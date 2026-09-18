Градовете, които разбират своите посетители, печелят бъдещето, казва Ваня Манова, мениджър на Mastercard за България, Северна Македония, Албания и Косово

- Mastercard е технологична компания в сферата на плащанията, но от няколко години виждаме, че Mastercard Economic Institute всяка година публикува данни и анализи за световния туризъм и икономиката на изживяванията. Защо те са важни, г-жо Манова?

- Днес данните са един от най-ценните активи за всяка дестинация. В Mastercard от години развиваме експертиза, която помага на градове, държави и туристически организации да разбират по-добре поведението на посетителите си.

Чрез нашите решения за Tourism Insights анализираме анонимизирани данни за потребителското поведение, комбинирани със социални и пазарни сигнали, за да покажем не само откъде идват туристите, но и какво ги мотивира да изберат една дестинация, как прекарват времето си и какво търсят като преживяване. Нашите данни освен това доказват икономическия ефект на ключови събития, концерти, фестивали, спортни събития. Това дава възможност на градовете да вземат решения, основани на реални данни, а не на предположения.

- Каква е визията ви за развитието на туризма в София?

- Вярвам, че София е дестинация преди всичко за вътрешните туристи - самите жители на столицата и на България. Затова създаваме безценни изживявания, на първо място за тях. Като инициативата “Голямата маса” с район “Оборище”, която този септември завършва третата си година. Радваме се, че подобни инициативи вдъхновяват партньори от общността и тази година Postbank също подкрепи “Голямата маса”. Подкрепяме също така много други кулинарни и музикални събития и безценни изживявания в града, както и предприемачи и шеф-готвачи от малкия бизнес на кулинарната сцена.

По отношение на международните гости - тази година Mastercard направи задълбочен анализ на персоналните данни на посетителите в България и техните предпочитания. На базата на резултатите проведохме маркетингова кампания в два коридора с голям потенциал и интерес към страната ни като дестинация - Италия и Израел. Използвахме дигитални каналии, послания за кулинарията и културата, филма за София, който създадохме с Visit Sofiа още преди няколко години. Поканихме италиански туристически инфлуенсъри, за да надградим популярността на България с Giro d'Italia и достигнахме до над 20 млн. импресии за цялата кампания, а само в техните канали - над 4 млн. гледания на съдържанието за София.

- Какво показва вашият анализ на данни за туристите в София?

- София се нарежда сред най-балансираните градски дестинации в региона. Нашият анализ показва устойчив ръст на посещенията, високи нива на разходи в сектори с добавена стойност и добър баланс между културни, гастрономически и развлекателни мотиви за пътуване. Посетителите остават средно около 2,3 дни и харчат приблизително 141 евро на карта по време на престоя си. В сравнение с други столици в региона София се позиционира като дестинация с висока добавена стойност за туристите. Още по-интересното е, че градът не разчита изцяло на сезонен туризъм. За разлика от много други дестинации София поддържа относително стабилен интерес през цялата година.

- Напоследък Mastercard откроява профил на туристи, които търсят детокс от екрани и изживявания, както и да научат нещо ново. Какви са те?

- Това е една от най-интересните групи, които наблюдаваме в европейския туризъм. Говорим за двойки на възраст между 35 и 54 г., които избират кратки градски бягства, но търсят много повече от традиционното разглеждане на забележителности. За тях храната е част от културното преживяване, искат да опознаят града чрез неговите ресторанти, местни вкусове, винени барове, културни събития и вечерен живот. Именно тези туристи все по-често определят къде да пътуват според качеството на преживяванията, а не просто според цената или известните атракции.

- София успява ли да отговори на тези очаквания?

- Данните показват, че има сериозен потенциал. Почти половината от трансграничните разходи на туристите в София са концентрирани в три категории - търговия, ресторанти и хотели. Това е много важен сигнал, защото показва, че посетителите не просто нощуват в града, а активно консумират преживявания. Виждаме също, че туристи от пазари като Италия и Испания отделят значително по-голям дял от бюджета си за ресторанти в сравнение с други националности. Това потвърждава, че гастрономията може да бъде стратегическо конкурентно предимство за София.

- Какво означава това за развитието на града като туристическа дестинация?

- През последните години много градове се фокусираха върху броя туристи. Днес все повече говорим за качеството на посещенията и за икономическата стойност, която те създават. Затова именно комбинацията между култура, гастрономия и развлечения се превръща в ключов инструмент за увеличаване на стойността на туризма.

- Какви са следващите възможности пред София според Mastercard?

- София вече има много от необходимите предпоставки. Градът притежава богато културно наследство, разпознаваеми забележителности като катедралата “Св. Александър Невски”, вкусната разнообразна кухня на развиваща се ресторантьорска сцена.

Следващата стъпка е тези предимства да бъдат разказани по начин, който отговаря на интересите на конкретните аудитории. Данните показват, че различните пазари имат различни мотиви за пътуване. Успешните дестинации са тези, които могат да персонализират своето послание и да предложат релевантно преживяване за всеки тип посетител.

- Ако трябва да обобщите София с едно изречение, какво би било то?

- Признавам, че съм пристрастна - София е моят град. Град, който съчетава история, култура, вкусове и преживявания по начин, който създава нещо повече - онова, което не се купува с пари и в Mastercard наричаме безценно.

Антон Пенев, ОП "Туризъм"/Visit Sofia:

"Използването на данни ни позволява да измерваме реалната възвръщаемост от всяка кампания. Да таргетираме прецизно онези пазари и профили туристи, които оставят повече средства в нашата дестинация.

Помагат ни и при отчитането на ефекта от конкретни събития - например на световните музикални концерти или спортните прояви, които зачестяват през последните години в България. В крайна сметка, именно неоспоримите факти ни гарантират увереността да защитаваме аргументирано всеки бюджет и неговото разходване пред всички заинтересовани страни."