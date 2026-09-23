"АмонРа" и JA Solar залагат на батериите като следващ етап на соларния пазар

Кирил Белелиев е директор "Доставки и продажби" и член на борда на директорите на "АмонРа Енерджи" АД. Част е от компанията от основаването ѝ през 2020 г. и отговаря за търговските отношения с водещите международни производители в соларната енергетика, които фирмата представлява в България. Планира доставките от над 30 водещи производители на соларни панели, инвертори и системи, като гарантира наличността им в склада и в сервизния център. Отговаря и за продажбите към B2B клиенти, сред които са над 500 инсталатори в България и в чужбина.

Преди да се присъедини към "АмонРа Енерджи", Кирил Белелиев работи в търговска компания в Букурещ, Румъния, където се фокусира върху увеличаване на пазарния дял и подобряване на финансовите резултати на бизнеса. Завършил е "Икономика и политика" в Royal Holloway, University of London. Владее английски и руски език. Ползва и украински език.

– Г-н Белелиев, защо “АмонРа” прие да бъде ексклузивен представител на JA Solar за България?

– JA Solar е една от най-големите компании за производство на фотоволтаични панели, с над 25-годишна история и милиарден оборот. Тя е сред водещите в индустрията и от години е в топ 3 по производствен капацитет в света. Утвърден производител, преминал през всички пикове и спадове на пазара, за разлика от новите компании за батерии и инвертори, създадени преди няколко години.

– Как се намерихте?

– Работим с JA Solar от 5 г. и сме неин ексклузивен партньор за соларни панели. Отскоро компанията предлага и батерийни решения. Като един от най-големите производители на панели JA Solar разработи собствено решение за батерии, като подбра доставчици на компоненти, интегрира и тества системите. След като се увери в качеството, постави своето име върху продукта.

– На 16 септември правите заедно мобилен шоурум в София. Какво целите с представянето?

– Представяме новите продукти на JA Solar. В България вече има над 35 обекта с инсталирани техни батерии. Спряхме се на тях като основен доставчик на батерии заради сигурността и качеството, които компания с такъв мащаб може да предложи. Тя има изградени процедури за строг контрол на качеството и благодарение на големите си обеми може да предлага висок клас продукти на конкурентни цени. Много от компаниите на европейския пазар на батерии са на 3, 5 или 6 години и нямат натрупан опит. На 16 септември представители на централата в Китай и на европейския екип представиха по-подробно продуктите. Те дообучиха нашите инженери как да проследяват работата на системите във времето. Имаме договор да бъдем и сервизен партньор, което ще позволи бърза реакция на местно ниво.

– Кога ще направите сервиз?

– Сервиз вече има. Разполагаме с 95% от компонентите, необходими за батериите. JA Solar е сред малкото производители, които дават гаранция за всички компоненти в батерията. При някои производители гаранцията е само за самата батерия. Ако например възникне проблем с охлаждането и тя се повреди, случаят може да не бъде признат за гаранционен. В България вече има потърпевши от подобна практика.

– Вие поемате ангажимента да покривате тези рискове?

– Първо, производителят гарантира за всички елементи в батерията. Второ, съвместно изградихме структура за бърза реакция и намиране на решение, без да се търсят оправдания и други виновни.

– Предлагате ли и други батерии, или само тези на JA Solar?

– Предлагаме различни марки и можем да доставим всичко необходимо на клиента. Ние сме мултибранд компания и всяка марка има своите плюсове и минуси. Когато става въпрос за батерии обаче, заради значителната инвестиция и важността им за соларната система ясно показваме коя марка според нас предлага най-доброто решение. Изборът в крайна сметка е на клиента.

– Може ли да се мисли за надграждане на отношенията с JA Solar - например асемблиране на батерии в България?

– В бизнеса нещата не се случват само на база желание, а на база реална възможност. При сегашната ситуация, в която България е на глобалния пазар за труд и инвестиции, подобна идея изглежда нереалистична.

– Какво трябва да се промени?

– Голяма част от отговорността е на държавата. Тя трябва да направи България по-привлекателна за големите инвеститори. При мащабните инвестиции не се работи с обещания - инвеститорът търси всички необходими ресурси на едно място и иска те да са налични още преди инвестицията, за да има сигурност.

– Мина ли “златната треска” при фотоволтаиците?

