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През последните десетина години в България се наблюдава едно стряскащо явление – ЗАБРАНЕНАТА БАБА.

Изключителната и разтърсваща болка и срамът, породени от явлението, пречат то да бъде публично изнесено и обсъдено.

Оказва се, че в българските съдилища са зачестили делата за режим на виждане заведени от баби и дядовци.

Не от родителя, чието право след развода е отнето, а от баби и дядовци, чието право да общуват с внуците си е сериозно погазено.

Какво означава „право"? И какво се случва?

Говорих с трима адвокати, четирима психолози, двама констелатори и психиатър.

Те твърдят едно и също – сериозен брой от новите „мами" (вече се наричат така) и татковци са започнали да ограничават срещите на децата си с бабите и дядовците им.

Ще опитам да изнеса истината на всички страни в тези 99 % недостойни дела.

Извинявам се предварително, че ще си позволя да обобщя проблемите, давайки си ясна сметка, че всеки случай има своите различни оттенъци във взаимоотношенията.

1. ИСТИНАТА НА РОДИТЕЛИТЕ

Те твърдят, че бабата (предимно тя) и дядото се месят твърде много. Тук обаче свършва старата песен за проблемът между поколенията – майка ми, тъща ми или свекърва ми ми казват как да си гледам детето.

Не, не става въпрос за това. Този проблем датира от векове и е неразделна част от отношенията в рода.

Тук нещата стават далеч по-сериозни. В модерното общество мамите и татковците отиват отвъд – те обявяват съществуването на „сериозна манипулация над детето", „егоцентризъм на бабата" и „умишлено разрушаване на родителския авторитет". „Застрашените" млади започват да поставят условия. В зависимост от възпитанието и характера на младото семейство, тези условия се поставят ясно на масата или започват да витаят негласно във въздуха, създавайки огромно напрежение.

Новите условия за общуване са от типа: „Не можеш да идваш без уговорка! Ще виждаш детето само, когато ние преценим и ти се обадим! Нямаш право да му носиш подаръци!" И невероятното: „Не можеш да оставаш насаме с него!"

2. ИСТИНАТА НА БАБАТА (тъй като е най-честият обвиняем, ще пиша за нея):

В 90% от случаите бабата не разбира причината за тежката присъда, която е произнесена.

Разбира се, че се е намесила.

Разбира се, че е казвала „Махни му шапката, твърде топло е!".

Разбира се, че е напомняла „Десет часа е, няма ли да си ляга!"

Разбира се, че е попитала „Защо трябва да му се купуват маратонки за 100 евро, нали след месец няма да му стават?"

Разбира се, че си е позволила да каже „Вие си вървете в Гърция, но детето го оставете на село, при мен!"

Посмяла е да попита многократно „Пак ли му даваш телефона, няма ли да чете?"

Мърморила е десетки пъти „По мое време нямаше такива неща"

Давала е опасна пръчка на детето в парка.

Изпържила е вредни, мазни мекици.

И докато е гледала в тигана, детето е паднало и си е ударило главата.

Даже е извършила най-страшния грях: Когато бащата е наказал детето и го е изпратил разплакано в стаята му, бабка тихо е прошепнала „Хич да не ти пука!".

Тъй като бабата не разбира характера на извършените от нея престъпления, тя не разбира и присъдата. За нея остава дълбокото усещане за болка, унижение от собственото ѝ дете и несправедливост. Но най-вече огромната болка от прекъсване на връзката с най-скъпото същество на света – внучето ѝ.

3. ЮРИДИЧЕСКАТА ИСТИНА

В българският семеен кодекс правата на бабите и дядовците са защитени. Тук законодателят е направил нещо изключително – защитил е връзката между баби, дядовци и внуци, наричайки я „традиционна за България" и доказано полезна за развитието на детето. Цитирам:

„Установяването на правото по чл. 128 от Семейния кодекс е продиктувано от обичайните и традиционни отношения в българското семейство, а именно по-възрастните родители да подпомагат своите деца при отглеждането на техните деца, т.е. на внуците."

