Смъртта на Йоргос Мазонакис: Когато съвестта вече не диша

Случващото се около смъртта на Йоргос Мазонакис започва да придобива не просто тревожни, а абсурдни и ужасяващи размери.

Първо стана ясно, че е потърсен отговор от изкуствен интелект как да го събудят, а след това научихме и за снимката, изпратена на лекар, който практикува хипноза. Съжалявам, че го казвам, но при този ход на разкритията няма да се изненадам, ако се окаже, че помощ е била търсена и от гледачки на кафе или гадателки на карти Таро.

Само че тук не говорим за снимачна площадка на мистичен сериал, а за скъпа частна клиника в един от престижните атински квартали, в която плащаш 250 евро само за да ти кажат „Добър ден". Говорим и за хора с медицинско образование, в чиито ръце пациентите са поверявали живота си.

Затова най-страшният въпрос е какво всъщност се е случвало зад затворените врати на тази клиника и как в решаващия момент медицината е отстъпила място на паниката и безпомощността.

Към разкритията се прибавя и поведението на лекарката, която тази сутрин беше преместена в затвора „Коридалос". Преди това тя поискала да се прибере вкъщи, за да се изкъпе, настоявала да излезе на разходка и пожелала да си поръча храна, защото тази в ареста не ѝ харесвала. Накрая дори попитала:

„Как може да се държите така с мен? Нищо не съм направила."

Тези думи са може би най-плашещата част от всичко, защото, докато един човек е мъртъв и цяла Гърция очаква отговори, тя продължава да вижда единствено собственото си неудобство и да възприема себе си като жертва. В същото време съпругът ѝ, другият лекар по случая, отказва да се храни. Реакциите им са различни, но нито една от тях не може да заличи въпросите за случилото се в клиниката.

Смъртта на Йоргос Мазонакис вече не повдига само въпроси за професионален срив. Тя разкрива в действията на конкретните замесени нещо много по-страшно - пълна ампутация на отговорността, смърт на съвестта и край на човечността.

А това е по-страшно от всяка медицинска диагноза.