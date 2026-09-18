28 г. живеят у нас децата с родителите си, в Хърватия чак до 32 г., във Финландия “отлитат” на 21 г. (Графика)

Средно на 27,9 години българите напускат семейното гнездо, сочат данни от проучване на Евростат за 2025 г.

Така страната ни се нарежда над средното за Европейския съюз по този показател - младите европейци заживяват отделно от родителите си средно на 26,3 г. Това е леко увеличение спрямо 26,2 години през 2024 г., като от 2002 г. насам средната възраст в ЕС се задържа около 26 г.

Най-късно напускат родителите си младите хора в Хърватия - почти на 32 години. След нея се нареждат Гърция и Словакия с по 30,9 г., а челната петица се допълва от Испания и Италия - 30,2 г. Съседите ни от Република Северна Македония по-късно напускат семейното огнище - 30,7, сърбите също - 30,1 г.

Най-рано го правят във Финландия – средно на 21,3 г. А преди нея се нареждат Дания (21,8 г.), Естония и Литва (22,7 г.)

