Проф. Веселин Методиев: Ако на 1-и тур Гюров доближи 600 хил. гласа, ще е краят на раздробеното дясно

Андрей е приличен човек, с прекрасно семейство, със силни, ясни етични правила на поведение, казва историкът и бивш министър на образованието

Още акценти от интервюто:

Завистта, злобата, неумението да се смириш повишават свръхтревожността на българина ­ причина за омразата в обществото

Създаването на разделение води до недоверие, а то ­ до паника и хаос, в който побеждават крайностите

Разликата с предишното пълно мнозинство е, че Иван Костов имаше визия, сега има андрешковщина

Кампанията започна, когато Илияна Йотова назначи Андрей Гюров за премиер. И вече 6 месеца и двамата се държат добре, а такова нещо досега не се е случвало

В политиката се увеличиха простите хора. На тези с повече знания и умения тя вече не им е интересна

Като българин и патриот ме вълнува, че България бе спомената като част от стратегическа задача на ЕС в речта на Фон дер Лайен. Вярвам, че ще използваме шанса си

- Правим това интервю след годишната реч на шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен - как разчетохте посланията ѝ вие?

- С уговорката, че не съм гледал цялата реч, а само акцентите от новините - различното бяха две неща, към които имам опредена симпатия. Първото е канадският министър-председател Марк Карни. Преди време в интервю по повод новостите на Тръмп той беше казал, че трябва да се върнем към стойностното и да прочетем отново Вацлав Хавел - “Властта на безвластните”. Когато видя такъв текст, се вторачвам в човека, който го е създал. И сега същият този човек, Карни, даде нов тон с предложението Канада да стане вид асоцииран член на ЕС. С това се дава нов тласък на огромен брой хора, Канада е огромна държава. В чисто икономически план е много добре. А и поради ценностни причини - това е истински приятел на европейските ценности. За човек като мен това е страшно хубаво.

И второто, като българин и патриот ме вълнува да чуя в тази реч изричното споменаване на възможностите България да бъде част от една стратегическа задача, свързана с движението на хора, на стоки и прочее. Това е една от ценностите на ЕС.

- Какъв знак е това за България - поставянето ѝ в центъра на тази бъдеща свързаност между Европа и Азия?

- Знак, че трябва да помним този наш подарък от Аспарух - живеем на това място, имаме такова предимство, сега то е получило реално изражение в ситуации, в които се търсят нови инфраструктурни решения. Радостен съм, че България има шанс. Вярвам, че ще го използва.

- Догодина стават 20 г. от влизането ни в ЕС. Защо българинът, въпреки че е европеец в сърцето, продължава да се колебае дали тази Европа е нашата Европа? И нямаме единство и по тази тема, която, заедно с влиянието на Русия, се включва и в предизборната кампания?

- Ще дам пример с нашето желание да станем член на ОИСР - последната голяма организация, която България може да си постави като цел след постигнатото. Там са изработени критерии, по които се преценява коя държава в какво състояние се намира. Един от тях е самооценка - как се оценяват хората. Ние по част от стопанските критерии за благоденствие сме в много добро състояние. По самооценка сме ужасяващо зле, за разлика от други държави - членки на ЕС.

Защо е този комплекс за малоценност, е дълга тема и не искам да влизам в нея. Аз съм любопитен към историята на българската интелигенция през последните 150 г. Познавам тези залитания, страхове, безпокойства. Имаме такъв тип комплекс като цяло. Разбира се, той е атакуван периодично от силни групи на българската интелигенция, които не се отчайват, а обратното - дават кураж. И фактически през такъв тип малки общности българското общество напредва. Сега е пак така. Така беше и преди 20 г., така е било и преди 120. Ще го видите и в големи държави като Франция, Германия дори. САЩ, горките, изпаднаха в страшна криза с избора на човека Тръмп. И сега там има интелигенция, която окуражава американците и казва: “Сбъркали сме, но ще вървим напред”. И ще се оправят. България също. Според последната социология, която съм гледал, над 55% искат да сме част от Европа, а 17% не искат. Не е нещо различно отпреди години. Пълно съгласие няма да има. И за това си има причини. Основната е, че ЕС премина през много трудно време и все още не е излязъл. Наивно се смяташе, че сме минали през някакви човешки грешки и няма да ги повторим. Няма такова нещо - ние, хората, обичаме да си повтаряме грешки.

