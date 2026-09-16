Само в "24 часа" на 16 септември: Европа в мащабен опит да отлепи децата от онлайна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 16 септември четете:

Виждам как хората приемат Йотова – тя стои стабилно и няма съмнения, че българинът е готов за жена президент - интервю с Георги Първанов

Защо гуруто Калушев се превърна в "убежище" и отведе към смъртта трима успели и образовани мъже

Цените на горивата са високи заради двете войни и световния недостиг на петролни продукти, но криза в България няма да има, категоричен е Евгени Симеонов, особен търговски управител на дружествата на "Лукойл"

Защо Европа оглупява - анализ на Валери Найденов

В специалния проект 24 часа - 168 истории четете още:

Европа в мащабен опит да отлепи децата от онлайна - Брюксел готви обща възрастова бариера за достъп до социалните мрежи

Агресията стана идеология, защото носи лайкове - как да съдим децата убийци

PISA: 26 г. история на потъването - осем пъти по-голям бюджет за образование за четвърт век, а 15-годишните ни все са на дъното

Вижте първите страници на "24 часа" от 16 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.