Саня Армутлиева: Да инвестираш в артисти в България, е икономика на търпението и въпрос на инат

Всяка стъпка, която сме направили заедно с DARA, е била вярна

В началото на септември DARA обяви, че напуска "Вирджиния Рекърдс" и поема по самостоятелен път. Новината сложи край на едно от най-дългите партньорства в българската поп музика през последните години и неизбежно повдигна въпроса какво стои зад това решение. За първи път след раздялата Станислава Армутлиева говори за случилото се, за плановете за международната кариера на DARA след "Евровизия" и за годините работа, преди да дойде големият успех.

- След близо 10 години съвместната ви работа с DARA приключва и тя вече няма да бъде част от “Вирджиния Рекърдс”. Кога разбрахте, че иска да продължи сама, и изненада ли ви това?

- Разговори за трансформация на отношенията ни започнаха буквално дни след победата. От моя страна приоритет беше колкото се може по-бързо енергията от тази екстремно позитивна случка да бъде превърната в моментално начало на международна кариера за DARA. Фокус стана това зад нея да има международен екип, който да започне да работи веднага, територия по територия, с фокус върху ключовите за нея държави и паралелно да има международен букър и агент, за да се появи тя на най-важните летни фестивали и на събитията, за които започнахме да получаваме покани. Запазихме и дата за Арената в София, защото мисля, че и българският пазар трябва да остане приоритет. Паралелно организирахме сесии на DARA в Стокхолм, за да бъдат оформени максимално бързо контурите на предстоящ албум. Репертоарът е едно от най-важните неща. Работата по опции за следващ сингъл беше започнала още преди “Евровизия”, но след победата изборът кое да е следващото парче стана още по-важен. Планът първоначално беше Virginia Records да продължи да използва международните си контакти и да я консултира за международната ѝ кариера, като при нови условия продължи да я менажира и ко-продуцира локално. Преговорите преминаха през различни етапи и накрая

DARA в крайна сметка

реши да прекрати договора си

с нас. Бях подготвена

за подобно развитие

Това е често срещана хипотеза и в световната музикална индустрия след рязка промяна в статуса на артиста. Дара по време на голямата ѝ победа на “Евровизия”

- Смятате ли, че решението на DARA е естествен етап от развитието ѝ?

- Времето ще покаже. Имаше и различни други опции, които са не по-малко естествени.

- Каква е вашата лична равносметка за годините, които извървяхте заедно с DARA?

- Равносметката е, че да развиваш артист в България, е икономика на търпението и ината да продължаваш, но че си струва. Всяка стъпка, която сме направили заедно, е била вярна. Една от най-важните трансформации през годините - DARA да не остане само изпълнител, а да се превърне и в автор, който е достатъчно уверен да създава собствена музика и текстове в екип със съмишленици и приятели от цял свят. Предизвикателството да осигуриш кариера на един артист на собствената ни територия, но в същото време да инвестираш в подготовката му за евентуален голям световен момент е почти парадоксална активност.

- Когато започнахте да работите с нея, имахте ли ясна представа какъв артист искате да бъде тя, или това се изгради постепенно през годините?

- Аз не вярвам, че един продуцент трябва да си представи артиста и да се опита да го изведе до тази своя представа. Основното, което аз и екипът ми правим, е да следваме вълната на всеки артист, да разберем той как си се представя, какво иска, за какво мечтае и да направим всичко възможно да му помогнем да осъществи своите идеи и даже да ги надхвърли. През 34-те години, откакто работя в музикалния бизнес, съм натрупала инстинкт и познание за това по колко различни пътища можеш да стигнеш до успеха.

- Има ли решения, за които днес си казвате: това можехме да го направим по друг начин?

- Не си губя времето с това да размишлявам какво е можело да бъде, мисля, че дори грешките са верни. Гледам напред.

- Как се стигна до работата с Илиас Кокотос и K2ID Productions за “Евровизия” и каква беше ролята на “Вирджиния Рекърдс” в проекта?