Когато разбрах за този проблем, в моята глава не съществуваше възможност за юридическо разрешение. Не можех да си представя, че е възможно една баба да съди дъщеря си или сина си, защото не ѝ позволява да вижда внучето си.

Оказа се, не само че е възможно, а и че се случва все по-често.

И още нещо – в 80% от случаите бабите печелят тези дела и съдията разпорежда ясно разписан режим на виждане с внуците.

Разбира се, тогава започва истинската война. Въпреки съдийското разпореждане родителите започват да правят всичко по силите си, за да пречат „законно" на това виждане. Вадят болнични, рязко записват децата на плуване, изпращат ги на лагер, правят всичко възможно в разписаните ден и час детето да не може да бъде взето. Единственото решение остават полицията и съдия изпълнител.

Задайте си въпроса кой е най-големия потърпевш от тази война?

4. ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ИСТИНА

Психолозите твърдят, че явлението „забранената баба" обикновено се появява, когато детето поотрасне и започва да заявява волята си – след петата, шестата, седмата година. До тогава родителите нямат проблем да оставят детето при баба, за да могат да излязат вечерта, да си починат малко или да заминат за няколко дни, защото „и те са хора".

Но идва момент, в който е възможно да се появят следните изречения „Искам при баба, не, не искам с вас, искам баба да ме заведе, не може ли вие да заминете, а аз да остана с баба, искам с баба на море, не, баба каза, че така не се прави, пък баба каза, че косата ми ще порасне под дъжда, с баба ми е по-интересно" и най-страшното „искам като баба!".

Точно тогава идва критичният момент.

Той зависи единствено от емоционалната интелигентност и лично самочувствие на родителите. Ако тези две качества липсват, родителите е възможно да бъдат сполетени от „прозрение" : „Тя е манипулатор, иска да ни контролира, иска да превърне детето в свое копие. Няма да го позволим!"

Обяснението не е никак ласкаво за моето поколение. Оказва се, че точно ние сме отгледали деца с липса на емоционална интелигентност и огромно чувство за малоценност.

И сега те станаха родители.

Според психолозите голяма част от родителите в днешния свят нямат цел и смисъл в живота си и са лишени от себе усещане за личната си стойност. Тези родители превръщат децата си в единствен смисъл на тяхното съществуване. Подсъзнателно те се вкопчват в тях, като грижата за децата се превръща в единствена светлина и цел в живота им. Защото само грижата за децата им позволява да се чувстват важни и дори добри хора.

Под лозунга „аз обичам детето си" един родител е в състояние да изгради личния си образ на герой/героиня само защото е станал родител. Това се превръща в титла, висше научно и военно звание и най-вече в абсолютна причина най-после целият свят да се съобразява с него.

Родител с подобни личностни дефицити се превръща автоматично в най-страшен враг на бабата.

За него тя е конкуренция. Животът се превръща в състезание за вниманието на децата. И няма значение дали това е майката, тъщата или свекървата.

Целта е една – да се отстрани конкуренцията!

„Застрашените" родители са в състояние дори да измислят реалност, която да ги подкрепи, изваждайки наяве и сглобявайки пред криво огледало собствените си детски спомени: „Като бях малка, майка ми ме изостави при баба ми. Баща ми ме наказваше до трети клас много жестоко. Майка ми също не се разбира с майка си, всъщност тя с никого не се разбира. Родителите ми са разведени, те са лош пример..."

Изведнъж, след всички изминали години родителите „проглеждат и виждат истинското лице на най-опасния за детето враг"- баба му. И тъй като „властта" е в техни ръце, идва момент, в който те тържествуващо ще упражнят тази власт и ще се произнесат:

„Щом нарушаваш правилата, няма да си виждаш внучето!"

5. ИСТИНАТА НА ДЕТЕТО

„ Баба ме обича много и аз я обичам. Но мама изгони баба, а тя е нейна майка. Значи следващият може да съм аз..."

