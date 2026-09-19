Как славните римски легионери строили и бранили Перперикон

Свикнахме от разкопките на Перперикон да идват новини за великолепни храмове и мавзолеи от късноримската епоха през III-IV в. Понякога забравяме, че те са били строени с инструменти от великолепни майстори-каменоделци. Не за пръв път в скалния град и около него се намират къси железни клинове, т. нар. „ками", предназначени за контролирано разцепване и разбиване на големи скални блокове от гранит, мрамор и други скални породи. А заедно с тях се откриват и каменоделските инструменти, с които ставала прецизната обработка на квадровите блокове, колоните и другите архитектурни елементи. Находка на римски долабри и копие от Перперикон

Тези дни направи впечатление една находка от близките околности на Перперикон. Става дума за два отлично запазени железни инструмента, които от едната страна са оформени като брадви, а от другата – като кирка и чук. Кръглото отверстие по средата между тях показва, че те са били използвани с дълги и здрави дървени дръжки. Няма съмнение, че това са класически римски работни инструменти, носещи наименованието „долабра".

Името идва от латинския глагол dolare - „да дялам, да подрязвам". Това е желязно оръдие на труда от римската епоха, съчетаващо функциите на брадва, кирка, чук, тесла. Описва се като най-универсалния военно-инженерен инструмент на легионера – с него рязал дървен материал, разчиствал терена, копал ровове за укрепления, разбивал препятствия и поправял лагера. Римската армия печелела не само чрез дисциплина и военни умения, но и чрез способността да превърне почти всяко място в укрепена крепост. Спирането на римската армия по време на поход изисквало упорит труд. Земята трябвало да бъде разчистена, да се изкопаят чимове, да се издигне вал и дървена палисада, да се маркират улици, да се подготвят места за палатки, както и да се осигурят вода, дърва за огрев и пътища за достъп. Ето защо долабрата е използвана по-често от меча, а можела да бъде и опасно оръжие. Именно тя илюстрира разликата между римския легионер и обикновен въоръжен човек. Войникът бил също строител и не само се сражавал, но ежедневно създавал инфраструктура: лагер, път, мост, обсадна линия, място за готвене и живеене. В този смисъл долабрата бил един от символите на мощта на римския легион. Долабра, Римска империя. Австрия. 1-2 век сл. Хр

В Речника за гръцките и римските антики на известния британски класически филолог Уилям Смит долабрата се свързва пряко с изграждането на окопи и разрушаването на вражески укрепления. Този инструмент бил безценен за копаене на ровове, за разхлабване на камъните в защитната стена на противника, за разбиване на дървените порти. Самото изграждане на обсадната линия е започвало от мъже, работещи неуморно с часове с най-прости инструменти.

Долабрата нямала една-единствена форма. Източниците и находките сочат работни инструменти с различни функции: брадвата можела да е в комбинация с кирка, мотика, тесла, тясна глава, подобна на длето, чук. С брадвата режели корени, клони, колове за леки дървени конструкции, а кирката помагала за копаене на твърда почва, къртене на камък, глина, мазилка и по-слаба зидария. Когато острието е подобно на тесла, дървото се обработвало не само чрез цепене, но и чрез обелване. Долабрата се носела в калъф, защото острите ръбове били заплаха не само за врага, но и собственика, както и за ремъците, чантите и багажа. Колоната на Траян, Рим, II век сл. Хр. Използване на различни долабри от легионерите

Описвайки римската армия от I в. сл. Хр., историкът Йосиф Флавий изброява сред необходимите за пехотинците предмети трион, кошница, кирка или мотика, брадва, ремък, сърп, верига с кука и тридневни дажби. Този пасаж често се приема така, сякаш всеки легионер винаги носел със себе си всички тези инструменти. Всъщност в най-малката военна единица, контуберниум, състояща се от осем легионери, не всички носели еднакви долабри, а такива с различни функции. Някои по-тежки инструменти били част от багажа на легионерите, а други са превозвани на товарни животни в обоза.

Долабрата не била стандартно оръжие като пилума или меча, но тежестта и острият клюн я правели опасна в непосредствена близост. Най-известният епизод е от галското Едуанско въстание от 21 г. сл. Хр. Историкът Тацит описва здраво защитените галски гладиатори, крупелариите, срещу които обикновените копия и мечове били неефективни. Тогава римляните грабнали брадви и кирки и удряли тела и брони, сякаш разбивали стена. Този епизод не превръща долабрата в нормална римска бойна брадва, а само свидетелства за това, че е инструмент, който в случай на нужда можел да бъде полезен в боя. Барелеф на преторинец от Поцуоли, въоръжен с копие, II век сл. Хр

Освен от археологически находки, долабрата се вижда в изкуството. Наред с битки, композициите по Колоната на Траян в Рим включват сцени на поход, работа в лагера, строителство и пренасяне на оборудване. Това прави паметника особено важен източник за облика на римската армия от началото на II в. сл. Хр. Там често виждаме долабри, което е много ценно, защото показва не само инструмента, но начина, по който мъжете работят с него.

Но тези дни на Перперикон бе открито и истинското оръжие на легионерите. Става дума за добре запазен връх на копие от типа „хаста". Това оръжие е използвано още от първите римски легионери, а войниците, които го носели наричали „хастати". В по-късните републикански времена хастатите били превъоръжени с копия от типа „пилум" и мечове „гладиус", докато копието „хаста" било запазена за триариите - най-опитните войници в римската армия, съставяли третата и последна войскова линия на легиона, откъдето идва названието им. Изоставена през Принципата, хастата е въведена отново в късноримската армия заедно с дългия меч „спата".

За разлика от късите леки метателни копия от типовете „пилум", „верутум" и „ланцея", хастата не била хвърляна, а използвана като тежко оръжие за близък бой за забиване и промушване. Ето защо острието било масивно, закрепено на дълга около 2,4 м дръжка, обикновено направена от ясен. Това била причината в републиканската епоха хастата да е средство за последна защита при пробив на врага от опитните триарии. В късноримския период пък я използвали за възпиране на варварите, прииждащи на вълни срещу пределите на Римската империя.

Тази и други находки показват, че построената в края на III в. сл. Хр. мощна крепостна стена на Перперикон е била отбранявана от опитен и многочислен гарнизон от римски легионери. През следващите столетия тя на няколко пъти е спасявала скалния град, макар в 378 г. Перперикон да е бил превзет и опожарен от готите след разгрома на император Валент край Адрианопол.