- Това беше моделът, избран от БНТ за реализиране на българското участие в “Евровизия” с оглед на наличния бюджет. Той предвиждаше външен екип да поеме финансирането и организацията на проекта. В този смисъл всички участници в селекцията и техните мениджъри и лейбъли предварително трябваше да се съгласят, че ако спечелят селекцията и правото да представят България, ще работят с избрания от БНТ външен екип. Virginia Records на първо място развива кариерата и уменията на артисти и автори, които да са напълно готови да излязат на такава голяма сцена и да имат шанс за успех. Това с пълна сила се отнася за DARA и за десетте години работа с нея. Имахме артист, достатъчно добре подготвен за тази напрегната, но извънредна възможност. На второ място имахме песен, в която и DARA, и аз силно вярвахме от момента, в който беше написана на нашия творчески лагер за писане на музика и затова предложихме Bangaranga да стане една от песните, за които да бъде гласувано. Гръцкият екип я хареса и предприе действия за придобиване на правата върху записа. Наред с това, при евентуалното ѝ избиране следваше да бъде осигурено съгласието на всички автори за промени, необходими с оглед на регламента на “Евровизия”. Когато DARA спечели българската селекция, срещу нея и мен се изсипа неподозирано количество злоба. Застанахме до нея, организирахме моменталното ѝ пътуване до Румъния, където да започне работа с музикалния продуцент Моноир и гръцкия автор Димитрис Контопулос, за да увеличат малко продължителността на песента, налагаше се и промяна в текста. Паралелно организирахме и съдействахме за създаването на хореографии, костюми, репетиции с танцьори за представянето на трите песни за финала на селекцията и координирахме нова фотосесия, за да могат да бъдат направени обложки за трите песни, а после подпомогнахме подготовката и снимките на видеото към Bangaranga, финансирано от гръцкия екип. По средата на целия този процес имаше и сесии в студиата ни, които DARA поиска, с някои от най-добрите български автори, за да създават нов репертоар за нея на английски. Едно от парчетата, които тя пее в момента на някои участия Ich Liebe Dich, беше създадено именно тогава. После започнаха доста пътувания - за репетиции, за промотиране, ние правехме цялата координация на самолетни билети, логистика, настаняване, бюджети, технически детайли за всяко участие, комуникация с организатори, озвучители и всичко друго, което се налагаше, както и член на нашия екип пътуваше навсякъде с нея, с изключение на престоя ѝ в Атина. Започнахме и планиране на цялата кампания - организирахме интервюта с огромно количество чужди медии и направихме план за осигуряване на подкрепа от българите в чужбина. Работихме добре и с гръцкия екип, които са страхотни професионалисти в областта на “Евровизия”, с много опит и достатъчно познанства, за да осигурят TikTok успех, както и да убедят най-добрия режисьор и хореограф да работи за представянето на DARA и България. Преди да се съгласи, Фредрик Ридман поиска изрично да има разговор с артиста и мен като неин мениджър, за да е сигурен дали има шанс да сме на една честота. DARA получи възможност да работи с един от най-добрите вокални педагози в Гърция - Виктория Халкитис, която беше и неин беквокал по време на конкурса. Паралелно ние организирахме и обезпечихме почти ежедневни онлайн репетиции с един от най-добрите вокални педагози у нас - Искра Милкова, която дойде, за да ѝ помага и във Виена. И на нея искам да благодаря за подкрепата към DARA. Освен нея, във Виена бяха няколко човека от екипа на “Вирджиния Рекърдс”, защото имаше огромно количество работа, с която ние трябваше да се заемем, основно свързана с координация и медии, както и със събитие за българската общност в Австрия. Това описание на работата ни дори не е с претенция за изчерпателност. Останалото е вече история.

Изумена съм от откровените

лъжи и абсурдни твърдения,

разпространявани от хора, които постоянно търсят платформа, на която да развихрят омразата си.

- Защо DARA не стигна до “Евровизия” по-рано? Обсъждали ли сте през годините подобна възможност?

- Кой да стигне до “Евровизия”, не зависи нито от мен, нито от който и да е лейбъл, а от БНТ. Те решават как да организират участието на България в конкурса и дали изобщо да участват. През 2017 година Кристиан Костов спечели тогава историческото второ място за България и отново “Вирджиния Рекърдс” стоеше зад тази победа, заедно с великолепен международен авторски екип, воден от Борислав Миланов, който ко-продуцира с нас Beautiful Mess. Това беше резултат от перфектна колаборация с екипа на БНТ, воден от Вяра Анкова тогава.

Формулата за финансиране беше справедлива - БНТ покри разходите за участието на България - има такса, дължима за това участие към EBU, както и разходите по сценичното представяне. Ние и екипът на Боби Миланов покрихме разходите за записа, видеото, фотосесията, костюма и целия маркетинг, за който имахме и сделка с международен партньор, който повярва в проекта още преди да достигне до финалите на “Евровизия”. На следващата година отиде сборна формация EQUINOX и оттам нататък БНТ взе решение, че ще търси само партньори, които имат финансовата възможност да покриват всички разходи, срещу правото да решават и кой артист ще представя България.

