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Само в "24 часа" на 18 септември: Безплатен 5-минутен скрининг с AI търси 4 болести, от които се ослепява

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Само в "24 часа" на 18 септември четете:

За първи път - безплатен 5-минутен скрининг с AI търси 4 болести, от които се ослепява

За 6 г. вместо за 6 месеца ремонтират два гранични пункта със Северна Македония

Ако на 1-и тур Гюров доближи 600 хил. гласа, ще е краят на раздробеното дясно - интервю с историка проф. Веселин Методиев

Бактериите обезвреждат нов антибиотик за 3 г., а се чака 30, за да лекува отново

С чуване се затваря раната "Петрохан", не с политика - анализ на Виктор Иванов

Вижте първите страници на "24 часа" от 18 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                   

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