ЕС преживява трудно време. Имаше крайни неща, които някои наричат либерални, за да ударят либералната демокрация. Това е пропаганда на Кремъл. Те може да са либерални, може да не са, но бяха крайни. Може да са консервативни и пак да са крайни. Крайностите пречат, защото създават разделяне. Създаването на разделение създава недоверие. Създаването на недоверие създава паника, хаос. Представяте ли си Европа през 2027 г., в която изборите в Париж са спечелени от Льо Пен, а “Алтернатива за Германия” е станала първа сила с над 50% - то може да се случи, защото хаосът и паниката водят и до такива резултати. Но това нищо не значи, то е конюнктура. И за всеки, който има историческо мислене, е ясно, че тази конюнктура живее кратко и свършва. Въпросът е да не се поддаваш. Видял съм много, историк съм по професия, затова съм толкова спокоен. И мога да го доказвам с примери от историята на Европа.

- И не трябва да се притесняваме от това, което сега се случва в Европа, защото ще е кратковременно?

- Разбира се. Трябва да правим друго - да се мобилизираме като общности, малки, интелигентски, медийни общности, да си свършваме още по-добре работата. И това е гаранция за по-бързото преодоляване на ситуацията. Ако сме лениви, което на юг в Европа е характерно, тогава целият процес ще стане по-бавен.

- Не мислите ли, че разединението в България не е заради ленивост, а по-скоро заради омразата, която продължава да се насажда между хората? Пример са и последните години на политическа криза с разединение по всяка тема. Ето сега и по “Петрохан”...

- Има нещо различно след COVID-а. Това, което аз усетих и видях е, че се качи обемът на озлобение и започнах да си мисля: “Защо станаха толкова лоши хората? Защо се държат така лошо?” Имам няколко отговора. Единият е, че завистта - “не съм толкова добре, колкото другият”, е породила злоба. И когато около теб има трагична ситуация - да измират хора, а към 38 хил. души починаха по време на пандемията - това поражда друг тип ожесточение и страх. Тоест след завистта страхът е друг фактор на озлобение. Като прибавим традиционното българско нерелигиозно живеене - ние смирението не го познаваме, защото не сме вярващи хора. Ние знаем кога се боядисват яйца и се правят козунаци. Това ни е християнството, то е битово. И тези фактори - завистта, злобата, неумението да се смириш, всичко това е повишило тази свръхтревожност. Има публични хора, не само политици, които се озлобиха и говорят страшно лошо.

- Да, но омразата и разделението се насаждат допълнително от политиците.

- Защото сред политиците се увеличиха простите хора. Това е друг проблем. Защо се увеличиха? Защото тези, които имат повече знания и умения, намират професионална реализация далече от политиката и тя престава изобщо да им е интересна. Не беше така 90-те години и това обяснява защо тогава имаше толкова много непрости хора в политиката. Защото възможностите за реализация бяха малко.

- А кой е авторитетът на българина днес? Може ли да се появи човек, който, като каже нещо, да му повярват на 100%?

- Обикновено навсякъде по света големите авторитети са писатели, артисти, музиканти. Тях ги обичат милиони. При нас това е уважение и обич от стотици хиляди. Затова гледам как се държат такива хора. Тази година едно момиче получи страшно много популярност и започнах да следя как говори, за да разбера ще стане ли авторитет.

- Дара ли визирате?

- Да. И видях как хората в екипа ѝ започнаха да ѝ дават съвети. Започна да говори добре. Тя произнесе политическо послание в сградата на Министерския съвет пред г-н Радев, което беше доста сериозно. Напомни за какво са му повярвали хората. Когато една звезда започне да говори по този начин, тя може да стане авторитет. Дали госпожата ще стане, не знам, просто описвам механизма, по който се случва. Такива хора в България имаме в артистичния свят. Да не казвам имена, защото ще бъдат много субективни, това са мои любимци. Един авторитет не може да е 100% обичан от всички, но голямата част от тези хора носят със себе си светлината на водачи на националната общност.

