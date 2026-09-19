Вяра Шопова и Алекс Манойлов: Децата са съкровища - в началото са притеснени, но и много любопитни

Не заплатата е водещото. Достойното възнаграждение

обаче е важно за професия, която изисква подготовка и отдаденост, казват началните учители в столичното 119-о средно училище "Акад. Михаил Арнаудов"

- Как избрахте учителската професия?

Вяра: Още от малка усещах, че работата с деца ми носи най-голямо удовлетворение. Средата, в която съм израснала, и примерът на майка ми също ми помогнаха да осъзная, че именно това е посоката, в която искам да се развивам. Общуването с децата, възможността да бъда част от техния път и да виждам как растат, учат и откриват света е нещо, което винаги ме е привличало. С времето просто разбрах, че учителската професия не е случайно избран път за мен, а нещо, което истински усещам като свое призвание.

Алекс: За мен да бъда учител, е чест и голяма отговорност. Още от малък обичам да общувам и да се занимавам с деца и именно това постепенно ме насочи към учителската професия. Винаги съм усещал, че работата с деца ми носи удовлетворение и смисъл. Когато започнах реално да работя с тях, окончателно се убедих, че съм направил правилния избор. Учителската професия ми дава възможност

не просто да преподавам знания, а да бъда част от израстването на едно дете

и да оставя положителна следа в неговото развитие. За мен това е много по-ценно от всяка професионална титла.

- Какво мислят за избора ви роднини и приятели?

Вяра: В моето семейство съм трето поколение учител. Майка ми е учител по музика, а баба ми е била детска учителка, така че изборът ми беше приет като едно съвсем естествено продължение на семейната традиция, ако мога да го нарека така. Разбира се, получих и продължавам да получавам огромна подкрепа от семейството и приятелите си.

Приятелите ми се гордеят с избора ми и често се обръщат към мен за съвети, свързани с развитието и образованието на собствените им деца. За мен това е знак на доверие, който много ценя.

Алекс: Всички мои роднини и приятели са изключително щастливи и горди от избора ми да стана учител. Те проявяват голям интерес към ежедневието ми - постоянно ме питат как е в училище, как са децата и как е преминал работният ми ден. Понякога дори имам чувството, че преживяват училищните ми истории заедно с мен. Особено приятно е, когато виждам тяхната подкрепа и интерес към това, което правя. Смятам, че когато близките ти виждат, че си щастлив и удовлетворен от професията си, няма как да не се радват за теб. Тяхната подкрепа е много важна за мен.

- Чувствате ли се добре материално, стига ли ви учителската заплата и тя ли беше водеща при избора ви на професия?

Вяра: Със сигурност заплатата не е била водещата причина да избера учителската професия. Винаги съм смятала, че човек трябва да избере път, който му носи удовлетворение и усещане за смисъл. Разбира се, достойното възнаграждение е важно, особено когато говорим за професия, която изисква много подготовка, постоянство и отдаденост.

За мен най-голямото удовлетворение идва, когато виждам резултатите от работата си – когато децата напредват, постигат успехи и родителите са спокойни и доволни от развитието им. Тогава знам, че усилията, които полагаме като учители, са имали смисъл. Смятам, че възнаграждението трябва да бъде в съответствие с огромната отговорност и труда, които учителската професия изисква.

Алекс: Честно казано, през годините никога не съм се интересувал какви са възнагражденията в различните професии. Затова и учителската заплата не е била водещ фактор при решението ми да избера тази професия. За мен много по-важни са удовлетворението от работата, отношението на децата и усещането, че това, което правя, има смисъл. Разбира се, материалната страна на всяка професия е важна и смятам, че трудът на учителите трябва да бъде оценяван достойно. Но когато избирах професионалния си път, водещо беше желанието ми да работя именно с деца и да се развивам в тази сфера.

- Как ви приемат децата? Изненадват ли се, че сте толкова млади?

Вяра: Имам огромния късмет да работя заедно с изключителен професионалист с над 40 години опит в учителската професия. Смятам, че това е прекрасна възможност и за мен, и за децата, защото по този начин в нашата класна стая се срещат различни поколения, опит и гледни точки.

От една страна,

като млад учител се стремя да им показвам, че възрастта не е пречка човек да има големи мечти и цели,

стига да е готов да работи усърдно за тях. От друга страна, моята колежка е живият пример, че постоянството, опитът и любовта към професията се изграждат и доказват с времето.

С децата сме изградили прекрасна връзка. За мен е важно да усещат, че могат да споделят с мен и да получат подкрепа в трудните моменти. Същевременно се стремя да бъда и човек, който им поставя граници, дава им посока и ги насърчава да бъдат по-добри – не само като ученици, но и като хора.

Алекс: Децата са истински съкровища. Никога няма да забравя първата ни среща на 15 септември, когато се видяхме за първи път. Те бяха притеснени, но в същото време изключително любопитни и очакваха с интерес какво им предстои. С течение на учебната година изградихме връзка, която ме кара да се чувствам истински щастлив, че съм техен учител.

Децата са много различни и всяко едно от тях има свой характер, интереси и начин да изразява себе си. Именно това прави работата ми толкова интересна. Стремя се да им покажа, че не съм просто човекът, който стои пред тях и преподава урока, а човек, към когото могат да се обърнат, когато имат нужда. Разбира се, границата между учител и ученик винаги трябва да бъде ясна, но вярвам, че доверието е изключително важно.

Когато едно дете не се страхува да сподели с учителя си, тогава вече има истинска връзка между тях

А това доверие се изгражда с време, разбиране и отношение.

- Къде ви срещна съдбата, Вяра и Алекс?

Вяра: С Алекс се запознахме още в университета. По-късно заедно проведохме своята практика в 119-о СУ, а именно тогава и двамата усетихме, че това е мястото, на което бихме искали да направим първите си професионални стъпки. Впечатлиха ни атмосферата в училището, отношението към учениците и най-вече екипът – хора, които са не само отлични професионалисти, но и невероятни личности. Затова след практиката решихме, че би било чудесно именно там да започнем своята учителска кариера. И днес мога да кажа, че това решение беше напълно естествено и правилно за нас.

Алекс: С Вяра се срещнахме още в университета. Помня, че в един момент ни поставиха задачата да изберем училище, в което да проведем педагогическата си практика. Избрахме именно 119-о СУ и така започна общият ни път в училището.

По време на практиката с всеки изминал ден все повече се убеждавахме, че това е професията, която искаме да упражняваме. Беше интересно

от студентската аудитория до реалната класна стая. Така постепенно се случи нещо, което може би тогава не сме си представяли - от колеги в университета се превърнахме в колеги и на работното си място.