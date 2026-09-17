Насочени сме към реални решения за кръговата икономика и умните градове, казва в интервю ректорът на ТУ-София

Още акценти от интервюто: Колегите разработват сензори за ранна диагностика, ЕКГ без допир, алгоритми срещу фалшиви изображения, изкуствен интелект, на който лекарите могат да се доверят, роботизирани системи за индустрията, нов тип батерии, заместващи литиевите, иновативни зелени технологии от ново поколение

- Техническият университет - София, се представя успешно в най-значими международни класации. Каква е следващата цел, проф. Венков?

- През последните години ТУ - София, последователно разширява присъствието си в най-разпознаваемите международни университетски класации. През 2026 г. университетът вече присъства едновременно в различни класации на Times Higher Education (THE) и QS, които оценяват не само качеството на обучението и научните изследвания, но и международната свързаност, връзката с бизнеса, реализацията на завършилите и приноса към устойчивото развитие.

Ние силно вярваме в смисъла и важността на устойчивото развитие и кръговата икономика и затова предприемаме целенасочени мерки в тази посока. В университета работи специален център, който цели да ангажира младите хора и да създаде общност, обединена около каузата за опазване на околната среда. Благодарение на него София се утвърждава като един от 100 zero cities. Тези дейности са част от Стратегията за устойчиво развитие на ТУ - София.

Резултатите са показателни. Съществен е напредъкът ни в THE Sustainability Impact Ratings 2026, където ТУ - София, е в групата 1001–1500 и показва добри резултати. Особено силно е представянето по Цел 9 “Индустрия, иновации и инфраструктура” - 401–600, както и по “Достъпна и чиста енергия” и “Устойчиви градове и общности” - 601–800. Тези цели са важни за нас, защото отразяват областите, пряко свързани с профила на университета - научни изследвания, иновации, патентна активност, енергийна ефективност и взаимодействие между науката и индустрията.

ТУ – София, има своето място и в QS World University Rankings: Sustainability 2026, където е в групата 1501+. Това допълва резултатите в Sustainability Impact Ratings на THE.

Всички тези резултати са знак за нарастващото международно присъствие, качество и авторитет на Техническия университет - София.

- Можете ли да разкажете повече за изследванията ви, свързани с кръговата икономика и умните градове?

- В ТУ – София развиваме целенасочени изследвания в областта на кръговата икономика - нови технологии за рециклиране, повторна употреба на материали, енергийно ефективни процеси и дигитални платформи за управление на ресурсите в индустрията и градската среда. Тази научна линия е пряко свързана с новата бакалавърска специалност “Интелигентни системи в индустрията, дома и града” във Факултета по автоматика, която подготвя инженери да проектират умни устройства, автономни системи и устойчиви градски инфраструктури. Така университетът обединява научни разработки и обучение, насочени към реални решения за кръговата икономика и умните градове.

- В момента сте председател на Европейския технологичен университет (European University of Technology, EUt+), какво ви предстои?

- Алиансът EUt+ включва утвърдени европейски технически университети* от Франция, Испания, Италия, Германия, Румъния, Кипър, Ирландия, Латвия. Работи се приоритетно в две основни направления - обучението на студентите и научноизследователската дейност. В областта на образованието стремежът ни е да извървим нелекия път към хармонизиране на учебните програми и да намерим работещ модел за постигане на една от големите ни цели - създаването на обща европейска диплома и подготовката на европейски инженери.

В научноизследователската дейност учените от деветте партньорски университета обединяват усилия и споделят знания, научна инфраструктура и ноу-хау. Така създаваме условия за съвместна работа по сложни мултидисциплинарни научни проблеми, които трудно биха могли да бъдат решени в рамките на един университет. Участието в EUt+ позиционира ТУ - София, сред водещите институции в новия модел на европейско висше образование, като предоставя на студентите, преподавателите и изследователите достъп до споделено академично пространство и възможности за обучение, преподавателска и научна дейност в партньорските институции в рамките на алианса.

- В рамките на проект № BG-RRP-2.004-0005 “Подобряване на научноизследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на ТУ – София” от Националния план за възстановяване и устойчивост станахте един от 12-те изследователски университета в България. Какво означава това?

