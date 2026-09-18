С чуване се затваря раната “Петрохан”, не с политика

За да започне разговор извън полето на омразата, трябва да си кажем истината в очите. За съжаление, всичко тръгна по грешен път

6 трупа, религиозна секта, подозрения за сексуална експлоатация на деца, мистериозно финансиране и на всичкото отгоре намеса на Държавна сигурност.

Перфектната рецепта за интригуващ сериал, който дори “Нетфликс” би купил. Но не е сценарий, а България в последните 8 месеца.

Сектата на Ивайло Калушев, какво се е случвало вътре и извън нея, кървавата развръзка нанесоха огромна травма на и без това разделеното ни общество. Но

стигнахме до момент, в който всичко се основава на

сляпа вяра Последователите на Калушев и каузата на семействата на убитите са твърдо убедени, че те са жертва на заговор. Другата огромна група са сигурни, че става въпрос само и единствено за педофил с високи политически протекции.

И без значение какви са аргументите и фактите, разговор не се води. Но ако не се чуваме, няма как да излезем здрави от травмата “Петрохан” и да затворим страницата, а още по-малко да предотвратим като общество нова подобна трагедия.

За да започне разговор извън полето на омразата, трябва да си кажем истината в очите. Честно, колкото и да боли. Но и тихо, без крясъци, без големи букви в социалните мрежи и с разбиране към позицията (дори да не вярваме в нея) на другия. Не е късно, макар че от самото начало всичко тръгна по грешен път.

Разбираемо е, че трагедия с шест погубени живота в затворена общност, в която са намесени връзки с политици, но и влияние върху тях, замесени са комунистическите служби за сигурност през бащата на Калушев и на сегашната ДАНС, няма как да не отприщи небивал интерес и абсурдни теории на конспирациите.

Да, случаят е без аналог за България, което обяснява и защо в продължение на месеци историята не излезе от дневния ред на медиите. Трябва обаче да признаем, че интересът на обществото бе подбуждан допълнително от тези, които от първия ден би трябвало да предвидят последиците и да владеят ситуацията. Вместо това случаят “Петрохан” сякаш се оказа труден за “смилане” и за самите тях.

Още в деня след намирането на телата на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев и началото на издирването на Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев, от МВР се чу версията за “Български Епстийн”. По това време скандалът с американския педофил и президента Доналд Тръмп също не слизаше от новинарските емисии. Масло в огъня доналя и тогавашният и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, който определи случилото се на хижа “Петрохан” като по-страшно и от сериала “Туин Пийкс”. И колелото се завъртя...

Депутатите само това чакаха. Ден след Сарафов адът слезе в парламента. И с любезното съдействие на народните представители от партията на Слави Трифонов, пламенно предвождани от Тошко Йорданов,

политиката се превърна в разговор за телесни течности

И продължи в този дух през цялата предизборна кампания за предсрочните парламентарни избори на 19 април.

От днешна гледна точка (на базата на дълго чаканата и най-сложна експертиза за случилото се) вероятно много хора си мислят, че всъщност Сарафов е бил прав. През февруари обаче свидетелски показания нямаше, разпитите едва започваха, експертизите тепърва бяха назначени. И не беше време за гръмки приказки, а за повече разбиране, че са намесени десетки съдби, цели фамилии и най-трагичното - деца. И за превантивно осмисляне на факта, че по вина на същите тези институции не само роднините на мъртвите, но и голяма част от всички останали в обществото просто не вярват на българските институции.

Вместо това спусъкът бе натиснат и широко бе отворена вратата на конспирациите. Нямаше маса в България, на която с дни да не се търкалят версии - Калушев и групата му са ликвидирани от мафиоти, от специални служби, от дървената мафия, заради разкрити тайни тунели, златни находища, наркотици...

От другата страна застанаха тези, които повярваха във версията за педофилия и изперкал гуру, който ликвидира сектата си. Но с добавката, че политици са закриляли ламата. А между двата сюжета като разменна монета се търкаляше взаимното обвинение, че

всеки, който не е съгласен с другия, е плоскоземец

В интерес на истината винаги е имало и трета група - хора с критично мислене, които не приемаха нито едната, нито другата креслива версия, защото тогава и в двете имаше много въпроси без отговор.

Че разговорът за трагедията на “Петрохан” вече се бе превърнал в “религиозна” война между католици и хугеноти, показва съдбата на сегашния кандидат за вицепрезидент Георги Кандев. В края на април, тогава все още главен секретар на МВР, Кандев каза в интервю по Дарик радио: “Цялата информация, която имаме – я потвърждаваме. Всички данни сочат, че няма външна намеса в случая.”

Съвсем нормални думи, максимално сдържани, но достатъчни да заличат доверието в непогрешимия герой от МВР Георги Кандев. Нищо че тази версия бе повтаряна от върховете на МВР във всяко едно от правителствата, които се изредиха.

