Детство мое, (не)реално и дигитално

Докато Европейската комисия подготвя мащабен опит да бъде ограничен достъпът на деца до социални мрежи, AI чатботове, видеоплатформи и онлайн игри, у нас темата още не е в политическия дневен ред.

А децата у нас са особено уязвими. Не само защото детството им минава в смартфона - 80% са онлайн още преди да навършат 10 г., а след 12-годишна възраст почти всички имат собствено устройство. А защото имат най-слаба “имунна система” в Европа срещу тъмната страна на мрежата. Става дума за умението за критично мислене и четене с разбиране, които помагат да различиш истината от лъжи, измами, манипулации.

Това е т.нар. функционална грамотност, която - както показаха тестовете PISA - при българските деца е на много ниски нива. Обратно, у нас са по-силно податливи от много други държави на дигитално разсейване.

Не е ясно как биха подействали обаче забрани. Но нещо трябва да се направи - за начало родители и учители да опитат заедно с внимателен, подкрепящ контрол. И да привлекат любопитството на децата към интересни занимания в реалния свят.

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