Имаше период в началото на века, в който, съзнателно или не, бяха унищожени много авторитети. Хора, за които ми е било много мъчно, имаха страхотни качества и бяха талантливи, сякаш спуснати от небето. Такава беше г-жа Вера Мутафчиева, унищожихме я като авторитет. Сега може би книгите ѝ ще я върнат.

- Тъй като направихте аналогия с 90-те, ще прехвърля темата към друга една аналогия - днес Румен Радев има пълно мнозинство за първи път от 25 г., от времето на Иван Костов и вашето правителство. Как стоят отстрани, къде грешат?

- От социологическите агенции виждам, че това управление изхаби над 10% доверие за няма и три месеца. Това е много. Ако го сравня с нашето време - може би година е трябвало, за да се изхабяват 10%. Това е първата разлика. Втората е силата на водачите. Г-н Радев за мене не се е приближил до Иван Костов от 1997 г. Костов имаше визия какво иска да направи следващите 4 години със съзнанието какво губи, правейки го. Това виждаха и хората отвън. Залогът беше огромен. Днес не ни е ясно какво иска водачът на изпълнителната власт. Това да го виним, че слушал Кремъл, че искал да се хареса на всички... Това е някаква хитрина, андрешковщина. Не работи и изобщо не е никаква визия. А е някакъв път да съхраниш някакво доверие, но се вижда, че не се съхранява.

На следващо място - да си водач на мнозинство - ей богу, питайте Екатерина Михайлова - това е страшна мъка, трудно е. При г-н Витанов няма усещането, че носи върху себе си тези трудности. Струва ми се даже, че му е лесно. Поне това излъчва.

- Може би депутатите днес са по-послушни, а не като по ваше време.

- Може да са различни. Но си има всекидневие на трудностите, защото движиш огромно законодателство.

- Те изпускат ли момента за реформи?

- Ще дам пример със себе си като министър на образованието, защото иначе е грозно да упрекваш. Беше ми казано, че трябва да се направят 10% съкращения. И аз като бивш шеф на архивите, в които работеха 1000 души, си го представях като лесно нещо. Да де, ама се оказа, че са 220 000 щатни бройки и аз трябва да съкратя 22 хиляди. Уплаших се от числото, истински. Съкращавах празни бройки, имаше много, защото децата бяха намалели, но не и да стигнем 22 хил. Накрая през есента се оказа, че 8700 души е трябвало да напуснат работа. Това няма да го забравя, докато съм жив. Казвам го обаче заради друго - когато си изправен пред такива страшни неща, трябва да ги свършиш. Иначе за какво си там - да те дават по телевизора?

Това, което очаквам като промени и реформи, не е което беше при нас. Аз съм се заклел за вицепремиер и министър, когато в българските банки имаше 0 лв. А тези хора влязоха в управление, когато в края на миналата година българските банки съобщиха, че имат 100 млрд. лв. Но и при тях има големи предизвикателства, трудното е, че трябва да намалят разходите, а не го правят. Чакаме новия бюджет.

- А имате ли очаквания, че за ВСС нещо ще се промени?

- Мисля, че ще се намерят тези 11 човека. Виждам част от кандидатурите, които познавам и им вярвам. Аз повярвах на г-н Дечев и от поведението му като министър. Вярвам на г-н Вучков, който ми е колега в НБУ. Дано всички са като тях. Това са свестни хора, даже ще ползвам една дума отпреди 90-те години, която много обичам - това са прилични хора. Днес не се употребява много, защото не може да се напълни със съдържание.

- Точно преди 20 г. вие бяхте кандидат за президент на ДСБ, днес сте част от инициативния комитет на Андрей Гюров. Какъв съвет бихте му дали?

