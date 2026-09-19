Само в "24 часа" на 19 септември: Хейтът в истерията “Петрохан” - съботен очерк

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Само в "24 часа" на 19 септември четете:

Хейтът в истерията “Петрохан” - съботен очерк

10 години по-късно: футболен талант №1 развива бизнес с дюнери

Павел Поппандов може да играе всичко - в сериал е с 19 роли

На 28 г. още при мама и тате! Дундуркаме ли децата, или е просто адресна регистрация?

Лора Добрева минава пеша 120 км за 5 дни, после снима видеа за "Ергенът"

До 6 г. затвор, за който излъже пред нотариус за имот. Преправянето на саморъчно завещание също ще се наказва

Вижте първите страници на "24 часа" от 19 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.