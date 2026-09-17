Първият учебен ден - фалш или празник?

Всичко е поза и фалш.

Така ми отговори моя много близка, която повече от 30 години е учител. И то от най-висш разряд педагог. Четвърто поколение интелигенция е, израснала е в центъра на Пловдив в образовано семейство. И си разбира много от работата.

Казах й: "Честит празник и успешна учебна година!".

"Къде го видя тоя празник", реагира тя. Обясни ми, че "никой учител не го усеща така". "Ако някой колега ти твърди, че е щастлив на 15 септември, не е искрен. Не му вярвай", уверяваше ме тя. Отдавна се оплаква от разпада в българското образование. От липсата на дисциплина от страна на ученици, а в същото време с претенции както от самите тях, така и от родителите им. Без каквото и да било покритие.

Минах по главната улица на път за работа. Срещнах тълпи ученици, не чух диалог и разговор. Не общуват помежду си. Всеки говори нещо на себе си.

Влизам в редакцията и обсъждаме с колежката Ваня Драганова как щяхме да изглеждаме днес, ако бяхме учители. Тя е филолог, аз - историк. "Да благодарим на съдбата, че не сме", подхвана тя. Разказа как сутринта на 15 септември се е качила на градски автобус с няколко гимназисти от известно пловдивско училище.

"Беше страшно. Кондукторката се видя в чудо с тях и вдигна ръце. Представи си 25 такива срещу теб в продължение на часове всеки ден. Иди им преподавай "Илиада" или "Реконкистата от XIII век в Испания", добави тя. В най-ранната си младост, току-що завършила университет, била разпределена като учител в село Красново. Говорим за началото на 90-те. Отчаяла се, че учениците не се вълнуват от античната литература. Отишла при директорката да се оплаче. "Я, пък тая! Те за Вазов не са чували, тя иска Омир", отвърнала й.

И все пак по наше време 15 септември беше хубав ден. Радвахме се, че класът отново се събира. През учебната година ни идваше малко тегаво. Но споменът е, общо взето, добър.

Младата ни колежка Мая Вакрилова се завърна въодушевна от откриването на годината в нейното училище - Хуманитарната гимназия в Пловдив. И изрази съжаление, че не е ученичка.

"Моля? Да учиш математика и физика? Мерси!", отсече Драганова.

Разбира се, нещата не са еднозначни. "Знаеш ли кое му е хубавото на този пост, Радко? Че е изпълнен с човешко съмнение... Че виждаш душа, която търси пътища към спасението или към по-доброто... Че го интересува човека, а не идеологията! Изчезна опората в човешкото, а се облягаме на патерици", коментира писателят и драматург Александър Секулов.

Може и да не сме съвсем прави да корим днешните ученици. Всеизвестно е, че всяко поколение е различно. И винаги 12-13% отиграват растежа на поколението. Но сега като че ли плявата е избуяла много.

"Днешните деца са различни от нас. Умни и будни по свой си начин. Ние не можем да го разберем, защото живяхме във времена, които искаха да ни унифицират. Не можеше да бъдеш нещо повече, да знаеш различни неща от това, което трябва да знаеш. Днес децата имат неограничен достъп до информация, пътуват, опознават различни култури и светове, виждат различни модели на поведение - от тези на най-просташките до най-интелигентни хора. Те са свободни, със самочувствие. Свободни да избират какви да бъдат, за какво да положат усилия да научат. Аз, въпреки, че започнах училище след '90, си спомням първите няколко години, когато учителките още се опитваха да продължат соцманталитета на образование. После дойдоха по-млади учители и нещата се пооправиха. Харесвам днешните деца с всичките им недостатъци", смята бившата общинска съветничка от Пловдив Румяна Толова.

На въпроса ми защо резултатите на PISA са плачевни и сочат функционална неграмотност, тя отвръща, че тази система на оценяване била създадена по западен модел и била неприложима за нас. Защо обаче нашите ученици да нямат знанията на западните си връстници?

Не са малко тези, които са убедени, че ако университетите върнат кандидат-студентските изпити, но с онези критерии на оценяване, които се прилагаха преди промените, голяма част от днешните зрелостници не могат да ги издържат. Факт е, че сега масово ги записват без изпит. Някои се шегуват, че скоро ще тръгнат да ги събират от къщите.

"Няма да говоря за Университета. Когато започнах да преподавам, не смятах, че има нещо, което да ме шокира. Но когато студент, обучаващ се във филологическа специалност, ми каза, че не познава аналоговия часовник, нещо в мен се пречупи", сподели ми преподавателят Теодора Цокова от ПУ "Паисий Хилендарски".

Отговорих й, че непознаването на аналоговия часовник от студент не е най-голяма беда. Има по-страховити случаи. Като този, разказан от уважаван професор от Медицинския университет. Той изгонил от изпит шестокурсник, който завършва медицина, а не знаел от коя страна се намира черният дроб.

И все пак не всички учители смятат, че 15 септември не е празник. Дългогодишният преподавател в ЕГ "Иван Вазов" Анелия Митева го чувства като такъв. "Той е едно ново начало. Само ние, учителите, си честитим два пъти годината - на 31 декември и на 15 септември. В моето училище видях и радостта, и вдъхновението от този ден. И прекрасни деца", категорична е Митева.