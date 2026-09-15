Политическата употреба на случая "Петрохан" в предизборната кампания ще е неефективна

Проблемът с "Петрохан" - каквото и да е станало там - е, че случаят се използва като поръчка срещу политическата опозиция без той да има връзка с нея. Поредица от безсмислени иначе пресконференции, на които се рециклира стара информация и се правят внушения на базата на пристрастни и слабо-професионални експертизи.

Това е политическата страна и тя не може да се оправдае, но поне е разбираема, очаквана и дори изтъркана. Вероятно поради това ще е и неефективна в настоящата кампания, макар че очевидно прокуратурата се готви за още подобни пърформанси до края й (за да се представят останалите 12 експертизи).

Но всъщност истинският проблем е чисто човешки. Шест души и техните роднини и близки вече девет месеца са превърнати в инструмент на политическите маневри на хора, които си мислят, че чрез публичното им заклеймяване ще получат по-добър изборен резултат. Уж загрижени за хуманността и морала "независими" държавни органи (обслужващи властта) и поканени от тях също толкова независими експерти превръщат и загиналите, и техните близки в реквизит на един политически театър. Каквото и да е станало на Петрохан, на загиналите и близките им се дължи някакво базово уважение и неинструментално отношение, което засега не се вижда в действията на държавните органи. Това базово уважение не предполага оправданието на престъпления, ако ги е имало, но изключва злонамереното очерняне на някого само и само да се потвърди една предзададена теза за него. А от ден първи на разследването органите на държавата се държат точно по този начин.

Не може да не се отбележи и още нещо. Като един от основните мотиви за престъплението експерт изтъкна загубата на политическа подкрепа за групата. В това иносказание е заложено семплото внушение, че шест души са се самоубили, понеже здравите сили от ГЕРБ и ДПС се върнали на власт. В него се съдържа и цялата преплетеност на злонамереност, поръчковост и малоумие, за която стана дума по-горе.

(От фейсбук)