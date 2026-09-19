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Само в "24 часа" на 19 септември: Хейтът в истерията “Петрохан” - съботен очерк

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 Само в "24 часа" на 19 септември четете:

Хейтът в истерията “Петрохан” - съботен очерк

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Вижте първите страници на "24 часа" от 19 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

     

                                                                                                                                                                          

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