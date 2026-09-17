Зарина Генчева е директор на “Моушън Артс” ООД, чиято търговска марка “Метрореклама” е еталон за креативност и професионализъм в областта на външната реклама вече 20 години. Председател е на Транспортната индоор и аутдоор рекламна асоциация (ТИАРА). Член е на УС на най-голямата работодателска организация в страната - КРИБ, на Българския форум на бизнес лидерите, на Бизнес съвета към кмета на Столичната община и на Националния съвет за саморегулация.

е директор на “Моушън Артс” ООД, чиято търговска марка “Метрореклама” е еталон за креативност и професионализъм в областта на външната реклама вече 20 години. Председател е на Транспортната индоор и аутдоор рекламна асоциация (ТИАРА). Член е на УС на най-голямата работодателска организация в страната - КРИБ, на Българския форум на бизнес лидерите, на Бизнес съвета към кмета на Столичната община и на Националния съвет за саморегулация. Тя е “Мисис Икономика” за 2022 г. Лидер, който обича динамиката, предизвикателствата, новите територии. С хората умее да работи с лекота, но не прави компромис с честността, лоялността и доверието. Те са водещи в нейната компания, както и в отношенията ѝ с клиентите и партньорите – утвърдени агенции в сферата на рекламата и комуникацията. Знае, че индустрията, в която работи, е с отговорности пред обществото, защото наред с всичко останало рекламата носи културни и духовни послания.

- Г-жо Генчева, вече 20 г. управлявате дружество, което се превърна в лидер в сферата на външната реклама и рекламата в столичното метро. Кой е успехът, което ви донесе най-голямо удовлетворение?

- За радост, успехите са много, но това, което ме кара да се чувствам наистина удовлетворена, е начинът, по който, макар и с малки стъпки, променяме към добро градската среда в столицата. Инвестираме изключително много в това да правим града ни красив и уютен за неговите жители и гости и сме безкрайно щастливи, когато тези наши усилия вдъхновяват и биват оценени.

- Посочете пример за кампания, която и в момента ви кара да се усмихнете.

- Коледа! “Метрореклама” реализира голяма част от коледната украса на столицата и с последователната си работа и инвестиция в годините превърнахме това наше присъствие в традиционно и много чакано от столичани и гости на града. “Метрореклама” украсява централните улици на града ни, операта, зимната пързалка до Софийския университет, последната година и Народния театър “Иван Вазов”. Създаваме настроение, емоция, празничност и увличаме все повече фирми и партньори да инвестират в магията на коледните празници. Щастлива съм, че възпитаваме в красота и култура и това не остава незабелязано.

- Звучите така, сякаш това е личната ви кауза.

- Да, градската среда е приоритет за нас и моя лична кауза. Защото съм дълбоко убедена, че средата дава силно отражение у всеки един човек и колкото повече се инвестира в нея, толкова повече се инвестира реално във възпитанието и културата на всеки гражданин, а оттам - в цялото ни общество. Когато говорим за столицата, то градската среда е домът на всеки софиянец и тя трябва да създава усещането за естетика, хомогенност и стойност - такива, каквито градът ни вярвам, че има. Хармоничната градска визия се постига с колективни и еднопосочни усилия от страна на общини, урбанисти, бизнес и граждани. А както твърдя от известно време насам, София вече е достатъчно узряла за това съчетание по подобие на най-добрите столици в Европа.

- Намирате ли подкрепа в стремежите си градът ни да застане достойно до столици като Париж или Виена?

- За щастие - да, а и в много отношения ние изобщо не отстъпваме на другите европейски столици. Метрото ни е изключително модерно, чисто и добре организирано, предстои реализирането на проект за велосипеди под наем, което ще разшири обхвата на транспортната ни система и ще даде възможност на столичани и гости за бързо и лесно придвижване, особено в централната градска част. Обичам София и вярвам, че е прекрасно място за живот и бизнес, за срещи, вдъхновение, развлечения и почивка. Целта ми е рекламата в столицата да е естествено допълнение към перфектната хомогенност на информация и възможности, която да не натоварва, а да дава посока.