– Периодът, в който се инвестираше основно с идеята инвестицията да се изплати максимално бързо, премина. Това обаче не означава застой или спад. Ние постоянно увеличаваме пазарния си дял, а данните показват дългосрочна перспектива. Има повече организираност и разбиране за възобновяемата енергия като бизнес с възможности, а не като авантюра. Фотоволтаиците остават много атрактивна инвестиция. В България има експертиза и вече са изградени разнообразни централи - малки, средни и големи, с батерии и без.

– За колко време се изплаща един среден соларен парк с батерии?

– Фотоволтаиците с батерия като инвестиция се изплащат по-бързо от вложенията в жилищно строителство. Средно недвижимите имоти се изплащат за около 9 години, при батериите срокът е между 3 и 5 години.

– България вече е сред водещите държави в Европа по системи за съхранение на енергия. Как оценявате този бум?

– И при нас има сериозен ръст и постигнатите резултати са впечатляващи. Това показва, че когато има комуникация между бизнеса и властта и се търсят начини за подпомагане на даден процес, можем да постигаме едни от най-добрите резултати в Европа. За да е България в топ 3, заслуга имат много играчи, включително държавата чрез мерки като тези по плана за възстановяване и устойчивост. Това е добър пример какво може да се постигне, когато има воля.

– Вашата компания е привърженик на домашното производство на електроенергия. Върви ли то в комплект със съхранението?

– Многократно сме заявявали, че фотоволтаиците и батериите трябва да бъдат там, където реално се консумира електроенергията - по покривите. При домакинствата потенциалът за спестяване и допълнителна сигурност е най-голям. Има разминаване между часовете на производство и потребление. През деня, когато производството от фотоволтаици е високо, домакинствата потребяват по-малко. Вечер потреблението расте, но няма слънчево производство. Затова комбинацията от фотоволтаици и батерия има огромен потенциал. Инвестицията може да се изплати бързо. Другият важен фактор е сигурността. През последните години има постоянни прекъсвания на електрозахранването не само в малките населени места, но и в големите градове. Сигурността трябва да бъде на първо място и да предхожда материалните ползи.

– Колко би струвал такъв комплект за една къща - фотоволтаици, батерия и умно управление?

– Предвид предстоящите намаления в екотаксите, подобна инвестиция би била около 5-6 хиляди евро за малка система с приблизителен капацитет около 10 киловатчаса за съхранение.

– Вие сте и на пазара на термопомпите. Какъв е интересът към тях?

– Те са все по-търсени в България. Основните ни клиенти са инсталаторски фирми. Когато на специалистите се предоставят добра цена, наличности, техническа експертиза и качествен продукт, интересът и продажбите са налице.

– Какви са основните ползи от термопомпите?

– По-ниски сметки за електроенергия, сигурност, по-икономично и екологично отопление и повече удобство. Няма постоянна смяна на пелети, пренасяне и цепене на дърва, нито зависимост от цената и наличността на газа. Когато човек разбере как работи системата и какви удобства предоставя, обикновено няма нужда от много убеждаване.

– Какъв тип се търсят най-много?

– Основно въздух-вода - най-вече за домакинства, но все по-агресивно навлизат и при по-големи мощности. Очакваме и 40-киловатова моноблок термопомпа с фреон R290, която е сред най-високотехнологичните решения на европейския пазар. Тези системи вече се използват и в бизнеса - в хотели, складове и други сгради. Към термопомпата могат да се свържат бойлер, подово отопление, радиатори или конвектори, което позволява отопление и охлаждане на дома или офиса.

– Какви марки предлагате?

– Ние сме ексклузивен дистрибутор на TCL за термопомпи. Това е една от големите китайски компании, лидер при телевизорите, предлага бяла и черна техника, климатици, термопомпи въздух-въздух и въздух-вода.

– Как се вписват термопомпите в основния ви бизнес?

– Клиентите, които инсталират фотоволтаици и батерии, търсят две основни неща - по-ниски сметки и сигурност. Същото получават и с термопомпата: по-ниски разходи и независимост от газ, пелети или въглища. Инсталираш системата и я използваш, не зареждаш гориво.

– Провеждате и обучения, какво представляват те?

– Провеждаме обучения както за начинаещи, така и за експерти. Целта е да повишаваме знанията в целия бранш - при клиенти и конкуренти. Понякога е дори по-важно да обучаваме конкурентите, иначе няма развитие на пазара.

– Какви са очакванията и плановете ви до края на годината?

– Да намираме нови възможности за развитие и да продължим да растем, както през последните пет години. Надявам се все повече хора да се доверяват на нас и на мрежата ни от партньори, да купуват качествено оборудване и да изграждат качествени централи с възможно най-добрите компоненти. Очакваме продажбите на тези продукти да продължат да растат.