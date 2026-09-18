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Борисов чака на брега на реката - виж оживялата карикатура на Ивайло Нинов

Ивайло Нинов

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Анимация карикатура на седмицата от автора на "Малкия Иванчо" Ивайло Нинов.

Всяка седмица очаквайте нова карикатура с хумористичния поглед към събитията, представен от Ивайло Нинов.

Останалите карикатури вижте тук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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