Това е непреодолим ужас в главата на едно дете. Отхвърлянето на баба му е изключително болезнено. На него му е забранено да я вижда. Връзката е насилствено и рязко прекратена. Един любим човек просто изчезва, без някой да се интересува от детското мнение. За него спира да се говори или започва да се говори с лошо. В семейството започва да се подменя действителността за този човек.

Страданието и болката на отхвърлената баба и на потърпевшото дете е огромна травма, която веднага нарушава равновесието в родовата система. Децата обикновено млъкват, спират да задават въпроси, не защото са съгласни с новите обстоятелства, а защото изпитват страх от отговора. Но най-вече започват да изпитват страх от тези, които им причиняват тази болка, обикновено от родителите си.

Чували ли сте за „синдром на послушното дете"? Онова, което започва автоматично и тихичко да повтаря „Да, мамо! Добре, тате. Обещавам, мамо..."

Детето преминава през следния ад (не непременно през всичките му етапи):

- Дълбоко объркване и неразбиране – защо някой, който до вчера е бил източник на радост, днес е строго забранен?... Започва „шумът" в детския ум.

- Вина – „Баба спря да идва, защото направих нещо грешно..."

- Гняв – капризи, тръшкане, необяснима ярост и неочакван бунт по всякакви поводи, породени от подсъзнателно усещане за огромна несправедливост.

- „Конфликт на лоялност" – детето започва да изпитва вина пред родителите си, че обича „грешния" човек и спира да задава въпроси.

- Дълбока тъга – тъй като съпротивата не дава резултат, детето се оттегля в себе си.

- Приспособяване към болката – защита и оцеляване. Детето е възможно да запази образа на баба си като съвършен, оставайки тайно да мечтае, че когато порасне ще я намери. Или за да спре страданието „се пречупва" и показва отчуждение. Момент, в който родителите си отдъхват, решили че детето е забравило. В действителност болката е само дълбоко заровена.

- Загуба на сигурност – вътрешният свят е разклатен, крехките устои рухват. Появяват се ранните психически проблеми на подрастващия несигурен човек.

ПОСЛЕДСТВИЯТА:

Чували ли сте за понятието „родова съвест"? Това е понятие на съвременната психотерапия „изобретено" от Берт Хелингер и въведено чрез семейните констелации. Преди него още Юнг говори за „колективната съвест". Какво се случва според тази фолософия?

Семейната система (родът) не търпи подобна болка. Родовата съвест започва да търси бърз начин за възстановяване на равновесието, независимо, че личната съвест на тези родители е чиста (те са убедени, че е за доброто на детето). Обикновено започва класическото „повтаряне на отхвърлената баба". Подсъзнателно детето ще започне да повтаря характер, поведение, а по-късно житейски крачки и проблеми на прогонения любим човек. В семейните констелации това поведение се нарича „неосъзната лоялност". Несъзнателно детето ще търси начин да „покаже на света" изключения и да напомня за него. Каквото и да е чуло детето по адрес на изключения, неговите чисти ум и сърце не могат да изпитват нищо друго освен страх, състрадание и подсъзнателна лоялност. И по своя житейски път то вече е „програмирано" да мине през изпитанията предначертани от родителите му, когато в онзи страшен миг са произнесли присъдата.

ЕДИНСТВЕНАТА ИСТИНА:

Родителите са най-важни!

И независимо от явлението, което описвам, тази е абсолютната истина.

Но ще изведа докрай това, което искам да кажа точно по този случай.

В този случай „дълбоко загрижените" за детето си родители, всъщност не се интересуват от детето.

Защото детето се чувства прекрасно с баба си.

Проблемът е техен, на родителите. Страшната баба дразни тях, укорява тях, предизвиква тях, застрашава тях и съперничеството е с нея.

И те решават да се отърват от нея, „за да живеят спокойно".

Остава единственият важен въпрос в уравнението:

Не е ли най-важно детето?

Не е ли най-важно около детето да има възможно най-много хора, които го обичат?