Така се стигна до понеделник и прословутата пресконференция, която, вместо да сложи точка, отприщи още скандали. Защо прокуратурата и МВР избраха да дадат брифинг, преди разследването да е напълно приключило (чакат се още експертизи), има различни отговори.

Фактите са, че месеци наред се нагнетяваше напрежение с въпроса защо се бави същата тази комплексна психологическа, психиатрична, сексологична и теологична експертиза. Задаваха го роднините, многократно с писма до вътрешния министър - и Слави Трифонов, а самият Иван Демерджиев, както и прокуратурата предварително бяха обявили, че когато тази експертиза бъде готова, ще бъде представена публично. По същия начин, по който на различни етапи от разследването преди това имаше три пресконференции.

Когато обаче в понеделник дълго чаканият брифинг се случи, една част от хората слушаха какво говорят експертите, а други чуха, че все още не са готови 12 от експертизите, включително проучвания, възложени на чуждестранни служби (по друго дело). И само

това бе напълно достатъчно, за да се заподозре политически мотив

в тази пресконференция. Дали този мотив е “Петрохан” да “участва” и в предстоящата кампания за избор на президент, дали е опит за провал на сделки между партията на Румен Радев, от една страна, и ПП и ДБ, от друга, за избиране на нов Висш съдебен съвет и съответно на главен прокурор, зависи от политическите пристрастия на стотиците коментатори в социалните мрежи. Появиха се и двете. Ако това е била целта, имаме добре свършена работа. Затваряне на случая “Петрохан” и началото на сериозен разговор обаче не се случи.

Напротив - на едно място бяха събрани роднини на жертвите, журналисти и блогъри със съмнителна репутация. В същото време е ясно, че ако бяха ограничили достъпа на роднините, скандалът щеше да е още по-шумен.

Пресконференцията не бе дадена само от прокурор, който максимално сбито и сухо да изнесе информацията, а от експертите. Което вдигна силно емоционалния градус - стигна се до заканите на психолога Росен Йорданов, че няма да позволи един педофил да бъде героизиран.

За капак последва и изтичането на самата комплексна експертиза,

която по задание е писана единствено и само за прокурора по делото, а не за домашно четиво. Масовата публика, разбираемо, не е чела много експертизи, още повече че такава досега в новата ни история не е правена. Затова и на част от хората документът звучи повече като обвинителен акт, макар да няма необходимите за това реквизити.

Резултатът е, че не е изключено роднините на жертвите да атакуват изтичането на експертизата в Страсбург. При евентуално осъдително решение цената ще платим всички.

Но по-тежката цена е друга. Тази, че допуснахме една криминална история да се превърне във война на омраза. За което, за съжаление, допринесоха и журналистите, които забравиха, че работата им е да информират, а не да водят кръстоносни походи. И да, със сигурност и ние в “24 часа” сме имали непремерени заглавия, за които дължим извинение, макар винаги да сме се придържали към фактите и сигурните източници. Или като сайта “Биволъ”, който започна в дните преди изборите на 19 април поредица с неоповестявани записи от “Петрохан”, която рязко спря след края на вота. Но и като главния редактор на “Офнюз” Владимир Йончев, който превърна приятелството си с Ивайло Калушев, породено от интереса към пещерите, в лична битка. И забрави, че журналистът не отразява случаи, когато е лично пристрастен. Или като собственичката на “Епицентър” Валерия Велева, която потъпка куп закони и морални принципи, за да публикува първа пълния текст на експертизата, включително с имената на деца и възрастни, които са пострадали от действията на Калушев, но до този момент не бяха обявявани публично. Велева дори поведе кръстоносен поход срещу политици, които вини във връзка с “Петрохан”, включително и със сигнал в прокуратурата. Вероятно следвайки думите на премиера Румен Радев, отправени от училищния двор на 15 септември, че “трябва да се стигне до дъното на тази секта и педофилска организация”.

Удавени в кървавите факти и политическите атаки, губим времето за истинските разговори. А въпросите са много и трудни. Колко българи са готови за ролята на родител? Когато да отглеждаш дете, стане трудно, има ли кой да помогне на майките и бащите? Когато видим дете в опасност, пука ли ни, или подминаваме, защото не е нашето? Образователната ни система пази ли децата от опасности, когато родителите са неспособни?

А правоохранителните органи годни ли са да помогнат на човек в опасност? Как е възможно 36 години след края на комунистическия режим офицери от ДС да имат влияние в сегашните ни служби? Къде е църквата в обществения живот, за да ни пази от секти? Готови ли сме да живеем по правила и закони? Способни ли сме всички ние, но най-вече политиците, да носим отговорност за грешки и недомислени действия? Хрумва ли ни, че ако ни направят забележка, вероятно има основание?

И много други, на които в момента отговорът е “не”. Тези въпроси трябва да се обсъждат масово в социалните мрежи, в медиите, в парламента, в училищата, в църквата. Ако не започнем веднага, няма да затворим раната “Петрохан”, а ще родим и отгледаме следващо чудовище.