- Външната реклама безспорно носи и отговорност за визуалната чистота и култура в градската среда. Имало ли е случай да откажете реклама, защото противоречи на вашите морални ценности?

- Ако търсите краткия отговор, той е да. Изключително много съобразяваме къде и какво допускаме да бъде рекламирано, особено когато става въпрос за съоръжения в близкото полезрение на деца. Хубавото е, че сме достатъчно дълго време в сферата на външната реклама, за да могат и партньорите ни да са наясно с това кое е морално допустимо за нас и кое – не. Напоследък много рядко стигаме до моменти да откажем поставянето на нечия реклама. В по-ранните години на фирмата ни се е случвало да имаме различия с някои желания и възгледи на клиенти, които сме изчиствали в комуникацията и съвместната ни работа. Именно този наш подход е изградил името ни на сериозна и общественоотговорна компания. Колегите и партньорите ни са абсолютно наясно с ценностната рамка, в която работим и сме щастливи да имаме високо уважение и авторитет в индустрията.

- Смятате ли, че компанията ви е добър пример за печеливш модел на управление, но и безкомпромисен в собствените си убеждения?

- Категорично! Именно в това е ценността на нашия бизнес модел, който следваме от самото си създаване – да печелим, без да правим компромис с онова, в което вярваме. Безкрайното ми удовлетворение идва именно от факта, че в годините работа валидността на тази моя максима се доказва всеки следващ ден.

- Бизнесът ви е в сферата на най-видимите - външната реклама. Каква е обществената отговорност, която припознавате за своя и следвате?

- Освен това, за което говорихме до момента, а именно да правим града ни по-красив, да подчертаваме стойността му и да стоим стабилно в ценностната рамка на рекламата, вярвам силно и в това, че успешният бизнес носи отговорността да споделя блага! Инвестицията в името на всички трябва да ангажира обществено отговорните компании, защото възходящият ни път не би имал стойност, ако не правим по-красив и смислен живота и на другите и не инвестираме в каузи, носещи полза за цялото общество.

- Страхувате ли се от дигитализацията, която навлиза във външната реклама?

- Напротив - очакваме с нетърпение разгръщането ѝ у нас, защото това е бъдещето и ние сме готови да го посрещнем и споделим.

- Как екраните ще променят града ни, няма ли риск те допълнително да натоварят психиката ни?

- Отговорът на този въпрос се съдържа в професионализма, правилната визия и безпогрешната адаптация на дигитализацията в градската среда. Всичко, за което моята компания “Метрореклама” е напълно подготвена. Степента ни на развитие е на ниво, не просто да посрещнем и развием дигиталното бъдеще във външната реклама, но да го направим с необходимата отговорност към обществото, градската среда и хармоничния баланс между тях.

- Като собственик на една от водещите столични компании кое според вас отличава мениджърите на XXI век от тези преди 100 години? Дали все повече от тях съзнават, че всички сме като скачени съдове - няма как да си добре, ако другите са зле?

- Като цяло не споделям докрай идеята за индивидуализма, но вярвам, че именно той е донесъл развитието на бизнеса в миналото, а днес дава посоката, в която да вървим, но заедно. Ако преди векове силният лидер е налагал пътя, то днес силният лидер го посочва и споделя. Животът ни е все по-динамичен и резултат трудно би се постигнал еднолично. Аз също съм убедена, че висотата на успеха е правопропорционална на качеството на средата, в която той се случва.

- Имате дълъг управленски опит, кое е най-важното за една компания да се съхрани и оцелее?

- Отсъствието на надменност, наличието на критично мислене, адаптивност към променящата се среда, увереност в собствените възможности и смелостта да рискуваш!