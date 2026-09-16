Георги Първанов: Виждам как хората приемат Йотова – тя стои стабилно и няма съмнения, че българинът е готов за жена президент

Механизмът за помилване е много строг. Атакуват Йотова за казус, който е правно издържан, но го вадят сега, за да разкалят терена поради липса на реален дебат, казва президентът (2002 - 2012 г.)

Още акценти от интервюто с Георги Първанов:

Няма нужда от КСНС. Да се свика сега, е като да се вкара вълкът в кошарата и ще се създаде излишно напрежение

БСП и левицата няма да умрат. И по мое време имаше задъхване, но то бе преодоляно. Радев няма да стане силният играч вляво

Убеден съм, че Йотова и Вълчев ще бъдат добре приети в ЕС. Но трябва да бъдем отворени и към традиционни партньори

- Г-н Първанов, предизборната кампания започна предсрочно с атака срещу Илияна Йотова по стар казус с помилване на осъден за наркотрафик. Вие имате зад гърба си два президентски мандата и към вас е имало комисия по помилванията, обяснете ни как функционира тя и каква е позицията ви?

- Макар че президентът не се занимава пряко с това - и при мен тази функция беше предадена на вицепрезидента Ангел Марин, светла му памет, мога да кажа, че има много строг механизъм за решаването на тези въпроси. И сега се видя, че този случай е правно издържан, професионално изпипан, така че няма за какво да се хванат. Просто на тези, които вадят случая, им трябва нещо, за да размътят водата, да разкалят терена, защото няма реален дебат.

- Смятате, че кампанията ще бъде на основа на компромати, така ли?

- Да, това вече е факт. И много ми напомня на 2006 г., когато имаше страшно много компромати по моя адрес. Подминахме ги с пренебрежение и, както знаем, изборите приключиха правилно.

- Какво бихте посъветвали Йотова?

- Да не дава ухо на всякакви такива “закачки” по пътя, защото те ще се увеличават и в момента, в който екипът на президента Йотова поддаде, те ще натискат все повече и повече.

Такъв е случаят с искането за Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) за военните заводи и взривовете там. Не може на всеки взрив да се правят заседания. Само ще произведе излишно напрежение, а то и без това се натрупа много омраза, много гняв и не си струва повече да настройваме хората против институциите.

Второ, по време на предизборна кампания да се свиква КСНС означава да вкараш вълка в кошарата. В смисъл, че няма да има реален дебат, а и няма за какво. Службите могат и трябва да докладват, когато са готови, но оттам нататък дебатът да се разраства по геополитически или по вътрешнополитически теми...

- Смятате, че не трябва да има КСНС, независимо че освен взривовете в заводите все по-често излизат дронове в Черно море, а и войната в Близкия изток, американските самолети... А и не трябва ли по принцип да има заседание на КСНС на определен срок, както е разписано в закона?

- Законът трябва да се промени. Обосновал съм тази моя теза още когато напуснах президентската институция. КСНС трябва да придобие по-реални правомощия, защото в момента е просто една говорилня. Знаем немалко случаи, особено във втората половина на 10-те ми години в президентството, когато идваха партийни лидери, казваха си приказката и си тръгваха, произвеждайки скандали. Това ще се случва всеки път, без да има реална възможност, шансове да се произведат работещи решения. Трябва да се пипне законът. И да заседава дори по-често от трите месеца сега, стига да има реални важни и стратегически въпроси.

- Какво трябва да се промени в работата на КСНС?

- Да има право да взема решения. В момента той приема становища, които са пожелателни и не ангажират никого.

- Кого ще задължава с решенията си тогава?

- Правителството и парламента.

- Не трябва ли промяна в конституцията за това?

- Не. Няма да бъде задължително решение, но ще е силно препоръчително, за да може наистина да се съобразяват.

- Казахте, че няма дебат в тази кампания, но не стъпва ли вече той на основна тема отношението към Русия?

- Няма на основата на какви аргументи да стъпи. Аз пак ще върна лентата назад.

През 2001 г., когато се кандидатирах, атаката срещу мен беше, че ако стана президент, това означава България да бъде изолирана, да остане самотна, а пък какво се случи?

Заедно с правителството на Симеон Сакскобургготски проведохме преговорите, подписахме договора за присъединяване към ЕС и бяхме добре приети. И сега така ще стане въпреки воплите на някои от опонентите. Нямам никакво съмнение, че г-жа Йотова и Кирил Вълчев като вицепрезидент ще бъдат добре приети в ЕС и ние ще бъдем авторитетен член на Евросъюза. Това зависи от нас. А че трябва да бъдем широко скроени, да бъдем отворени и в посоки към традиционни наши партньори, това също е важно.

- Вие се включихте в инициативния комитет за издигане на Йотова и Вълчев. Името ви не е изненада, тъй като Илияна Йотова влезе в политиката точно при вас като лидер на БСП. С какви аргументи я подкрепяте сега?

- Тя е силен доказан държавник не само във вътрешен план, но и в европейски. За 10-те си години като евродепутат неведнъж е защитавала националния интерес. Тя е истински лидер, от какъвто нацията има нужда. Широко скроен и диалогичен човек. И съм убеден, че ще реализира идеята си, която обоснова в програмата - за националното съгласие. Ще бъде необходимият на държавата президент.