Това е все едно да решиш, че на олимпиадата да представят България ще отидат само спортисти, които могат да си платят всички разходи. Аз вече бях видяла колко изумителна платформа за изява на талантливи български артисти може да е “Евровизия”. Писах писма до БНТ, обяснявайки колко е важно изборът да не се определя от това кой може да плати всички разходи, отговориха ми, че това е публично частно партньорство и че са готови да разговарят с всеки, който може да предостави банкова гаранция в размер, двоен на лицензионната такса за участие в конкурса.

Писах до Комисията по култура и медии в парламента с протест, който никой от индустрията не пожела да подпише, като това доведе до изслушване в парламента на тогавашния директор на БНТ и мен. Някои членове на комисията ме атакуваха, че се боря за личния си търговски интерес, както и че “Евровизия” е “Златен Орфей” за комсомолци. Имаше запис на това изслушване, отворете и го изгледайте. След него БНТ реши изобщо да не участва, защото, след като отпадна опцията проектът да бъде реализиран по досегашния модел, нямаше откъде да вземе средства. Казаха ми, че ако осигуря целеви бюджет специално за участието в конкурса, ще го отворят към целия пазар, което щеше да мобилизира сектора и да ни върне в конкурса.

Ходих на среща с

министъра на финансите

и той обеща съдействие,

но правителството падна. И така. В крайна сметка решението на БНТ и изпълнителния й директор Емил Кошлуков да се върнем на “Евровизия” беше вярно решение и изборът на гръцкия екип също. Можеше обаче да бъде предвидена възможност поне част от продуцентските и изпълнителските права да останат в България.

- Имало ли е през тези 10 години други опити DARA да излезе извън българския пазар, за които публиката не знае?

- Още първият ѝ сингъл “К'во не чу” излезе и с англоезична версия и беше лицензиран в пет територии, включително Хърватия, Румъния, Полша, Русия, Гърция. Има огромно количество проекти, които излизаха в две версии - българска и английска, с идеята да генерират статус на DARA и извън България. За първи път заведох DARA в Стокхолм за сесии за песни за “Евровизия” през ноември 2017 г. заедно с Михаела Маринова, Pavell и Venci Venc. Последваха сесии и колаборации с гръцки и румънски артисти и продуценти, влезте в канала на “Вирджиния Рекърдс” в YouTube и се върнете в годините назад, ако искате да ги откриете. С цел износ на българско креативно съдържание и създаване на конкурентни песни за световна сцена започнахме да организираме и първия международен творчески лагер за писане на музика у нас - Sofia Songwriting Camp. Вълшебно преживяване, страхотен опит, образователна платформа, урок по колаборативен процес, реален инкубатор на страхотен музикален репертоар. Тази година през ноември ще е шестото му издание. Благодаря на всички, които още от началото повярваха в тази моя идея и ме подкрепят. Именно на този камп през 2023 година беше създадена Bangaranga. Междувременно един от проектите на DARA - Mr Rover, беше избран за водещ сингъл и заглавие на албума Rover на една от най-големите K- Pop звезди KAI. Това обърна очите на голяма световна публика към нея - и като артист, и като съавтор на песента. Направихме и сериозен опит в Италия с парчето In My Head, което доведе до ключови нейни участия на важни събития там. Платихме и на специализирана агенция, която да осигури еърплей на парчето в италианските радиостации и музикални телевизии. Много е лесно да омаловажаваш труда и усилията на продуцента, без да направиш каквото и да е усилие да се запознаеш и проследиш цялата история и фактите.

- Когато един артист постигне голям успех, може ли изобщо да се каже чия е заслугата - на самия артист, на продуцента или на екипа около него?

- Категорично успехът е резултат от дългогодишни усилия на много хора на всички нива. Голяма част от тях дори не ги изброявате във въпроса.

- Какво се случва оттук нататък с песните на DARA, продуцирани и издадени от “Вирджиния Рекърдс”? Кой държи правата върху тях и ще може ли тя да продължи да ги изпълнява на живо?

- Тъй като сме техни продуценти или ко-продуценти, продължаваме да ги разпространяваме и да се отчитаме към DARA за генерирания приход. Да, имаме договорка тя да има права да ги изпълнява на живо, каквото и виждате, че тя прави.

- Какво според вас публиката не разбира за отношенията между артист и продуцент?