И ако тези хора не се разбират добре по между си, не трябва ли да преодолеят това, за да е щастливо детето?

Питам се: Защо преди можеше, а сега вече е невъзможно?

Какво им е на новите родители?

По-страшни ли са новите баби?

Помня баба ми (майка на татко).

Чак на 17 години разбрах колко трудно е било за майка ми да понася свекърва си. Но аз имах баба, която... пушеше постоянно, играеше карти, четеше книги, слушаше музика, събираше хора, шиеше, говореше немски и за мен беше страшно любопитно да се въртя около нея. Никой никога не ми я забрани. Едва преди няколко месеца, на 56 години разбрах истината за нейния тежък живот и оцеляване.

Помня моята свекърва.

Тя ми причини страдание, което едва ли някога ще мога да забравя. Помня първата Коледа, в която синът ми попита „Може ли да отида при баба и дядо?", а аз излязох, за да не види сълзите ми. И го пуснах. Защото синът ми имаше баба, която го обичаше много. И това беше най-важното.

Какво се случва сега?

Как един син или дъщеря взимат решение да забранят на майка си да вижда детето им? Колко тежко е нейното „ предумишлено престъпление"?

Многократно съм говорила как народът ни е започнал да страда от загуба на памет. Как забравя езика си, историята си, песните, приказките, обичаите, всичко що е памет избледнява...

Нима прекъсваме и тази връзка? Най-скъпата, най-ценната, най-здравата?!

Често ме питат „какво е родово проклятие?".

Родовото проклятие на съвременен език означава „предаване на родовата травма през поколенията".

Това, което описах до тук е типичен пример за огромна родова рана (предпочитам българската дума).

Явлението „забранената баба" съдържа в себе си такова количество болка, че ако не бъде прекратено навреме, ще прелее в следващото поколение. И ако там не се излекува – в следващото. И всички тежки последствия, повтарящи се отново и отново ще се превърнат в „проклятие".

Така работи родовата съвест и такъв е законът на рода: Всеки член на рода има равно и неотменимо право да принадлежи към него!"

В нашия човешки свят има много системи – родова, приятелска, професионална, градска, етническа, религиозна, партийна и всякакви други, на които се дели човешкото ни общество. Но между родовата система и останалите има една основна разлика:

Родовата система е организъм, другите системи са организации.

Приказката „няма незаменими хора" е вярна за която и да е организация. Мога да изключа член или служител на всяка организация, било то най-добрия, и да го заменя с друг. Мога да заменя дори приятел. Но не мога да изключа нито един орган от един организъм, какъвто е родът, защото той има нужда от всички, за да е здрав и да живее.

Затова призовавам всички: Преди да отрежете, опитайте се да лекувате! Може би първо себе си.

Уважаеми нови родители, децата не учат през съвети и наказания.

Децата учат през личния ви пример.

Не ги учете, че е нормално да зачеркнете майка си!

Не отнемайте обич от децата си! Нито капка! Те имат нужда от цялата обич на света, за да пораснат добри и силни човеци.

А ако има чаша горчилка, сложена върху кладенеца с обич, изпийте я вие!

То е част от родителството.

П.П. Този дълъг текст е твърде кратък и е само началото. Той е написан от човек, отгледан най-вече от баба си (майка на майка ми). Баба идваше след работа. Носеше ядене. Сядаше до мен и ме хранеше. Ако не исках да ям, ме плашеше с Бу Редли (четете ги тези книги!). Водеше ме на море, на Обзор всяко лято. И мен, и сестра ми и братовчедка ни. Когато станах на 16 се махнах от къщи и отидох да живея при нея. На 20 родих при нея. В малката боксониера живеехме с мъжът ми и синът ми, баба спеше в кухненския бокс. Преди да си отиде пяхме заедно. Когато си отиде осиротях. Тя беше МОЯТ ЧОВЕК.

В нейна памет мога да кажа: Никога, никога, никога не забранявайте бабите!

От Фейсбук.