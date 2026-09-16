Екатерина Лазаревска: Ако човек не заложи на себе си, може ли да заложи на някой друг?

Какво означава да заложиш на себе си, когато започваш отначало и трябва да намериш мястото си? За избора да гради собствен път, доверието в другите и предизвикателствата, които я карат да се развива, говори актрисата Екатерина Лазаревска в новия епизод на подкаста „Заложи на мен“.

„Аз съм човек, който идва от чужбина и се опитва да създаде свой собствен живот на свой гръб тук“, казва Екатерина. И макар да е свикнала да разчита на себе си и собствените си умения, за нея това съвсем не означава да вървиш сам. Напротив - актрисата вярва силно в колектива и в хората, с които работи. За нея е важно както да има на кого да разчита, така и самата тя да получава доверието на останалите. Именно тогава, признава Екатерина, се чувства „на място“. Тази необходимост от развитие стои и зад решението ѝ да приеме ново предизвикателство - ролята на водеща в „Преди обед“. Тя определя телевизията като „изключително отговорен бонус към собственото си развитие“ и възможност да усъвършенства уменията си да преценява хората и атмосферата, да реагира бързо и да импровизира.

В разговора Екатерина разказва и какво ѝ е коствало да избере актьорската професия, имала ли е притеснения, преди да влезе в новата си роля на телевизионен водещ, и каква отговорност носят актьорите и останалите публични личности към хората, които ги следват. А зад всички тези теми остава един въпрос, който сякаш обобщава и собствения ѝ път: „Ако човек не заложи на себе си, може ли да заложи на някой друг?“

Гледайте новия епизод на „Заложи на мен“ с Екатерина Лазаревска: