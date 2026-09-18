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28 г. живеят у нас децата с родителите си, в Хърватия чак до 32 г., във Финландия “отлитат” на 21 г. (Графика)

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Средно на 27,9 години българите напускат семейното гнездо, сочат данни от проучване на Евростат за 2025 г.

Така страната ни се нарежда над средното за Европейския съюз по този показател - младите европейци заживяват отделно от родителите си средно на 26,3 г. Това е леко увеличение спрямо 26,2 години през 2024 г., като от 2002 г. насам средната възраст в ЕС се задържа около 26 г.

Най-късно напускат родителите си младите хора в Хърватия - почти на 32 години. След нея се нареждат Гърция и Словакия с по 30,9 г., а челната петица се допълва от Испания и Италия - 30,2 г. Съседите ни от Република Северна Македония по-късно напускат семейното огнище - 30,7, сърбите също - 30,1 г.

Най-рано го правят във Финландия – средно на 21,3 г. А преди нея се нареждат Дания (21,8 г.), Естония и Литва (22,7 г.)

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