- Никой не се интересува от хората зад сцената и техните усилия и така е нормално, защото лицето на целия екип зад който и да е музикален проект е артистът. Между другото, незаслужено хората не се интересуват от авторите, а те са толкова важни. Ако добре сме си свършили работата, артистът би трябвало да има милиони фенове, които да го обожават. Продуцентът от своя страна не се надява и не търси обожание. В България, където приходите от дигитални платформи, дружества за колективно управление на права, физически продажби са пренебрежителни и където основният приход е от живи изпълнения, да инвестираш в артисти, и то години наред, е икономика на търпението и въпрос на инат. Питайте всички, които някога са инвестирали или продължават да инвестират не в себе си, а в други талантливи хора, а и да поддържат екип. Не са много у нас. Най-важното за мен и за нас всеки ден е да си свършим добре работата, да придвижим света на всичките си артисти, автори, партньори и като цяло индустрията, напред.

- Къде свършва ролята на продуцента и започват решенията на самия артист?

- Продуцентът е като

барометър, всъщност

артистът трябва да е водещ

със своята идея накъде иска да върви творчеството му. За мен всеки артист трябва да може сам да пише песните и текстовете си, да генерира идеи за клиповете си, да знае на какво да прилича стайлингът му, да формира вярно присъствието си в социалните мрежи и т.н. Ние би трябвало да откриваме най-талантливите хора, да повярваме толкова силно в тях, че да сме готови да рискуваме времето и средствата си, трябва да им отваряме всякакви врати, да решаваме ежедневно проблемите им, да мислим стратегически за реализацията им, да сме подкрепа в тежки моменти, да сме свързочник и да ги събираме с най-необикновени хора, да правят музика, колаборации, да учат и да стават все по-добри и успешни, да се борим за тях, все едно са наши деца.

- Колко струва всъщност да се изгради един нов поп артист в България? Не само като пари, а като време, хора и работа?

- Това е въпрос, за който ни трябва отделно интервю. Нямам против някой ден да минем през целия процес и какво изисква той. Най-нужните материали обаче освен инфраструктура, екип и средства, са визия за бъдещето, ентусиазъм и търпение. Някой да вярва в теб и да ти подари част от времето и живота си, е безценно.

- Преди години музикалните компании имаха огромно значение за старта на един изпълнител. Днес всеки може да качи песен в интернет и за една нощ да стане популярен в TikTok. Как се промени ролята на продуцента в тази нова среда?

- И като стане популярен в TikTok, го откриват продуценти и започват да го подкрепят. Без екип няма работеща формула за глобален, а и за локален успех. Има най-различни формули на партньорство между звукозаписните компании и артистите – ние сме готови да подкрепяме изпълнителите спрямо нуждите им – инвестиции, маркетинг, възможности за създаване на репертоар с най-добрите автори по света и у нас, продукция, градене на бранд, дигитална дистрибуция, производство и разпространение на физически продукти, сделки с брандове, синхронизации, създаване на концепция и производство на мърчандайзинг, социални мрежи, собствен сайт, букинг на събития, тур мениджмънт, участия в телевизионни предавания и формати, юридическо обезпечаване, репетиционна зала за танци, 24 часов достъп до собствените ни студиа, обучения за музикалния бизнес, администриране на авторски и сродни права - това са само част от нещата, които правим за артистите и авторите.

- През музикалните риалити формати минаха много талантливи изпълнители, но малко от тях успяха да изградят трайна кариера след това. Защо?

- Защото зависи от характера и персоната на всеки, както и от реалната му/ѝ представа какво всъщност е довело до успеха и трудът на колко хора стои зад него. Другата причина е, че няма достатъчно ентусиасти, които да са готови да инвестират в талантливи хора и да са готови да понесат естествения период, нужен за израстването им.

- Какво ни липсва, за да направим голям международен пробив?

- На първо четене - нищо, но всъщност имаме нужда от по-голям пазар, който да расте, защото потребителите оценяват стойността на музиката. Нуждаем се и от политическата воля на държавата да гради законодателство, което защитава правата на творците и още по-важно - да го прилага.

- Кой е най-големият мит за Саня Армутлиева, който продължавате да чувате за себе си и вече ви е омръзнало да опровергавате?

- Успехът е най-доброто опровержение на всички измислици по мой адрес.

- Какво следва оттук нататък за вас и за “Вирджиния Рекърдс”?

- За нас нищо не е спирало и така ще е и занапред. Имаме десетки проекти, по които работим заедно със страхотни артисти и автори. Желаем огромен успех на DARA. Тя го заслужава.