Спомням си един момент, в който атаките срещу мен станаха твърде много - някой отдясно се провикна: “Пазете президента, може да ни потрябва”. Така че припомням този призив: Пазете президента, защото той може да потрябва в трудни за страната моменти.

- Готов ли е българинът за жена президент?

- Вижда се, че няма никакви скрупули и съмнения. Хората я приемат при обиколките и разговорите с нея. Всички групи - обществени, социални, в науката... дори ако щете, военните, наблюдавах нейното поведение при приемането на военния строй - стои солидно. Досега никой не е изразил съмнение в това.

- Много пъти в интервюта с вас сме коментирали партия на президента Румен Радев и вие всеки път предричахте, че няма да успее. Изненада ли ви, че той постигна пълно мнозинство за първи път от 25 г. насам?

- Радев реално нямаше никаква сериозна алтернатива, никаква контраполитика. Но нека да мине време, да видим колко успешно ще бъде управлението.

- Не ми звучите като оптимист.

- Бих искал да успеят. Пожелавам им го, но прекалено много се изхвърлят - твърде много обещания, които, както виждаме, полека-лека се редуцират, защото не може всичко да се свърши наведнъж.

- Дайте пример.

- Примерът е с храните. Сега започнаха да обясняват, че всъщност проблемите не са в цените на храните, а в поведението на ресторантьорите. И това сигурно го има. Но аз пазарувам и виждам, че цените нараснаха много. И не бива да си затваряме очите пред това или пък да залъгваме хората.

- Пълното мнозинство в парламента дава голяма възможност за действия, забавя ли се правителството с реформите?

- Забавяне не знам дали може да констатираме категорично, защото няма график. Внимателно прегледах огромния том, наречен “Програма за управление”. Сигурно е модерна тенденция за последните години да се произвеждат по 160-200 страници с приоритети, които всъщност не са приоритети, а са просто цели, някои от които и ежедневни. Но няма достатъчно ясни срокове за големите и значими неща. Прекалено е амбициозно. Ще видим накрая при равносметката. Все още е рано. За мен дори и 100-те дни са ми малко.

- Нямате очаквания, че нещо грандиозно ще се случи, така ли? Дори и със следващия бюджет за догодина, както от ПБ казваха?

- Ще видим. Не знам какви оправдания или поне обяснения могат да бъдат дадени. Няма да е лесен и този бюджет, който предстои. Разбира се, ще се прехвърлят разходи за напред във времето, ще има други масови трикове... Но не искам да съм на тяхно място.

- Опозицията ги предупреди вече за народно недоволство. Очаквате ли хората да излязат по улиците?

- Засега няма симптоми за това. Има някакви епизодични опити за протести, но те не са организирани от особено авторитетни фигури. Така че отлагаме тези очаквания за напред във времето.

- Премиерът и мнозинството вече обявиха, че ще има промени в конституцията за президентските правомощия и служебния кабинет, подкрепяте ли?

- Без съмнение. Аз бях категорично против тази глупост. Не може да се отнемат скромните правомощия на държавния глава, особено що се отнася до формирането на служебното правителство, пък и някои други. Така че ще бъде закономерно и редно тези правомощия да се възстановят.

А може би дори и леко да се увеличат президентските правомощия, за което говоря от години - преодоляването на ветото да бъде с по-голям процент от гласовете на депутатите, за правото на държавния глава да подписва международни договори. Аз съм ги описал подобно в своя отчет в края на мандата.

- Да, вие неведнъж сте казвали това, но ще има ли воля за такива промени сега, когато Радев е от другата страна на бариерата - откъм изпълнителната власт, а не президентството?

- Не смятам да гадая, защото виждам, че много рядко депутатите се ръководят от принципни съображения. Всичко е на политическа и дори на лична основа.

- Минаха няколко месеца от изборите, на които БСП и лявото за първи път остана извън парламента - направихте ли вече анализа и равносметката?

- Има много дискусии не само на пленарни заседания, но и с научен характер. Ще видим, трябва малко време. Може би сега президентските избори ще дадат някакъв тласък, но е много важно да не се разпилеят гласовете на левицата допълнително, да си остане консолидирана поне “Обединена левица”.

- Не умря ли всъщност лявото в този му вид?

- Е, не може да умре. И по мое време в БСП имаше едно задъхване, но то бе преодоляно.

- Да, БСП никога не е оставала извън парламента, дори и тогава. Има ли път назад въобще към парламента?

- Има, има. БСП, обаче и левицата. Трябва да подчертая това, защото има сериозни леви формации, макар и малки, в това число и АБВ, които не бива да бъдат пренебрегвани, защото могат да бъдат полезни.

- А не е ли по-вероятно Румен Радев да обсеби лявото, така както Бойко Борисов направи с дясното? Знам, че по места много от структурите на БСП работеха за Радев. Минават и хора, и цели структури към него. Предстоят местните избори, най-вероятно това ще се случи и с много от кметовете ви...

- Не, това е преувеличена информация. Като гледам структурирането на “Прогресивна България”, не виждам много познати имена от лявото. Може да са център-ляво, но не са пряко свързани организационно с левицата.

- Тоест не очаквате Радев да стане силният играч вляво?

- Не.

ВИЗИТКА: