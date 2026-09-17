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https://www.24chasa.bg/mneniya/article/23574254 www.24chasa.bg

Само в "24 часа" на 17 септември: Икономика за 46 млрд., над 1940 евро средна заплата, 27 хил. нови софиянци за година

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Само в "24 часа" на 17 септември четете:

 Гордея се с всеки проект - от оправената плочка и посаденото дърво до новите детски градини, булеварди и паркове - интервю с кмета на столицата Васил Терзиев

Пътуваш с карта в телефона, е-платформа за всеки сигнал

Проекти на гражданите променят София

От барок през Верди до АББА - Софийската опера ни разхожда през вековете

Над 700 събития в културния календар на София, гледат ги 25 млн. души

Вижте първите страници на "24 часа" от 17 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.   

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                           

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