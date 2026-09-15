Кандев е отличен полицай и няма никакви възражения по разследването за "Петрохан"

Чудих се дали да гледам пресконференцията за Петрохан, но се сетих, че няма смисъл да си губя времето, защото и г-н Кандев няма никакви възражения по резултатите от разследването. Той може да не е в час с международното положение, но е отличен полицай.

Една част от населението - слава богу, неголяма - тотално е влязла в образа на луда майка, подарила детето си на психопат и платила стотици хиляди за да го възпитава той. Освестете се. Нанасяте на себе си и заобикалящите ви тежки психически травми. Заешката дупка е удобно място когато имаш личностни проблеми, но е крайно нездравословна за заврялият се в нея.

(От Фейсбук)