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Завещание на седмицата: Тръмп прати Канада в прегръдките на Брюксел

Александър Трайков

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Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен прегръща канадския премиер Марк Карни СНИМКА: РОЙТЕРС

Историята понякога има странно чувство за ирония. Владимир Путин тръгна да спира разширяването на НАТО чрез нахлуването си в Украйна. То обаче мотивира Финландия и Швеция да се откажат от десетилетия на военна неутралност и да влязат в Алианса, който сега е по-голям от всякога преди. Отвъд Атлантика може би наблюдаваме подобен парадокс. Икономическият натиск на Доналд Тръмп върху най-близкия съсед на Щатите приближи Канада все повече към Европа.

Вижте още в завещанието на седмицата с Александър Трайков: 

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен прегръща канадския премиер Марк Карни СНИМКА: РОЙТЕРС

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Завещание на седмицата: Тръмп прати Канада в прегръдките на Брюксел