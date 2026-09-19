Още по-модерен, високотехнологичен и в удобство на столичани - след мащабно обновяване това лято SkyCity Mall отваря врати с реновирана визия на общите части и ключови зони на центъра. Съвременни технологии създават ново ниво на комфорт и динамична среда за посетители и партньори. Как ще се подобри клиентското преживяване след обновяването на търговския център, разказва управителят на SkyCity Mall Калоян Пакьов.

- След мащабен ремонт през летните месеци SkyCity Mall отваря врати с изцяло нов облик. Какво да очакват клиентите на търговския център, какви промени бяха направени?

- Тази реновация е естествена стъпка в развитието на търговския център, особено в контекста на очакванията на клиентите и на начина, по който се управляват и използват търговските площи през последното десетилетие - изисква се обектите да бъдат далеч по-адаптивни и да инвестират устойчиво в своето развитие.

Това, което отличава нашия проект, е мащабът и начинът, по който реализирахме трансформацията. При обект с висока заетост и лоялни клиенти взехме решението да затворим почти изцяло SkyCity Mall за кратък период, за да извършим цялостна модернизация. За всеки от нас търговският център отдавна не е просто място за пазаруване. Там хората могат да се срещнат, да прекарат време с близките си, да се хранят или просто да се забавляват. Това естествено променя и очакванията към съвременния търговски център. За да остане човек по-дълго на едно място, то трябва да му носи комфорт и положителна емоция. Когато ти е приятно, оставаш по-дълго. Именно това беше една от целите ни - да създадем приятна и гостоприемна среда, в която клиентите да се чувстват добре, независимо дали са дошли за конкретна покупка, или среща с приятели.

- Ще видим ли нова визия и на отделните търговски обекти в търговския център?

- Разбира се. Много от нашите партньори, които имат магазини и предлагат различни услуги, също обновиха и модернизираха своите обекти. Направихме някои релокации и разширения, обособихме нови обекти и добавихме нови услуги. Подготвили сме изцяло нов формат на дрогерията, както и детски център с различни забавления за най-малките. Разширихме ресторанта, обособихме разкрасителен център, обновихме визията на обектите на мобилните оператори, промени има и при бижутериите и щандовете за стоки и услуги. Партньорите ни, които предлагат солни стаи, също ще изненадат посетителите с нови услуги и визия на обекта. Специално внимание отделихме и на зоните около ескалаторите на етаж -1, където създадохме по-завършена и комфортна среда за посетителите и самите наематели - със самостоятелни входове, витрини и покривни конструкции. Наред с видимата промяна във визията направихме и редица ключови инвестиции в инфраструктурата и системите на сградата - структурни трасета, ремонт, нова хидроизолация и преасфалтиране на целия надземен паркинг, сървърна инфраструктура, окабеляване, климатизация и други технически решения, които остават “невидими” за посетителите, но са от съществено значение за надеждното и устойчиво функциониране на обекта.

- Ремонтът доведе до временно затваряне на търговския център през лятото. Как партньорите подкрепиха процеса на обновление?

- Тази амбициозна задача постави високи изисквания към целия екип и към партньорите ни. Съзнаваме, че за нашите клиенти това означаваше промяна във всекидневните им навици, но успяхме да реализираме проекта в изключително кратки срокове - резултат, който нямаше да е възможен без професионализма и отдадеността на колегите ни, изпълнителите и партньорите, които имат търговски обекти при нас. Тези партньорства са устойчиви - някои от тях са градени близо 20 години. Затова искам да им благодаря за търпението и се надявам да продължаваме да работим и да се развиваме заедно.

- SkyCity Mall има специално място не само за хората в района, но и за всички столичани. Как обновеният търговски център се вписва в динамиката на квартала и всекидневието на хората?

- Районът около SkyCity Mall се разви изключително динамично през последните години. Голяма част от нашите клиенти са млади хора и млади семейства, които водят активен начин на живот. Те търсят удобство, бърз достъп и ефективност - лесно паркиране, кратки маршрути между различните обекти и възможност да свършат повече неща на едно място, без да отделят часове за това. Точно върху тези предимства акцентираме с обновяването на SkyCity Mall - направихме подобрения в паркинг системите и достъпността, а вътре в търговския център интерактивните карти ще улесняват ориентацията на посетителите и бързото намиране на всеки обект. Комфорт, модерна визия и още повече услуги - реновираният SkyCity Mall отново посреща софиянци и гостите на столицата.

- Потребителите не търсят просто локация за пазаруване. Какво още трябва да предлага един търговски център, за да бъде място, на което искат да прекарват време - както във всекидневието си, така и при специалните им моменти?

- В SkyCity Mall вече имаме богат микс от възможности, които отговарят именно на тази потребност - ресторант, кафетерии и заведения за бързо хранене, боулинг, билярд, интерактивни и електронни игри, детски център и възможности за организиране на детски празници, фитнес зала и групови тренировки и още редица услуги. Това разнообразие е важно, защото ни позволява да бъдем част от различни моменти от всекидневието на нашите посетители. Личното ми наблюдение е, че последните години промениха съществено отношението на хората към свободното време и към начина, по който избират къде и как да го прекарват. Особено след пандемията времето с близките и приятелите придоби още по-голяма стойност. Съвременният потребител избира търговски обекти, които разбират всекидневните му навици и му предлагат максимално удобство. В това виждам едно от големите предимства на бутиковия формат на SkyCity Mall - компактните общи пространства, лесният достъп, удобната паркинг система, бързият вход и изход, добрата транспортна достъпност позволяват на клиента да спести време, без да прави компромис с избора.

- Как ще продължи развитието на SkyCity Mall?

- След обновяването ще продължим да надграждаме концепцията си, като адаптираме търговските площи, селекцията от стоки и услуги и отделните зони към променящите се потребности и очаквания на нашите клиенти. За нас в центъра на това развитие са посетителите, затова се вслушваме в тяхната обратна връзка, следим предпочитанията им и търсим най-добрите решения, с които да направим преживяването им още по приятно. През тези 20 години SkyCity се утвърди като място с висока посещаемост и нашата амбиция е да продължим да предлагаме всичко необходимо за всекидневието.

- Какво е новото усещане, което искате посетителите да отнесат със себе си, след като посетят обновения SkyCity Mall?

- Знаете ли, стоките и услугите в голяма степен са сходни - не само у нас, но и по света. Разликата често е в начина, по който ги поднасяме, и в усещането, което създаваме около тях. Ще си позволя една метафора. Виното и водата са продукти, които срещаме навсякъде. Но когато са поднесени в подходящата чаша или бутилка и с отношение, преживяването е съвсем различно. Това е и стремежът ни в SkyCity - да превърнем всекидневните нужди на хората в едно фантастично преживяване.