оставащата година, защо да не се кандидатирам? Но това е свързано с удовлетворението ми от постигнатите резултати. Целите, които съм си заложил за мандата, да бъдат изпълнени, а визията за следващия - възможна. Сега най-важното е да придвижим ключовите инфраструктурни проекти, борбата с безнаказаността като незаконните автокъща “Капитолия”, сградата на язовир “Искър” и всички други безобразия, които години са били замитани, за да покажем, че може да бъде различно. Това е голямата битка. Тя не е за тротоари и градска среда, а хората да разберат, че са главни действащи лица, да има чувство на справедливост, че благодарение на общите усилия се стига до по-добри решения и лека-полека всички почват да работят по едни и същи правила.

- Какво е посланието ви към столичани на празника на София?

- Хората са София - всеки от нас. Колкото по-градивно мислим, колкото повече запретваме ръкави да свършим нещо, колкото повече правим това заедно като общество, изпълнено с оптимизъм, с повече добрина и отговорност, толкова по-бързо градът ще се промени към такъв, какъвто искаме да видим. Важната роля на всеки от нас е да не бъде страничен наблюдател, а активен участник в това да обичаме този град, да го пазим и да го предадем по-хубав на бъдещите поколения.

Надявам се софиянци да подходят с широко отворени очи и повече любов към нуждите на града и колкото изискват от кмета, толкова да си задават и въпроса: “Аз какво ще направя, за да може София да бъде по-хубава”.