- Говорих с Андрей, казвам малкото име, защото го познавам отпреди няколко години и сме си създали лични отношения. Това, което смятам, че трябва основно да прави - и той го прави - е да е абсолютно верен на себе си. Защото той е приличен човек, с прекрасно семейство, със силни, ясни етични правила на поведение. Това всички го видяха по времето, в което беше министър-председател. И когато ми се обади за инициативния комитет, веднага потвърдих. Вярвам, че той би бил много полезен. Правилно беше, че отказа да е партиен кандидат. Каза: “Ако ще бъда кандидат, ще е на някаква гражданска енергия”. Има такава и в обществото, и в инициативния комитет.

- Гюров и Кандев се превърнаха обаче повече в TikTok герои, това добре ли е?

- Не знам, не познавам социалните мрежи. Имам телефон, по който говоря, гледам какво е времето и какво става с “Манчестър Юнайтед”. Общувам много лесно с младите хора в университета, въпреки че те скролват. Така че, ако това е път към младите, добре.

- Грешка ли беше ПП и ДБ да отхвърлят протегнатата от ГЕРБ ръка? И Костов говореше за общата кандидатура.

- Това са прийоми на политическа игра. Не е грешка. Защо г-н Костов го е казал - питайте него. Защо г-н Борисов го е казал - пак той ще отговори най-добре. Идеята за общ кандидат не беше работеща. Нямаше механизъм, по който да се реализира. Тази идея проработи само един път и то блестящо и това се дължи на двама души - покойния Стефан Савов и Иван Костов. Те създадоха възможността за предварителни избори, в които участваха близо 900 хиляди. Това беше чудо, което смени електорално България. Но чудесата не се повтарят. За да имаш успешни предварителни избори, трябва да има човек, който е готов да загуби. Не кандидат, а партиен човек, който да понесе върху себе си цялата отговорност. При нас и Савов, и Костов бяха готови да поемат върху себе си отговорността. Никой не го разбра. Хора с характер и воля от тази височина днес няма.

- Ако стигне балотаж, Гюров трябва ли да търси подкрепа от Борисов?

- Не знам. Виждам, че Борисов се е оттеглил, не е фактор в тези избори. Това, което чувам и към което проявявам доверие, е, че е загрижен за партията - да не се разпадне, и за това са му важни местните избори. Пътува много, т.е. върши нещо правилно. Трябва да мотивира хората си да се сблъскат челно с тези, които управляват, за да може да спечелят след това местните избори. Дали ще успее, не знам.

- Независимо от резултата на Гюров може ли той да стане обединител на раздробеното дясно?

- Още на първия етап ще видим дали Андрей Гюров ще стане носител на например 600 хил. гласа, защото това означава край на раздробеното дясно. Какво ще се случи със самите политически партии - дали ще се окрупнят, дали ще направят някаква коалиционна формула, в която да припознаят Гюров като техен лидер - това не знам. Но това, което ме питате, зависи от този факт. Ако аз съм кандидат и зад мен са застанали 600 хиляди, кой ще ме спре да не кажа, че съм водач на тези хора? Естествено, ще бъда.

- Тоест има път към нов проект?

- Разбира се, че има път. И не само на тези избори. Ще се появи и догодина такъв път. С местните избори, защото тогава ще има също възможност. Това са неща, които за един историк не са приятни да ги коментира, защото трябва да гадаеш. Аз не обичам да гадая. Аз съм човек, който се занимава с това, което се е случило, а не с това, което ще се случи.

- А начинът, по който тръгва кампанията - от едната страна “Петрохан”, от другата казусът с помилването. Такава ли ще е?

- Кампанията започна в деня, в който г-жа Йотова назначи г-н Гюров за министър-председател. Доколко тя е преценявала ситуацията, доколко той - те си знаят. Но за мен тя започна тогава. И оттогава това, което виждам, е, че и двамата се държат по един доста приличен начин, което не се е случвало. Повече от 6 месеца те се държат добре. Около тях някакви хора създават ситуация на конфронтация, противопоставяне...

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