- Този проект даде възможност на ТУ - София, да разгърне в много по-голяма степен своя научен потенциал. Видя се, че инвестициите в науката са не само необходими, но и дават конкретни и измерими резултати. В научната сфера успяхме да постигнем две паралелни цели: да развием съществуващия научен капацитет на университета и едновременно с това да навлезем в нови научни области, които все още са по-слабо развити в България. За първи път ТУ - София, получи реална възможност да привлече талантливи изследователи от различни страни по света и да ги включи в съвместна работа с нашите научни екипи. Утвърдени учени от световен мащаб са ръководители на някои от научните групи: проф. Красимир Марчев от САЩ - един от най-добрите специалисти по материали и покрития, един от изявените специалисти по АИ – проф. Петя Георгиева от Португалия, проф. Карлош да Фонсека, също от Португалия, известен математик, водещ изследовател в областта на висшата алгебра и квантовите изчисления, проф. Джуин Джей Лиу от Китай, който работи в областта на микро- и наноелектрониката и други. Активното сътрудничеството с изследователи от международна величина, което продължава и до момента, е добра атестация за качеството на научната среда, която сме създали в ТУ – София.

- ТУ - София, е университетът с най-много защитена интелектуална собственост. На какво се дължи?

- Притежаваме 90% от всички защитени изобретения и полезни модели, създадени от български университети. Това е естествен резултат от високото ниво на научните изследвания, както и на тясното сътрудничество между образователната институция и световната индустрия. Важна е реализацията на инженерните разработки и изобретения и превръщането им в иновации.

- Каква част от изследванията, иновациите и технологиите, разработени в ТУ – София, се трансферират към бизнеса, индустрията, енергетиката?

- Пряката връзка между науката и индустрията е една от силните страни на университета. Значителна част от научните разработки, иновациите и технологиите, създавани в ТУ - София, не остават само в лабораториите, а намират реално приложение в практиката. Близо 30-те изследователски групи, които работят в университета по проекта, за който стана дума, съвсем скоро отчетоха резултатите от 4-годишната си дейност. И те са впечатляващи. Ще дам няколко примера.

В областта на медицината наши учени разработиха нов тип сензорни устройства за диагностика на различни заболявания, ново поколение електроди за безконтактно регистриране на сърдечната дейност, AI модели за извършване на бърз скрининг за различни заболявания. В сферата на киберсигурността - смарттехнологии срещу дезинформацията и фалшивите изображения, създавани от изкуствен интелект, насочени към защита на данните и предотвратяване на кибератаки. Както и разработка на система за умно управление на енергията, така че с минимални разходи да има висока енергийна ефективност, технология за ремонт на водни централи като ПАВЕЦ “Чаира” и много други.

- Почти всяка голяма високотехнологична компания откри лаборатория в ТУ - София. Как това сътрудничество помага в обучението на студентите?

- Повечето новооткрити лаборатории са учебни и тяхна основна цел е да подготвят студентите за предизвикателствата на бъдещето. В тези високотехнологични лаборатории се правят научни изследвания и се създават иновации.

- ТУ - София, следва модела на техническите университети в света, които наред с изследванията стават база, около която изникват редица стартъпи? Тече ли такъв процес и при вас?

- От години развиваме инициативата на ТУ – София, “Студентски и ученически иновационен хъб” - конкурс, насочен към насърчаване на творческото мислене и инженерни разработки. Инициативата предоставя възможност на нашите студенти и учениците от двете гимназии към ТУ – София - Технологично училище електронни системи (ТУЕС) и Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи в гр. Правец (НПГ по КТС), да развиват смели идеи и да ги превръщат реални проекти с практическа и обществена стойност. Някои от проектите, които се родиха като идеи и се развиха в този конкурс, вече са успешни стартъпи.

- Сериозните научни изследвания и проекти на ТУ - София, през последните години доведоха ли до ръст на кандидат-студентите и какъв?

- Успешната кандидатстудентска кампания е резултат и от добрата информираност на младите хора чрез новите комуникационни канали и платформи. Кандидат-студентите все по-добре знаят какво предлага ТУ – София: качествено инженерно образование и подготовка, която още от първите години на бакалавърското обучение ги среща с най-новите технологии и ги подготвя за професиите на бъдещето.

Особено горди сме с положителната тенденция, която наблюдаваме през последните години - не само запълваме изцяло местата по държавна поръчка в редица специалности, но при част от тях интересът значително надхвърля обявения прием. Все повече кандидат-студенти и първокурсници споделят, че съзнателно са избрали ТУ - София, пред възможността да учат в чужбина.

Наблюдаваме и друга положителна тенденция - студенти, започнали висшето си образование в чужбина, се връщат в България и избират да продължат при нас. Всичко това показва, че през последните години ТУ – София, затвърждава позицията си на един от водещите и предпочитани български университети.